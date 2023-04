El Gobierno de Sánchez: "amenazas mafiosas" y "matonismo puro y duro"

El Mundo

"El Gobierno se contradice en su carta a Ferrovial: le dice que puede cotizar en EEUU pero admite que hay que "explorar la vía". Calviño se ha vuelto completamente loca con este asunto, pero de camisa de fuerza. Menuda imagen de mafiosos están dando.

"Podemos lleva al límite el choque con el PSOE y fuerza a Yolanda Díaz a retratarse".

Federico Jiménez Losantos comenta lo plasta que es la ignorante ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias con el consentimiento. "Entre los mantras que salmodian las Hermanas Comunistas del Enésimo Día para defender su Ley Sueltavioladores, el más necio es el de "poner el consentimiento en el centro de la ley"". "La violación está prohibida. La relación sexual debe ser siempre consentida. Todas las leyes romanas, godas y españolas garantizan desde hace siglos lo que descubren las jotías: el sexo no consentido es violación, la pena es la muerte. La estupidez no tiene castigo. Lástima". Pues no hay manera, Irenita es más burra que un arado.

Raúl del Pozo se hace eco del cansancio de los ciudadanos. "La gente empieza a sentir pereza y hastío ante la política y el chupeteo y los discursos del odio de los partidos. Confiesa Feijóo que las elecciones de mayo pueden quedar igualadas y que el partido de Sánchez aguantará mejor las municipales y autonómicas que las generales. Claro, porque la gente votará a los alcaldes y presidentes que lo hayan hecho bien, sean del partido que sean. Al que le tienen ganas los electores -incluso los del PSOE- es a Pedro Sánchez, al que han vuelto a abuchear en Segovia. Solo le son fieles los separatas. Es el personaje a abatir". Y él como si nada, su espejo, espejito mágico, le sigue diciendo que es el más guapo del lugar y se lo cree. Es un caso a estudiar.

"Como escribe Jorge Vilches, la operación para convertir al líder del PSOE en una persona carismática ha sido un gatillazo descomunal. La propia Yolanda puede ser su Charlotte Corday, la que acabó con Marat, el amigo del pueblo, mientras se bañaba. Aunque es posible que antes acabe con ella Pablo iglesias". Y también puede ser que al final Yolanda acabe en lo que es si eliminas el factor mediático sanchista. Nada.



El País



"Ferrovial pide al Gobierno que respete la decisión de sus accionistas". Sánchez se está comportando como un mafioso. "Ferrovial trabaja a contrarreloj para asegurarse el apoyo masivo de la junta y evitar una fuga de accionistas". ¿Fuga de accionistas? Los que se van pirar son todas las empresas tras las amenazas de la dictadura sanchista. Va a huir despavoridos.

"Aluvión de renuncias en Ciudadanos: la desbandada de concejales en Madrid se suma a las bajas en Zaragoza, Asturias y Baleares". "La dirección desdeña la crisis y acusa de tránsfugas a quienes dejan el partido". Lo raro es que Cs aún genere titulares. Ciudadanos murió cuando lo mató Albert Rivera. Y el diario sanchista hoy no da para más.

ABC

"Tito Berni mantuvo línea directa con empresarios de la trama hasta al menos 2022". ¡Hombre!, vuelve tito Berni a las portadas. El socialista corrupto de las putas y la coca.

María Jesús Pérez define claramente la actitud del Gobierno con Ferrovial. "A cara de perro. Ya no queda otra, el tiempo se agota 'per se', y unos y otros gastan sus últimas balas en la recámara. Gobierno y Ferrovial, Ferrovial y Gobierno. Carta aquí, carta allá, y los accionistas, esos que dicen todos que protegen, en medio y sin decir esta boca es mía... hasta mañana, jueves. Eso sí, presionados a más no poder. Matonismo puro y duro". Como dice el editorial, "la velada amenaza se hizo explícita unas horas después en el mismo diario que ha sido el ariete oficial en la campaña contra esta actuación", dice en referencia a El País. "Ferrovial tendrá que enfrentar «un coste fiscal millonario» si no convence al Ejecutivo de los motivos económicos de la decisión". Peor que la mafia. Al fin y al cabo, los capos no eran los presidentes de países democráticos.

"Resulta obvio, pero hay que destacarlo, que la idea de enviar una carta con amenazas para que a los accionistas les quede claro que en España hay seguridad jurídica es torpe y contradictoria". La cabeza de caballo en la cama. Claro, que como dice Emilio Campmany en Libertad Digital, "que el Gobierno recurra a métodos mafiosos tampoco es noticia". Es como la salvajada que pretende perpetrar la ministra de Justicia contra la nietecita de Ana Obregón. ¿Va a quitar Pilar Llop sus hijos a Miguel Bosé, a Javier Cámara y a todos los homosexuales que han recurrido a la gestación subrogada? ¿O solo si no son de izquierdas?

"Cabe preguntarse, por qué se ha llegado a esta situación. Y la respuesta es que el Gobierno español no ha sido capaz de crear un entorno atractivo, amistoso e imparcial hacia los empresarios. Desde el poder se designan empresas ganadoras –véase el caso de Indra–, en la que se entremezclan los intereses públicos y privados, o se rescatan compañías de quienes tienen acceso a los círculos de poder. Se abusa, además, de la Agencia Tributaria y del exceso de regulación. Y no hay que olvidar que uno de los socios del Gobierno está permanentemente criminalizando, con nombres y apellidos, a los empresarios más destacados del país". Lo extraño es que no huyan en masa todas las empresas de España.



La Razón



"Más de doscientos cargos de Ciudadanos en toda España ya se han pasado al PP". "Cs tiene graves problemas para completar sus candidaturas de cara a las elecciones de mayo, y la crisis se agravará aún más ante las generales, si antes no bajan la persiana del partido". Ya están tardando. Dice Carmen Morodo que "Cs tiene un problema de capital humano, pero también de definición ideológica, sin un perfil de propuestas que le permita diferenciarse con claridad del PP, y con una confusión en la política de pactos que les lleva a que ahora estén debatiendo otra vez si deben abrirse al acuerdo con el PSOE". ¡Con el sanchismo! Amos, no me jorobes, están como cencerros. Eso lo tenía que haber hecho Rivera cuando tuvo los votos para formar mayoría e impedir el gobierno Frankenstein. Acercarse a Sánchez ahora te vuelve un apestado, un podemita. De verdad que a los de Cs se les ha ido la olla.

José Antonio Vera nos advierte de que comienza el "circo" de la campaña. Como si no viviéramos en una campaña constante. "El agotador discurso del fascismo será también protagonista en esta campaña que aún no ha comenzado y de la que ya estamos agotados". Ya no cuela, como no cuela lo de Franco. "Es curioso ver cómo tanta gente en España está por votar a los candidatos fascistas. Las encuestas no-tezanas coinciden en que el PP sigue subiendo. De haber generales estaría en 140, que con los 40 de Vox darían para gobernar sobradamente". " Que sepamos Vox es un partido democrático que acepta la Constitución". Y no pegan a la gente ni destrozan bares, como la extrema izquierda de Sánchez. "Podemos, Bildu y ERC, no. Sólo que como son de izquierdas, sí tienen derecho a gobernar, por mucho que el resultado de ese gobierno sea la ley suelta-violadores del sí-es-sí, y otros bodrios feminazis". Así que, ya sabe Feijóo. Por mucho que Vox dé por saco, cada vez que le pregunten si gobernará con ellos que diga que si es necesario, por supuesto, que si Sánchez se permite gobernar con filoetarras, golpistas y una ultraizquierda violenta y anticonstitucional, no le va a decir a él con quién tiene que pactar. Solo faltaba.