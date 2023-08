Un diputado de Puigdemont avisa: "O Brexit catalán o elecciones"

El diputado autonómico de Junts per Catalunya (JxCat) Antoni Castellà ha fijado las condiciones del independentismo más irredento para negociar la investidura de Pedro Sánchez. "O Brexit catalán o elecciones", ha declarado el que también es portavoz del Consell per la República de Carles Puigdemont. Castellà ha roto el silencio impuesto en Junts per Catalunya entre otras razones porque a pesar de estar inscrito en el grupo de JxCat y haberse presentado como candidato al senado por esta formación, lidera otro partido, Demòcrates de Catalunya, uno de los restos de Unió Democràtica de Catalunya, el partido democristiano que liderada Duran Lleida.

Según la tesis de Castellà ha advertido que los independentistas no organizaron el referéndum ilegal del 1-O para negociar ahora más competencias o un concierto económico. "Hay un antes y un después del 1-O", ha manifestado en declaraciones a la agencia Efe. En sintonía con los mensajes en la red social X de Laura Borràs, presidenta de Junts, y su secretario general, el indultado Jordi Turull, Castellà ha señalado que "la pelota está en el tejado del PSOE y el PP", ya que son Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo quienes deben decir si están dispuestos a abrir una negociación sobre la soberanía y la independencia de Cataluña.

También ha señalado que las negociaciones sobre las competencias de Cataluña ya se llevaron a cabo cuando se aprobó el actual Estatuto, por lo que ahora toca afrontar una negociación que ha calificado de "histórica" y la "más relevante" desde la Transición. A este respecto ha añadido que "el independentismo puede estar dispuesto a discutir sobre autodeterminación y amnistía, las condiciones, los plazos, cómo se pactan los activos, qué temporalidad de cosoberanía puede haber: todo eso es negociable".

Lo que no es negociable, ha advertido especialmente a Sánchez, es que "Cataluña es una nación y que su soberanía recae en el pueblo de Cataluña". "La gran discusión de fondo es: ¿Usted está dispuesto a negociar el Brexit catalán? Nosotros sí, pero tiene que situarse en este marco mental. Cualquier otro marco no es aceptable, porque nos sitúa antes del 1-O, y eso no tendría sentido", añadió Castellà.

A su juicio, el marco constitucional es un "corsé" que se impone el PSOE. "No es nuestro problema. Yo me pongo el corsé del derecho a la autodeterminación y de la amnistía, ellos se ponen el corsé del marco constitucional", apuntó también.

En las declaraciones a la referida agencia, Castellà ha dicho además que "esta será la prueba del algodón para saber si el PSOE, el PP, la Corona, el Estado se toman seriamente que esto es una negociación en términos de geopolítica".

Castellà ha amenazado con la repetición electoral si el PSOE y Junts no se avienen a una negociación en los términos que dictamina el separatismo encarnado en Puigdemont y ha afirmado que lo que está en juego es una posible repetición de las elecciones en las que PP y Vox podrían obtener un buen resultado. "Esta es la reflexión que deben hacer las izquierdas españolas", concluyó.