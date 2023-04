Una candidata de Podemos se atrinchera en la sede para que Belarra no le cambie su lista

A la guerra entre Podemos y Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, se están sumando las tensiones en distintas listas autonómicas y municipales con ejemplos como el de Podemos Asturias. Su candidata, Covandonga Tomé, ha decidido encerrarse en la sede de Gijón con un grupo de afines para exigir a la dirección regional que no toque sus listas, a 72 horas de la fecha tope para la inscripción (23.59 horas del próximo lunes).

El atrincheramiento de Tomé llegó tras una reunión entre la candidata y el coordinador regional de Podemos, Rafael Palacios. Palacios insistió en que quería sacar de la lista a Jorge Fernández, suspendido de afiliación. Tomé se negó y anunció un encierro indefinido: "De aquí saldré con la democracia y los valores de Podemos intactos; hasta entonces me quedo en la sede de Podemos, con el teléfono abierto 24 horas. Soy una persona que no tiene miedo a defender aquello en lo que cree y que pelea hasta el final por ello".

Según la versión de Tomé, la dirección de Podemos quiere apartar a Fernánez para incorporar a Ana Taboada, concejal y portavoz en Gijón y afín al sector de Palacios. En su opinión, Fernández ha sido sancionado por opiniones vertidas en el máximo órgano de dirección del partido y otros miembros han sido expedientados sin que hayan salido, en su caso, de las listas.

Este viernes, Tomé ha explicado a la prensa que su lista obtuvo el respaldo de más del 60 por ciento de militantes y se ha declarado abierta a negociar. Ha avisado, no obstante, que los plazos son "cortos".

El encierro continuará, ha avisado, hasta que tengan garantizado que la lista que se inscriba sea la de Tomé y la que votaron los militantes, con Jorge Fernández en vez de Taboada. También se ha quejado de que desde la dirección se ha emprendido una política de sanciones "injustificadas" y expulsiones.

Según ha revelado, en los últimos meses ha habido 14 personas sancionadas y ella misma tiene abierto un proceso de sanción. "En Asturias nunca hemos tenido miedo a pelear por las cuestiones que consideramos justas". En su comparecencia, también ha apelado a la mediación de la Dirección nacional, que no se ha pronunciado por el momento.

Sobre si seguirá siendo candidata si no vence en esta guerra, ha señalado que tiene que reflexionar y que no sería "ni explicable ni razonable", que no fuera. En cuanto a los efectos electorales de lo que está pasando, ha señalado que es posible que se incremente el "hastío" de la gente la desafección, y pueda perjudicarles electoralmente.