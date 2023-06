El delegado del Gobierno en Madrid no dimite y se 'disculpa' insultando a la oposición

Pese a la reacción generada por sus insólitas alabanzas a EH Bildu —nunca un dirigente socialista había llegado tan lejos con su aliado en numerosas votaciones de esta legislatura—, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, no piensa dimitir.

Las palabras de Martín, además de ser una bofetada a las víctimas de la banda asesina ETA, incluían una falsedad, al afirmar que Bildu había ayudado a salvar miles de vidas durante la pandemia gracias a su apoyo a los estados de alarma, algo que no es cierto, pues los herederos de ETA se abstuvieron en todas las votaciones sobre el asunto.

La cercanía de Francisco Martín a Pedro Sánchez —trabajando en Presidencia del Gobierno desde 2020, primero como director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental y desde 2021 como secretario general de la Presidencia del Gobierno— avala la idea de que su discurso de ayer elogiando de forma tan entusiasta a la formación proetarra es en realidad el que mantiene el propio presidente del Gobierno y todo el Gobierno en su conjunto.

Un Gobierno que ha blanqueado definitivamente a una formación política que no sólo no ha renegado del terrorismo de la banda de la que son herederos, sino que en las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo incluyó a 44 terroristas en sus listas, 7 de ellos con delitos de sangre.

La hipócrita y poco creíble ‘disculpa’ de Martín

Tras afirmar que Bildu "ha hecho más por todos los españoles" que la derecha, Martín se limitó a enviar un comunicado a los medios pidiendo "disculpas" a quienes hubiera podido ofender con sus palabras en un desayuno del Fórum Europa, unas disculpas que vinieron precedidas de innumerables críticas por parte de políticos de la oposición y de víctimas del terrorismo.

Martín, que también dijo que Bildu había ayudado a salvar "miles de vidas" con su apoyo a Sánchez en la pandemia, señaló en un breve vídeo que había sido malinterpretado. "Quiero pedir disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas por las declaraciones que he realizado esta mañana en un desayuno informativo (…) A la vista de las informaciones que se vienen publicando, creo que está claro que no me he expresado adecuadamente. Con mis palabras, lo que quería esta mañana es recordar la continua deslealtad con la que las derechas han venido actuando desde el inicio de la legislatura, especialmente en los momentos más complicados".

A Martín, no obstante, se le entendió perfectamente, y al tiempo que criticaba a los "patriotas de pulsera", cubrió de alabanzas a la formación de Arnaldo Otegi cuando trataba de justificar la política de pactos de Pedro Sánchez. No fue un desliz, ni muchísimo menos, sino un discurso muy pensado y muy estudiado, pese a contener falsedades, como hemos señalado.

Según informa Efe, las palabras de Martín generaron incomodidad en la Moncloa. seguramente porque son conscientes del daño que les produjo en la campaña del 28-M la inclusión por parte de Bildu de 44 terroristas en sus listas municipales, no porque no compartan el discurso de Martín.

En realidad no es el primero en el PSOE que, bien explícita o implícitamente, ha dejado claro que prefieren a los herederos de ETA que al PP y, por supuesto, a Vox. Es un discurso que tienen muy interiorizado en el Gobierno del coalición.

Lo que incomoda en Moncloa no es el discurso, sino que Francisco Martín reabra un asunto que querían dejar fuera de cara a las elecciones del próximo 23 de julio.