Sánchez "tiembla" ante "la venganza" de Puigdemont: "Vive en un ay"

El Mundo

"El PSOE no saca a CC de la abstención y depende de Puigdemont para que Gamarra no presida el Congreso". Se las está haciendo pasar canutas, Puchi. "Armengol, el gancho de Sánchez para el independentismo y mil polémicas: de fulminar el castellano a estar de copas en plena pandemia". Me temo que a los de Puigdemont se la trae al pairo quién presida el Congreso, no va con ellos.



"Dicen las crónicas de los periódicos que el prófugo está apretando las tuercas ¿de Frankenstein? con sus exigencias y que andan los socialistas muy preocupados porque no saben por dónde les saldrá", dice Emilia Landaluce.



"Hay algo de todo esto que debería tranquilizarnos y es, precisamente, que los indeseables (incluso para Sánchez) socios de Gobierno también dependen de él y basan su éxito en el éxito del presidente. Esto es, que a ninguno (ni a ERC, ni a Junts, ni a Bildu) les conviene volver a las urnas en diciembre. Así, dirá Sánchez, que menos lobos, Puigdemont". Puigdemont no tiene nada que perder en unas nuevas elecciones, a Junts les da igual el gobierno de España. "Otro aspecto que nos debería aliviar (y tranquilizar) es que Sánchez es un trilero también con sus socios". Nada, nada, Puigdemont tiene que exigir el referéndum en un año o dejarle caer con una moción de censura del PP.



"Y como convidados de piedra, los representantes del PP, que ven cómo les ningunean hasta los partidos afines (PNV y CC). Es el famoso tablero inclinado. Pese a que el partido de derechas ha sido el más votado, está feo hasta reunirse con Feijóo para hablar". Y eso no tiene solución si Cataluña no se va de España.

El País

"El PSOE propone a Armengol como gesto hacia los nacionalistas". Batet ya era un gesto hacia los nacionalistas, vaya novedad. "La izquierda sigue sin lograr el decisivo apoyo de Junts a 24 horas de la constitución de las Cortes". Se está haciendo de rogar, el tío. Di que sí, Puchi, castígalos. "Las demandas independentistas de una amnistía para los implicados en causas relacionadas con el procés siguen bloqueando las negociaciones". ¿Sólo amnistía? No te conformes con tan poco Puigdemont, tu pide el oro y el moro. Ya sabes que Sánchez es un embustero patológico, pero vamos, tu verás.



"En el PSOE han surgido voces dispuestas a estudiar alguna fórmula equivalente a una amnistía, al amparo de las opiniones de algunos prestigiosos juristas que creen que una medida así no incumple la Constitución. Pero los socialistas no aceptan ahora los términos y los tiempos que exige Junts, según las fuentes consultadas". Los socialistas no están en condiciones de ponerse chulitos. A tragar, chavalitos.



"La postura de Junts ha endurecido a ERC, que en principio se conformaba con las ofertas del Ejecutivo en funciones de garantizarle un grupo parlamentario en el Congreso y la presidencia de alguna comisión". Bah, a ERC ni caso, esos se venden por un plato de lentejas, ya los hemos visto arrastrarse ante Sánchez. Esos sí que se tragarán lo que les imponga Sánchez.



Visto lo visto, Marc Rovira intenta presionar a Puigdemont. "La estrategia de Puigdemont en la negociación con el PSOE pone en jaque la estabilidad de Junts". Es la misma estrategia que utiliza el diario ultrasanchista con el PP cuando quiere desestabillizarlo. "Mantener el bloqueo sin beneficios aviva las críticas internas contra la dirección, ante una repetición de elecciones que amenaza con otra pérdida de diputados". A meter presión, que los de Junts son más duros que los de ERC.



Y ya estaba tardando el editorial desquiciado sobre Javier Milei. "Argentina en el precipicio", titula el periódico ultrasanchista. "Contra todo pronóstico, el economista ultra Javier Milei fue el domingo pasado el más votado en las elecciones primarias celebradas en Argentina. Su discurso incendiario, con llamamientos a acabar con la "casta política", sedujo a siete millones de argentinos hartos de las crisis económicas recurrentes y de una clase política que se ha quedado sin respuestas". Caramba, Pepa, ese discurso me suena, a ver, a ver que piense. ¡Cáspita!, era el discurso de Pablo Iglesias, el que fue vicepresidente de amito Pedro Sánchez. Entonces no era tan incendiario.



"Milei era hasta hace solo unos meses un pintoresco candidato de cabello ensortijado e ideas extravagantes, que defendía la venta de órganos y se oponía al aborto, participaba en los mítines de Vox en España —sus dirigentes se apresuraron a felicitarle tras su victoria—", algo que no ha hecho el psicópata de Sánchez con Feijóo, al igual que no ha tenido ningún gesto hacia el político asesinado en Ecuador. Ya sabíamos que Sánchez no es un demócrata, pero tampoco hay que perder las formas. Pepa también destaca que Milei "recibía mensajes grabados de felicitación del estadounidense Donald Trump", referente de Sánchez, que practica el trumpismo con los votos nulos de Madrid.



"Mientras los políticos argentinos no se lo tomaban muy en serio, su popularidad crecía entre los jóvenes de los barrios más humildes y también entre las clases altas, en un fenómeno político transversal que nadie percibió a tiempo". ¿A tiempo para qué?



"El país sudamericano cumple en diciembre 40 años de democracia, resultado de una larga lucha contra la dictadura más sangrienta de la región. No puede darse el lujo de tirar todo por la borda. Su clase política, al menos la que está alejada de los extremos, debe volver a persuadir con un proyecto de largo plazo, creíble y sostenible. Solo así podrá recuperar al electorado, hoy huérfano de opciones y tentado por aventuras políticas de final incierto". Más incierto que el que le espera a España con el gobierno Frankenstein de Sánchez no va a ser.



ABC



"Christian Zurita: «A Villavicencio lo mataron para que no denunciara a un candidato presidencial»". Entrevista al sustituto del político asesinado que no ha merecido las condolencias del presidente de nuestro país. Qué vergüenza.



"El PP y el PSOE reúnen este miércoles a sus grupos con la mirada puesta en Junts". "Isabel Díaz Ayuso cree que Pedro Sánchez tiene «todo cerrado» con Carles Puigdemont y pregunta si le concederá la independencia". Ayuso, reina, Sánchez no es nadie sin Cataluña. Sin Cataluña, el PSOE no volverá a pisar Moncloa, y lo saben.



El editorial le da la razón a Ayuso. "Según la presidenta madrileña, el presidente «está negociando la soberanía de todos los españoles a espaldas de todos». Las acusaciones de Ayuso adquieren verosimilitud debido a la falta de transparencia de los protagonistas de la política española".



"Los secesionistas catalanes se han dedicado al juego de la confusión en las últimas horas, elucubrando con la posibilidad de una repetición electoral. Carles Puigdemont sabe que no se le va a presentar una ocasión mejor que la que el azar electoral ha colocado esta vez en sus manos y que no encontrará a un político con mejor disposición y menos escrúpulos que Pedro Sánchez". Eso desde luego.



"Los españoles no se merecen que se negocie a escondidas y sin poner todas las cartas sobre la mesa". La mitad de los españoles se merecen todo lo que pase. Tuvieron la oportunidad de echar a Sánchez y no la aprovecharon. Esos, que cierren el pico para siempre.



A Berna González de Vega dice que la Virgen de la Paloma, "tan madrileña" le recuerda "la gorra y la chulería de Pedro Sánchez". Qué faena, Berna, ni de la verbena te deja disfrutar.

"Con los resultados, se ha crecido. ¿Qué destino de vacaciones puede enervar a mis odiadores? ¿Marruecos? Vamos allá. Con la gorrita puesta. Muy de chulapo. De Pichi. Ese chulo que castiga. Ese flagelador. Ese perfil que, pese a que sus aliadas dicen combatir la masculinidad tóxica, obedece al estímulo del «a que no hay huevos»". Tal cual.



"Podemos obviarlo, pero Sánchez es un chulo que vende. Incluso merchandising con un insulto. Es nuestro Pichi que castiga. Tan chulo como Ayuso, aunque no había chotis en su lista musical. Pero, si no cambiamos la banda sonora de los insultos, él lleva las de ganar. O no perder lo suficiente". Pues empieza por ti, Berna. Algunos no podemos evitarlo.

La Razón



"17A: límite 24 horas para no perder la Mesa". "Todo está abierto hasta el minuto final". Mañana se despejará el misterio. "La amnistía centra todas las conversaciones en este puente de agosto y ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz están dispuestos a ceder la carta mágica que les abonaría el camino en el Congreso de los Diputados y a la investidura". Venga ya.



Según Tomás Gómez, "Puigdemont se dedica a estrangular lentamente a Sánchez y Rufián, en los últimos días, ha dejado en el aire el apoyo de ERC. Es obvio que las cuentas no le salen al líder socialista". Ojalá, pero una lo ve todo muy negro desde el 23J. "Estaremos atentos a lo que ocurra porque, lo que mal empieza, mal acaba, y esto ha empezado muy mal".



Rebeca Argudo se recrea. "Tuitea un prófugo desde su palacio de Waterloo y un presidente de Gobierno en funciones tiembla en Madrid". "Mañana jueves es la fecha para la constitución de las Cortes Generales después de las elecciones del pasado 23 de julio y el «expresident» le tiene en un ay". Sí, al menos disfrutemos de lo mal que se lo está haciendo pasar.

Según Carmen Morodo, "Carles Puigdemont va por libre y no pactará ni con ERC ni con nadie su posición de mañana en la votación de la Mesa del Congreso ni tampoco en la próxima investidura. Los canales de diálogo entre Oriol Junqueras y Puigdemont no sólo están rotos, sino que el ex presidente huido de la Justicia cree que esta es su oportunidad para vengarse con saña del líder republicano". "El ánimo de venganza no afecta solo a ERC sino también al PSOE, con quien los puentes están bloqueados".



"El PSOE no tiene a día de hoy ni idea de lo que piensa votar el partido de Puigdemont, pero sí ve que tanto Junts como ERC se han instalado ante su parroquia en un discurso que anima a los suyos a echarse de nuevo al monte. Y también saben ya que la decisión última la tendrá el prófugo y que nadie dentro de su partido se atreverá a llevarle la contraria". Si Puchi le da a Sánchez la estocada final le envío un ramo de flores a Waterloo, por muy golpista que sea.