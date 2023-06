"El PP tiene que dejar de temer que les llamen fachas los que nunca les votarán"

El Mundo



"Vox amenaza al PP con repetir elecciones si veta a sus candidatos: "No ¿No nos va a temblar el pulso"". Ya está Vox con sus machadas, pronto empezamos. Pues oye, que repetimos elecciones, a ver si se creen que a los demás les va a temblar el pulso. Tienen las mismas formas que Pablo Iglesias. Sólo se ha vetado a un tío condenado por maltrato. A ver si Vox mira un poquito mejor a sus candidatos. "Borja Sémper consideró que la condena por "violencia machista" hace 20 años a Carlos Flores, el candidato de los de Abascal en esta autonomía, es "una línea roja" que imposibilita su entrada en el Ejecutivo autonómico". ¿No había otro, Abascal? ¿Tenías que poner a un maltratador? ¿Y luego cómo pides explicaciones a Mónica Oltra? Es que tiene narices la cosa. Pues hala, a repetir elecciones. Y a ver si es posible no meter a delincuentes en las listas.



"El arranque de campaña de Yolanda Díaz se envenena con el boicot de Podemos para incluir a Irene Montero en las listas". Otros que tal bailan. Pero vaya, estos como si se matan." La situación empieza a ser muy preocupante porque se está generando un ambiente envenenado alrededor de Sumar que amenaza con comprometer toda la campaña de Díaz. Por un lado, por el efecto en las relaciones entre los otros 14 partidos con Podemos. Y, por otro, por la influencia de todo esto en los votantes, que asisten atónitos a este espectáculo. Las palabras de los dirigentes y figuras de Podemos tienen consecuencias en el desánimo de ese electorado y están provocando una reacción de los militantes morados en contra de su candidata a las elecciones". Y lo que la espera. ¿Yolanda se creía que Pablo le iba a poner fácil la traición?



Maite Rico dice que el espectáculo de PSOE y Podemos "es para pillar palco". "Pedro Sánchez ha desmontado de un manotazo las listas de sus federaciones para colocar a su gente. Y de forma sorpresiva ha recuperado del cementerio a Carmen Calvo y a José Luis Ábalos, a los que había fulminado. Pues ahí regresan los dos, la mar de dispuestos. La era del emperador Pedro es pródiga en decapitados andantes. Como dure un poco más, el PSOE va a competir con el santoral en número de cefalóforos". Como dure un poco más será el partido de zombis.



"Mientras, en el espacio de la izquierda a la izquierda de la izquierda, Sumar inicia su andadura dejando en tierra firme a Irene Montero y a Pablo Echenique. Más que sumar, lastran. Siguiendo con el martirologio, Echenique mandó el domingo una carta a los adefesios de Podemos, asegurando que le han vetado, que él quería seguir". ¡No me digas, Echenique! "Ojo, no por él: «Por millones de compatriotas cuyas vidas aspiramos a hacer un poquito mejor», escribía. Pobres, qué será de ellos ahora". Si por él hubiera sido le hubiera lamido las botas a Yolanda para que le metiera en un rinconcito pero con pasta. En fin, no ha podido ser. Que no desespere, aun está por ahí el partido fantasma que registró por lo bajini Pablo Iglesias.



"Irene calla, pero por ella habla Pablo Iglesias, que se ha tomado el ninguneo de sus alfiles con muy poca deportividad. Tacha la decisión de injusticia, de falta de ética, de error político, de ataque a la decencia. Ayer auguraba a Yolanda Díaz terribles remordimientos, apelaba a «unos códigos mínimos de lealtad en la izquierda» (¡él!) y, lo mejor de todo, le afeaba que actuara «como los políticos profesionales». Palabrita de ex vicepresidente y pareja de ministra". Si es que no tienen ningún pudor.



"No sé si Pablo, Irene y Echenique restarán votos, pero lo que es seguro es que, sin ellos, Yolanda vivirá mucho más tranquila. Y los ciudadanos ni te cuento". Pues tienes razón, Maite, aunque de la Yoli no te puedes fiar ni un pelo, al menos no berrea 'fachas', 'fascistas' a todas horas.

El País

"PP y Vox preparan acuerdos para gobernar 135 municipios". Genial, parece que avanzamos. "Sánchez alerta de que los fondos de la UE peligran si gana la derecha". Que sí, majo, que sí. Los fondos peligran como te los quedes tu para comprar votos. ¿Es que este tío no puede simular, aunque sea un poco, que es un demócrata?



"Esa es la decisión, incluso aunque esos acuerdos sean para conformar gobiernos de coalición con la extrema derecha, y pese a que va en contra de la doctrina de Alberto Núñez Feijóo de dejar gobernar a la lista más votada". Tontadas de Feijóo. Que aprenda algo de Sánchez, que pacta con terroristas, separatistas y ultras de todo pelaje por el poder. Al menos en Vox no hay nadie con las manos manchadas de sangre. "El equipo de Feijóo argumenta que su propuesta de dejar gobernar a la lista más votada "tiene que ser un pacto global con el PSOE; porque si no el PP haría el canelo" y, en vista de que los socialistas no están por la labor, "la vida sigue". Esto es, que el PP podrá pactar con Vox allá donde sea necesario, como se dispone a hacer". Como debe hacer.

Xavier Vidal Folch está muy optimista. Ve partido. "Pese a la ola conservadora del 28-M, sigue habiendo partido para el 23-J. Quizá no demasiado. Pero bastante. Y hoy más que ayer. Había tres baremos para una competición equilibrada: la unidad del izquierdismo, el aliento vencedor del PP, la movilización del votante socialista". Se te agradece que no lo llames ola reaccionaria, Xavier. Sólo son gente que vota libremente lo que le sale de las narices.



Dice, y lo dice muy seguro, que con Sumar "se esfumó el riesgo de la fragmentación de la oferta izquierdista". Bueno, bueno, no cantes victoria hasta el día 19. Pablo es muy de dar sorpresas.



"Se ha operado un cambio histórico. La retórica insidiosa queda supeditada al fondo transformador. Se integran en el sistema. Lo que beneficia a Díaz. Y a la expectativa de Pedro Sánchez. Ya todos saben que nombrará (si repite) solo a gente normal. Sin enviados de la estratosfera". Ahí, ha estado graciosillo, Xavier. Iglesias, Belarra, Echenique o Montero venían de la estratosfera, sí, es verdad que la Yoli, aunque es la misma nada, huele mejor.

El problema que ve Xavier en el PP es que "Alberto Núñez Feijóo aparece únicamente como arrastrado por los ultras de Vox". Yo tendría más cuidado al hablar de ultras teniendo en cuenta el gobierno de Sánchez, plagado de ultras y filoterroristas.

ABC



"El PP necesita el sábado a Vox para gobernar en siete grandes ciudades y 128 municipios". El editorial ve "un conflicto innecesario" con el maltratador de Vox en Valencia. "Flores fue condenado hace veinte años por vejaciones e insultos a su exmujer tras un divorcio muy conflictivo". El PP "ha caído exactamente en el punto donde quería colocarle el discurso de la izquierda; de alguna manera se iguala a Carlos Flores con los 44 terroristas que Bildu colocó en sus listas para las elecciones del 28M. Lo que desconoce Génova es que Flores, después de condenado, fue vocal del consejo valenciano de Transparencia a propuesta del PP". Por el amor de Dios, ¿tan difícil es colocar en puestos políticos a alguien sin antecedentes penales? Hala, a tragar con el maltratador, Vox os tiene pillados.



"Los populares tienen perfecto derecho a la hora de delimitar cuáles son las líneas rojas que establecen en sus negociaciones pero parece poco prudente defender la autonomía de los líderes territoriales para, poco después, intervenir desde Génova el curso de unas conversaciones que deberían desarrollarse con sumo cuidado. Y sobre todo debe hablar claro: ¿el problema es el perfil de un candidato o se aprovecha el perfil de un candidato para bloquear el entendimiento con el otro partido de la derecha? En este momento, es una pregunta sin despejar". Ya, la respuesta de Vox también merece algún comentario. La amenaza y la bravuconada. Esas formas son las que pierden a Vox.

La Razón



"Mazón no negociará con Vox el reparto del Gobierno". Pues visto lo visto, le darán una nueva oportunidad a la izquierda, porque habrá que repetir elecciones. Ellos mismos.

"El PSOE borra a Podemos de la gestión del Gobierno". Hombre, ya lo suponemos. Aunque hay que recordar que Yolanda es de Podemos. Dice que nos va a meter a Calviño hasta en la sopa. "Pedro Sánchez sigue empeñado en que las elecciones generales se lean en clave personalista. Personalista y heroica, casi épica: Sánchez contra el mal, Sánchez contra la ultraderecha, Sánchez contra el Dr. No, Sánchez contra todo lo que no es Sánchez, Sánchez contra Alberto Núñez Feijóo", dice Rebeca Argudo. Nada, que el presidente sigue pensando que la patada en el trasero del 28-M no iba dirigida a él sino al alcalde de Villatempujo del chorrillo, y como está seguro de que en el fondo le queremos le vamos a tener en la tele a todas horas. Estoy por tirar la tele.



"Que las elecciones las ganará el Partido Popular parece claro. Todas las estimaciones de voto así lo indican". "Por eso es necesario que en el PP se sacudan los complejos y no compren ese argumento falaz de que es ilegítimo pactar con Vox (lo sostienen los que han pactado sin sonrojo con los separatistas y los herederos del terror, no lo olvidemos). Eso y que dejen de temer más a que les llamen fachas los que no les votan que a defender con firmeza las ideas de los que sí". Además, que te llamen facha se ha convertido en un piropo. Es sinónimo de persona decente.