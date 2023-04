El error de cálculo de Sánchez

El Mundo

"Díaz hunde a Sánchez y deja a Podemos con solo 8 diputados". Se veía venir. No hay ningún espacio a la izquierda del PSOE, el propio PSOE es la ultraizquierda y lo que ha hecho Sánchez es nombrar a su sucesora. Dice el editorial que "Pedro Sánchez ha podido cometer un grave error de cálculo a la hora de potenciar la candidatura de Yolanda Díaz para deshacerse de Unidas Podemos como socio necesario". Sánchez no ha entendido que las bases socialistas están absolutamente podemizadas, radicalizadas, y él es más antipático que Yolanda, que además es mujer y es más chuli votarla a ella.

"El PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con 135 escaños. El cambio de rumbo y la reconstrucción de los populares desde los 89 diputados de Pablo Casado es diferencial. Y con los 41 que conseguiría Vox, sumaría precisamente 176. En poco tiempo, Feijóo ha sido capaz de reagrupar a la derecha en torno al PP. Y ese es su gran valor". Veremos. Viendo cómo se ha portado Vox con Ayuso cualquiera se fía de ellos.

"Que gobierne el PP o la izquierda puede decidirlo un estrecho margen de votos que le daría a Sánchez la oportunidad de reeditar mandato con otro pacto inestable de minorías. Sin embargo, se produciría una paradoja significativa: el PP sería el principal partido de la oposición, por supuesto, pero también de España, con una fuerza electoral y parlamentaria mucho mayor que el gobernante". Aquí lo que importa es quién tiene el BOE.

Federico Jiménez Losantos hace un símil entre la polémica de gestación subrogada y Sumar. "Me asombra, si es que en esa industria del timo y el maquillaje que es la izquierda actual aún puede sorprendernos algo, que los feroces insultos a cuenta de la gestación subrogada de la nieta de Ana Obregón no se repitan, corregidos y aumentados, acerca de la gestación subrogada de Sumar. Sí, ese añejo bebé al que llamaremos Yolanda, cuyo padre, madre, financiero gestante y futuro marido es Pedro Sánchez; y al que podríamos rebautizar, con permiso de la actriz, Yolandita Sánchez Obregón". Ji, ji, ji.

"¿Es Yolandita hija de la trata? Es un partido creado por otro sólo para destruir a un tercero. Ilegítimo pero legal (…) Pero no puedo oponerme a que Sánchez traiga al mundo una criaturita para seguir en Moncloa sin ganar en las urnas. Me gustaría, pero no".

El País

"El PSOE se acerca al empate con el PP tras la fallida moción de censura". Resulta que el periódico sanchista nos presenta una encuesta caducada. "La encuesta, con una muestra de 2.000 entrevistas, se realizó entre el 24 y el 27 del pasado marzo". O sea, antes del numerito de Yolanda, por lo que no sirve para nada. De la moción ya no se acuerda nadie. Lástima de dinero tirado, pero claro, como no pagan ellos.

Anabel Díez intenta engañar a los lectores, nada sorprendente en el espacio de Pedro Sánchez. "Sumar todavía no activa votos". Ya os gustaría. "La tesis de una operación del PSOE y de Sumar —o mejor, de un contubernio entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz— para prescindir de Podemos es verosímil". Hombre, más que verosímil.

"Lo único indubitado es el objetivo de Sánchez de no dar por perdida la posibilidad de reeditar una coalición de izquierdas con apoyo de los nacionalistas e independentistas si la aritmética parlamentaria lo permite tras las elecciones generales". Eso no lo ha dubitado nadie, Anabel.

"El PSOE, tras el análisis de diferentes encuestas, asegura que Sumar no le arrebata votos". Se ve que la de El Mundo y La Razón no las ha analizado. "Yolanda Díaz "ha movido el árbol", al lograr crear expectación en ciudadanos desmovilizados, por desencanto o enfado, en el amplio espectro de la izquierda. Hasta aquí llega el reconocimiento de interlocutores socialistas de los efectos preelectorales de Sumar. En ningún caso se da por cierto en el PSOE que Sumar haya empezado a succionar a votantes potencialmente de su caladero ", lo que,dicho por El País, significa que su criatura les tiene acojonados.

Xavier Vidal Folch ‘mata’ a Pablo Iglesias. "Unidas Podemos (UP) ha muerto". Así, sin anestesia. "Estamos ante la extinción de UP como proyecto político, formalizada el día 2, desde que las dos dirigentes formales de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, fueron las únicas ausentes en el lanzamiento de Sumar y de la candidatura presidencial de su líder, Yolanda Díaz". "El desgaste de Podemos le aboca al borde de la propia extinción, o de la irrelevancia". Descanse en paz Pablo Iglesias, viene Yolanda a tomarle el relevo.

ABC

"El Gobierno acumula más de mil comparecencias sin cumplir pedidas por el PP". Pocas me parecen. Los columnistas están indignados por la burla de los indepes catalanes de los andaluces. "Nadie ha pedido censura para ese programa de TV3 donde un grupo de supremacistas chulescos practican de manera sistemática un supuesto humor que atiza el odio con gran eficacia, denuncia Girauta. "Solo se les ha exigido que se disculpen, a lo que por supuesto se han negado, jactanciosos, el director del programa y su banda". Es curioso que alguien pueda sorprenderse de lo hagan o digan en esa basura de televisión.

"Sin embargo, dado que la finalidad de los amargos comediantes de ese medio público no es otra que sembrar el odio, y que similar objetivo persiguen otros programas (digamos serios), solo caben dos reacciones: o bien una serie de programas de humor se dedica a contrarrestar las olas de bilis con odio de otro signo, cosa que ni sucederá ni resulta éticamente aceptable, o bien se cierra TV3. Bueno, también se puede seguir aguantando". Que es lo que pasará, no lo dudes.

Ignacio Camacho dice que el supremacismo catalán "desprecia en especial a los andaluces, esos ignorantes inadaptados, hijos del desarraigo a los que Cataluña hizo hace muchos años el favor de admitirlos como fuerza de trabajo y lejos de agradecer el trato se empeñan en seguir hablando en castellano. En ese sentido, o en ese contexto, la burla de TV3 a la Virgen del Rocío no es tanto una ofensa religiosa como una burla a un pueblo a través de un estereotipo folklórico que trata de ridiculizar sus sentimientos".

"Las querellas anunciadas no irán a ninguna parte; ese mamarracho está protegido por la libertad de expresión y carece de encaje en los tipos penales. Los autores están encantados del ruido y no piensan disculparse, y sus jefes independentistas saben que tienen pocos votos que rascar entre la población de origen inmigrante. Es mejor dejarlos en su complaciente burbuja de segregacionismo mal disimulado, aplicarles el desdén soberano de un acervo senequista antiguo y sabio enraizado en el sustrato moral de una comunidad curada de espantos. Que se queden con su tufo narcisista, sus humos altos, su victimismo de cartón y su aire fatuo. Y por supuesto, que se vayan con su pu…ñetera gracia al carajo". No sé qué gracia, el humor catalán es malísimo. Y mirar lo positivo. Resta aún más votos al PSOE en Andalucía.



De Yolanda habla José F. Peláez. "Sumar es el artefacto del sanchismo para eliminar a Iglesias sin eliminar sus votos". "Pero pensar que va a terminar como quiere Sánchez es no conocer a Iglesias, que es más listo que él y que libra su propia venganza en silencio". Puede, de momento gana Sánchez por goleada. Ya podía Pablo adelantarnos algo, que nos tiene en ascuas.

"Todo el plan de Albano y de Romina se basa en que las bases obliguen a Iglesias a ceder y acabe uniéndose a la candidatura de Díaz buscando el bien común de la izquierda -posible oxímoron-. Pero me temo que Iglesias hace tiempo que no solo descuenta que va a gobernar Feijóo sino que, además, lo está deseando. Porque si gobierna Feijóo, Pedro se va a su casa". "Iglesias no quiere que Pedro vuelva a gobernar porque sabe que no contará con ellos, eso es todo. Podemos solo tiene valor si se mantiene fuera de 'Sumar'". Puede que ese sea el proyecto de Pablo, lo que está por ver es si lo secundarán los votantes de Podemos o se irán a Sumar. Una cosa son los líderes, otra los votantes. Lo hemos visto con Rivera y Casado.

La Razón

"Feijóo supera los 140 escaños tras la moción y la irrupción de Sumar". "La división de la izquierda les penaliza entre tres y siete escaños, aunque crezcan en votos, mientras que el PSOE pierde una treintena de asientos". En La Razón son más serios y han contado con Yolanda. "El auténtico problema del presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, se encuentra en la creciente desafección entre las filas de sus partidarios. De otro modo no se explica ni la pronosticada caída en votos y escaños del PSOE ni la cicatera valoración que recibe el líder socialista de sus propios votantes, lo que le sitúa en tercera posición por detrás de Núñez Feijóo y de Yolanda Díaz", dice el editorial.

"Lo que nos dice la encuesta es que el PSOE no parece que vaya a ganar nada con la maniobra de sustitución de la marca de Unidas Podemos por la de Sumar. Todo lo contrario, estaría perdiendo votos por sus dos flancos –más de 600.000 con destino al Partido Popular– y podría bajar de la barrera psicológica de los 100 escaños". Lo que todas las encuestas predicen, menos las gubernamentales, es que Sánchez ha hecho un par con unas tortas.

"No andan desencaminados los barones regionales del PSOE cuando expresan sus reservas sobre el escaso tirón electoral de la marca Pedro Sánchez. Pero aún queda mucho partido por jugar y mucha propaganda gubernamental por esparcir". Y sobre todo, falta votar y abrir las urnas.