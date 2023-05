1 de Mayo: "Madrid olerá a cigalas y a meme contra Ayuso"

El Mundo

"Los votantes del PSOE se alejan de Sánchez: la mayoría no cree en sus medidas en vivienda y temen más fugas de empresas". Y después de las verdaderas feministas, ya solo faltaban por huir los gays por los insultos a sus hijos por gestación subrogada.

"El Gobierno de Pedro Sánchez no está logrando rentabilizar los grandes anuncios con los que intenta ganarse a la opinión pública antes de los próximos comicios"", dice el editorial. Si es que nadie puede tragarse una palabra de lo que diga Sánchez. "Un amplio porcentaje de votantes socialistas rechaza las banderas ideológicas que ha levantado Sánchez en los últimos meses, al tiempo que el PP afianza su liderazgo en estimación de voto. El partido de Feijóo crece un 9,7% respecto a las elecciones de 2019, mientras el PSOE cae un 4,8% y Unidas Podemos pierde un 7,1%. La consecuencia es que, pese a la irrupción de Sumar, no saldrían las cuentas para una nueva coalición de izquierdas". Por la cuenta que nos trae.



Federico Jiménez Losantos critica lo de la Yoli." Yolanda Díaz ha hecho público, tras el parto de años que caracteriza a sus criaturas políticas, su proyecto de España, que se resume en destruirla en aras de lo que llama plurinacionalismo. Naturalmente no lo define, por dos razones: la primera, porque es indefinible; la segunda, porque responde al afán separatista, compartido con el comunista, de destruir y ya veremos". "Si nuestros conciudadanos, seducidos por la propaganda de los bucles sanchistas y yolanderos, le confiaran su futuro, renunciarían a su condición de españoles a cambio de nada, o para ser más precisos, de ser plurinada, que parece más y es menos". Hay algunos conciudadanos muy dados a dejarse seducir por toda novedad que venga de la izquierda, pero son los menos.



"Lo peor del proyecto yolandero es que ni siquiera es original. Se limita a copiar el de la izquierda desde Zapatero, heredado por Sánchez, que es negar a los españoles su condición de ciudadanos y reinar sobre los escombros de sus propiedades, empezando por su historia. Una basura".



Y hoy es 1 de mayo, el día de los sindicatos, para los madrileños, un gran puente. "El Gobierno "aprovechará el Día del Trabajador para sacar pecho por unas conquistas laborales en las que ha sacrificado el diálogo con los empresarios, con los que mantiene un duro enfrentamiento que resulta enormemente caro para España". "Las marchas de hoy centrarán la batalla en la demanda de subidas salariales para amortiguar el efecto de la inflación. Un alza de precios que ha mordido con fuerza el poder adquisitivo de los ciudadanos, pero no ha generado movilizaciones masivas, como sí se han visto en Francia. La pax sindical no desea, de momento, alterar la del inquilino de la Moncloa". Hace tiempo que los sindicatos son un ministerio más de la izquierda cuando está en el poder.



El País



"Los municipios disparan sus ahorros hasta un récord de 37.000 millones". "Sánchez y Feijóo convierten el 28-M en un duelo de desgaste mutuo de cara a las elecciones generales". Más Sánchez que Feijóo, todo hay que decirlo. "El PSOE ve en riesgo el liderazgo del líder del PP en caso de que fracase en mayo y busca debilitarlo, según un documento interno. El PP ataca la credibilidad del presidente del Gobierno". Lo tiene fácil. A Sánchez le persigue su trayectoria de embustes.



El documento en cuestión es "un documento interno de los socialistas al que ha tenido acceso EL PAÍS". Vamos, que lo ha escrito Bolaños. Son de chiste. Se repite la vieja estrategia de El País de intentar sembrar cizaña en el PP inventándose conspiraciones y guerras internas inexistentes. Ya lo hizo con Ayuso y Casado (en este caso era una guerra de Casado contra Ayuso) con el resultado que conocemos, lo intentó de nuevo pinchando a Feijóo con Ayuso, y ahora el periódico sanchista repesca la misma morralla. No les aburro con un documento del PSOE sobre el PP, se lo pueden imaginar, que si Ayuso quiere sustituir a Feijóo, bla, bla, bla. Chorradas de Pepa Bueno y demás sicarios de Sánchez.



"Primero de Mayo: Los sindicatos salen a la calle para reclamar la subida de los salarios ante el repunte de la inflación". El único día que trabajan Pepe Álvarez y Unai Sordo. Y un ratito , no mucho, un paseíto por Madrid y a tomar unas cañitas y unas gambas.



Dice Anabel Díez que "habrá conflictividad por sectores productivos si no hay subida salarial. El Gobierno y los sindicatos piden a la CEOE que vuelva a negociar". Y en un alarde de buen periodismo y respeto a la verdad dice que "Unidas Podemos apostó por Yolanda Díaz como ministra de Trabajo; esta después escaló a la vicepresidencia segunda tras la salida voluntaria de Pablo Iglesias, y de inmediato sus interlocutores naturales, además del presidente Pedro Sánchez, se sintieron reconfortados". ¿Escaló o la escalaron, Anabel? En fin, el periodismo sanchista ha perdido el sentido del ridículo.



"Los manifiestos, discursos y declaraciones de este Primero de Mayo de los partidos de izquierda y los sindicatos, contienen demandas y análisis muy similares, aunque el PSOE, el Gobierno en su conjunto, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, excluyen cualquier atisbo de amenaza con la calle".No, claro, eso será cuando gobierne el PP, nos lo sabemos de memoria.



ABC

"El sobrino de Tito Berni, «disgustado» por sacar menos tajada que su tío". Sí, hombre, sí, el corrupto socialista de las putas y la coca.



Ignacio Camacho habla de elecciones. "En mayo va a ganar el PP, aquí queda dicho, y no es pensamiento mágico sino pronóstico informado, es decir, objetivo. Porque ganar significa quedar por delante del adversario, cosechar más sufragios en todo el país, no en uno o varios territorios determinados, y ese dato mostrará la tendencia que sí cabrá extrapolar, con las precauciones y matices debidos, hacia el futuro inmediato". Bien. Que así sea. "Esto no quiere decir en modo alguno que el destino del sanchismo esté sellado ante la inevitabilidad telúrica, imperativa, de un fin de ciclo". Siempre tiene que haber un pero detrás de una buena noticia.



José F. Peláez se echa las manos a la cabeza con los 20.000 eurillos de Yolanda. "Esa es la medida estrella de Sumar, la 'herencia universal', que consiste en dar 20.000 euros a todos los chavales cuando cumplan 18 años, medida que, supongo, tiene como objetivo que los jóvenes dejen de soñar con trabajar, que abandonen cualquier intento de valerse por sí mismos, que tiren la toalla, que renuncien definitivamente a ser dueños de su destino, que pierdan por completo su dignidad y se queden en casa bebiendo latas de cerveza y jugando a videojuegos con un hilillo de vida, el suficiente para votar a Yolanda mientras le da a la manivela de hacer billetes. Esto es una aberración". Y un imposible. A la Yoli se le ha ido la mano, como está la campaña que parece un mercado persa, yo te doy 1.000 euros, yo un pisito, la rubia de moda ha dicho pues yo más.



"Su asistencialismo es degradante y su manera de pensar en nosotros es un insulto. el mensaje de Díaz es el más peligroso de toda la izquierda, porque no lucha contra la pobreza: la alienta. A veces pienso que solo le falta echarnos pienso a paladas". No des ideas.



Jesús Nieto Jurado cuenta cómo será este 1 de mayo. "Madrid olerá a cigalas de tronco, a meme contra Ayuso, a esta guerra incivil del feminismo que nos desangra en un debate apasionante, vivo, necesario como el aire que respiras". Nos lo podíamos ahorrar, que se quede en fiesta nada más.



La Razón



"La mayoría de votantes del PSOE y PP avala pactos entre ambos partidos". "Según la encuesta de NC Report, el 61,2% quiere que se respete la mayoría que salga de las urnas". A Antonio Martín Beaumont no le ha llegado el documento de Anabel Díez. "El problema añadido de Pedro Sánchez es su nula credibilidad, fundamentalmente porque amolda la realidad a su conveniencia. Alberto Núñez Feijóo demuestra realismo leyendo el estado de ánimo social al empuñar con fuerza el ariete de «la derogación del sanchismo». Para cualquier organización política es esencial convertir las urnas en una coyuntura decisiva. El PP lo ha sabido ver, con Feijóo a la cabeza. Y además, claramente. El partido se siente armado y cargado de confianza. Le espolea el tirón de su jefe de filas, quien, a diferencia del presidente del Gobierno, puede pisar la calle".



"A un lado y otro se intenta marcar el temario de la campaña. Junto a la tómbola de pisos sigue su camino la controversia de Doñana". De Doñana no se vive. Cuando pasen las elecciones nadie volverá a acordarse de ello salvo Sánchez para irse de vacaciones. "El PSOE tiene a los agricultores y ganaderos que trinan. Y no solo a los onubenses. Las extremistas maneras ecologistas de Sánchez los ha convertido en los nuevos chivos expiatorios. El próximo 14 de mayo, SOS Rural está preparando una gran manifestación en Madrid en defensa del campo". Sánchez ataca todo aquello que huela a productividad.



"No hablamos del ecologismo que sabe de medio ambiente por sacar a pasear al caniche por el parque del Retiro", que son los que mandan. "Todo lo contrario, son aquellos que viven y cuidan del campo y permiten a las familias españolas mantener la soberanía alimentaria. Palabras mayores". Suma y sigue. No les votarán las feministas de verdad, ni los gays por su vomitiva campaña contra los niños subrogados, y ahora tampoco el mundo rural. Al final va a ser verdad. Te va a votar Txapote.