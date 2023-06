El fin de Podemos: las bases se rebelan contra Pablo Iglesias e Irene Montero

.El Mundo



"La mayoría de fiscales planta cara al "dedazo" de Delgado por su "incompatibilidad" por Garzón". La de información vaginal, éxito garantizado. "El fiscal general, Álvaro García Ortiz, tendrá que decidir este jueves si su trayectoria de funcionario público queda marcada para siempre por haber protagonizado una indecencia democrática", dice el editorial. "El nombramiento de su predecesora Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática constituiría un abuso de poder sin precedentes. Por razones de evidente prudencia y respeto institucional, nunca se había designado a una fiscal de Sala, la categoría más alta y la más influyente sobre la política criminal del Estado, después de que el Gobierno de turno hubiera anunciado la disolución de las Cortes y la entrada en periodo electoral".



"Si el nombramiento se produce, la desviación de poder está servida. Ninguna de las decisiones de primera hora de Pedro Sánchez fue tan elocuente de su inclinación populista como la designación de su ministra de Justicia como fiscal general del Estado. Ahora se trata de que ejerza una oposición militante desde el Tribunal Supremo si hay un cambio de Gobierno. Pero la higiene democrática exige unos límites de ética pública". Pues si se trata de higiene democrática y ética pública, dalo por hecho.



"Sánchez blinda a sus ministros ante un varapalo electoral y los deja colocados en las listas del 23-J". Anda, mira, pero si es agradecido.



Raúl del Pozo dice que "el partido del descontento, que nació el 15-M exigiendo Democracia Real, según sus nuevos y viejos enemigos se acaba, y no se sabe si se unirá al movimiento de Yolanda". Yo diría que se aprovechó del 15-M. "Los podemitas culpan a los demás de sus propios errores y denuncian una campaña de acoso contra sus dirigentes y sus familias, con escraches en los que sus organizadores llevaban camisetas con frases como «se buscan vivos o muertos»".



"Según Felipe Alcaraz, no es aceptable cómo se ha satanizado a Pablo Iglesias". ¿Satanizado? Pero si es Satán. Ahora vendrán las lagrimitas. "Según Pablo, el odio contra Podemos es irracional y las frases contra ellos expresan más odio que raciocinio. Olvidan sus propios escraches, sus cacerías a los periodistas más reconocidos del país, sus ataques trumpistas a la libertad de expresión, su complicidad con los separatistas". Que este odiador profesional hable de odio, tiene narices.



"Los dirigentes de Podemos ya son casta y el propio Pablo vaticinó que, si se convertían en casta, estarían muertos. No solo han conseguido el rechazo de las fuerzas que consideran de la caverna, sino de sus propios aliados en la coalición de Gobierno, que no pueden verlos ni en pintura".



"Sumar no sabe si se les unirá Podemos, que se siente humillado y amenaza con romper la izquierda de la izquierda si no está en la cabeza de las listas de Madrid y Barcelona, o se margina a Irene Montero". La mujer de Iglesias es la clave. Vivir para ver. No van a quedar ni las raspas.



El País



"Sumar ultima el acuerdo con Más Madrid y Compromís a la espera de Podemos". En ascuas, nos tienen. ¿Conseguirá Pablo imponer a su señora o esta vez le darán calabazas?

"Líderes territoriales de Podemos presionan a la dirección para que haya un acuerdo con Sumar". Que a ver si por culpa de Irene Montero se van a quedar todos fuera. Extremadura pide a los que no quieran la unidad "dar un paso al lado" y varios militantes de Podem, la rama valenciana de la formación, exigen integrarse en "una confluencia amplia estructurada desde Sumar". Pues eso, si no quereís, no vengáis. Pablo, que se te rebela el partido. Están de ti y de tu mujercita hasta el gorro. Al final Podemos se quedará en lo que es realmente: Pablo Iglesias, Irene Montero y su amiguita Belarra y puede que Echenique, si Yolanda no le ofrece un lugar en las listas que le permita seguir chupando del bote.

ABC

"La mitad del Consejo Fiscal pide a García Ortíz que dimita". Ignacio Camacho transcribe una conversación con un socialista. "La paradoja es que quienes lo queremos fuera lo vamos a votar casi todos. Sin convicción y con la nariz tapada, sí. ¿Por qué? Porque somos socialistas y no nos vemos votando otra cosa. Imagino que Leguina, o César Antonio Molina, o Paco Vázquez, han roto ya emocional o intelectualmente, pero lo que yo detecto es que la mayoría iremos con la papeleta del PSOE. Hemos perdido la confianza en el líder, no nos reconocemos en su línea populista y disgregadora, pero seguimos teniéndola en el partido y en su papel de estabilizador sistémico, que es lo que tenemos que recuperar".



"¿El futuro? Uff, me gustaría ser optimista pero el daño es grande, la estructura interna está destruida, la militancia radicalizada… Te diré cuál es para mí el mayor peligro: que no hayamos aprendido nada. Que no haya consenso tras la derrota y salga alguien de la misma o parecida cuerda en unas primarias. Entonces sí estaremos jodidos. Nosotros… y España". Tenemos PP para rato.



Berta González de Vega cuenta la preocupación de Carmen Calvo por la desaparición del Ministerio de Igualdad ¡que sea ya! anunciado por Feijóo. "Es una de las más fervientes defensoras del sanchismo, del Gobierno que impulsó la ley trans que ella criticó y se ha puesto en la primera línea de voluntarios para darlo todo por el jefe". Siempre ha sido un perrito fiel.



"Carmen Calvo espera que sea una broma. No sabe la cantidad de españoles –¡y españolas!– que estamos deseando que vaya en serio", que manden al cuerno ese maldito ministerio de la nada.



"Bienvenido sea señor Feijóo a combatir sin complejos el tablero inclinado en el que quiere situar la izquierda a una derecha siempre tachada de fascista, machista, homófoba y racista. Ha hecho bien en hacer caso a Cayetana Alvarez de Toledo, que lo explica estupendamente. Haría bien en rescatarla para la primera fila de la política de su partido. Si ella se deja y consiente". Para mi que no pegan. "Ojalá el discurso de Feijóo no sea una broma pesada, como desea Carmen Calvo. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, cree que la ciudadanía responderá ante lo que considera un atropello a la causa de la igualdad. Esperamos ansiosos esa contestación en las urnas". A lo mejor esta vez les queda más claro hasta dónde estamos de ellos y de sus ideícas.

La Razón



"Los territorios de Podemos se sublevan y le exigen pactar con Sumar: "Sería una irresponsabilidad"". Claro Pablo, tenía que pasar, tus siervos no quieren quedarse sin cargos por culpa de tu mujer. Se te ha ido el tema de las manos. El malestar ya llega desde Madrid, Navarra, Extremadura, Galicia y Canarias, desde donde piden pacto con Díaz o "pasos al lado". Irene, eso va por ti.



"El liderazgo de Pablo Iglesias y sus acólitas está cada vez más debilitado", firma Marhuenda. Pero vaya, un telediario les queda. "La victoria de Yolanda Díaz en el escuálido espacio del comunismo y la izquierda antisistema es total. El malestar contra la Corte de Galapagar ha llegado a Madrid, Navarra, Extremadura, Galicia y Canarias".



"Tras tantas purgas, ahora contempla la extinción de su proyecto y el rechazo que provoca. Sus dos lugartenientes, Belarra y Montero, son el símbolo de su arbitrariedad y poco ilustrado despotismo". Se acabó Pablo Iglesias y se acabó Podemos.



"Tras el desastre electoral del 28-M, Podemos es un lastre. No aporta nada a Sumar. Hace tiempo que comenzó el particular Juego de Tronos contra la cúpula podemita. No aceptan las decisiones de un politburó que solo busca perpetuar en los cargos a un grupo de amiguetes. Todos exigen un pacto inmediato con Sumar, aunque realmente es una rendición incondicional, como exige Yolanda". Te ha salido mal el pulso, Pablo. No se te dan bien los retos con mujeres. Ayuso te echó de la política activa y la Yoli se va a quedar con tu partido.

"Sus enemigos, que son una legión como se puede comprobar, le han dado la espalda y apoyan a Yolanda. La pregunta es qué aporta Podemos. Y la respuesta es muy clara: nada". Al fin hemos acabado con Podemos. Puede que Sumar sea algo parecido, pero nada será igual sin Pablo Iglesias. Porque este es el final de Pablo Iglesias.