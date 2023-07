Sergio Sayas: "Es una emergencia nacional sacar a Sánchez de la Moncloa"

La campaña de las elecciones generales del 23 de julio ha entrado en su última y decisiva semana con el PP liderando todas las encuestas y con su líder, Alberto Nuñez Feijóo, cada vez con más posibilidades de ser presidente del Gobierno. En el programa Es La Mañana de Federico de esRadio el número uno de los populares en Navarra, Sergio Sayas, ha comentado la importancia de concentrar el voto en esa región en su partido y ha criticado a la formación de la que fue expulsado por votar en contra de la reforma laboral de Pedro Sánchez.

Sayas ha indicado que el partido que lidera José Javier Esparza, Unión del Pueblo Navarro, en esta campaña "parece que está atacando más al PP que a Sánchez" y que en su caso tiene "claro" que "mis rivales están a la izquierda y no a la derecha". El candidato popular ha indicado que estos últimos cinco días antes del final "se nos van a hacer largos".

En este sentido, el número uno del PP por Navarra ha querido "explicar a los navarros cómo estamos" porque la región "solamente aporta cinco diputados" y que "ahora mismo" todas las encuestas y proyecciones electorales dicen "que el PP sacará dos, pero no seríamos primera fuerza" en detrimento del PSOE. Ha señalado que en Navarra "el voto útil es el PP" y que son "unas elecciones cruciales para el futuro de España" en las que "en Navarra va a ganar Sánchez" por la división de la derecha. Sobre esta cuestión, Sergio Sayas ha asegurado que "no hemos ido juntos a las elecciones con UPN porque Esparza no quiere" ya que "cree que después de las elecciones Chivite le va a hacer presidente" de Navarra.

Echar a Sánchez, "una emergencia nacional"

Sergio Sayas ha comentado cómo el PSOE inició en Navarra su viraje hacia el nacionalismo. Cree que "el PSOE no existe" y que lo que existe es "el sanchismo" que es "ir de la mano de Bildu" y otras formaciones nacionalistas y que seguirá siendo así "mientras esté Sánchez" al frente del partido. Ha recordado que "Navarra fue el ensayo general de la obra macabra que luego se ha representado en toda España" y que el cambio de UPN para apuntalar al Gobierno de Sánchez se fraguó en antes de "la famosa votación de la reforma laboral" cuando se celebró una "cena de Félix Bolaños con Esparza". En referencia al acercamiento de los nacionalistas navarros con los socialistas "el problema no es que el PSOE te engañe, eso es problema suyo, el problema es que tú te dejes engañar".

"Si el PSOE efectivamente quiere cambiar el camino y dejar al nacionalismo es muy fácil: sacan al nacionalismo del Gobierno de Navarra y empezamos a hablar", ha comentado Sergio Sayas que ha reiterado que "el PSOE constitucionalista no existe, sólo existe el sanchismo". En este sentido, ha cree que "nos va a costar recuperarnos del paso de Sánchez" por "la involución" que ha supuesto para las instituciones democráticas. Sayas ha afirmado que "es una emergencia nacional sacar a Sánchez de la Moncloa".

El candidato del PP por Navarra ha asegurado que "la mayoría de navarros no son nacionalistas" y cree que hay esa percepción porque "a veces viendo el Gobierno que tenemos lo parece". "Navarra no ha cambiado tanto sociológicamente, el que ha cambiado es el PSOE que ha decantado la balanza hacia los nacionalistas". Por ese motivo piensa que "necesitamos que el PP llegue a la Moncloa también para defender Navarra" y que las políticas que se han ido aplicando tanto por el Ejecutivo regional como el de Pedro Sánchez demuestran que "votar al PP sea una cuestión de emergencia nacional" para que un Gobierno de Feijóo sirva de "dique de contención a lo que está pasando en Navarra".

Este retroceso e involución, que ha sido "sobre todo ético y democrático", ha servido para que se ataque, entre otras cuestiones, a la Guardia Civil en Navarra. Ha recordado que la retirada de "las competencias de Tráfico" al Instituto Armado "se pacta con Bildu" a cambio del apoyo del partido de Otegi a los Presupuestos de Pedro Sánchez. Ha señalado que "la inmensa mayoría de navarros claro que queremos a la GC porque la necesitamos".

Expulsión de UPN

Sobre su expulsión de Unión del Pueblo Navarro junto a Carlos García Adanero ha comentado que "en 40 años de democracia con todos los partidos que han pasado por el Congreso es la primera vez que alguien se le expulsa del partido por votar distinto". Ha dicho que es "Bolaños el que pide que nos eche del partido y Esparza nos echa".

En este sentido, ha indicado que "no te puedes fiar de un partido que dice que va a hacer presidente a Feijóo y que no quiere pactar antes" y que acaba "dando el apoyo al PSOE".

Concentrar el voto en el PP

El candidato del PPN al Congreso ha denunciado que "el mayor precio político" que Sánchez le "ha pagado al mundo abertzale es el blanqueamiento": "Hemos visto al Gobierno de España sentado con un partido político que lleva a asesinos en sus listas negociando de igual a igual. Diciendo que es mejor que Vox y mejor que el PP".

Con respecto a su relación con Vox, ha dicho que no conoce "prácticamente a la portavoz de Vox en la comunidad, pero sí que tengo muy buena relación con las personas de Vox en el Congreso". También ha pedido que, en Navarra, el voto de centro-derecha se concentre en la candidatura del PP porque "si Vox se empeña en votar a Vox, va a dar el escaño justo a los que no se lo quieren dar".

"No hay que españolizar Navarra"

En el turno de preguntas de los oyentes, Sayas ha dicho que "no hay que españolizar Navarra porque Navarra es España y una de las formas más bonitas de ser español es ser navarro". En cambio, "lo que hay que hacer es no permitir que el nacionalismo avance": "Hay que hacer una política combativa con el nacionalismo: el paso que no das tú, lo da el nacionalismo. No hay nada más regresivo en pleno siglo XXI que el nacionalismo".

Con respecto a cómo se gestó su fichaje por el PP, el navarro ha dicho que cuando a él y a García Adanero los echaron de UPN, "formamos una plataforma", "estábamos valorando qué íbamos a hacer, si nos presentaríamos en solitario o con un acuerdo con el PP", y, cuando UPN decidió no concurrir con los populares, tanto él como Adanero alcanzaron un acuerdo con la formación que lidera Núñez Feijóo: "La ideología que defendemos es la misma, el proyecto que defendemos es el mismo".