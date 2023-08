Marhuenda pregunta a Abascal por qué permite que la "jauría de Vox" utilice métodos batasunos

El Mundo

"El PSOE avanza en las primeras cesiones a los nacionalistas para controlar el Congreso". "ERC desvela que el PSOE les "garantiza" tener grupo propio en el Congreso pese a no cumplir los requisitos". Les está costando más de lo que pensaban.

Y en Vox van de mal en peor. "Juan Luis Steegmann renuncia también a recoger su acta de diputado y deja sus cargos en Vox tras la marcha de Espinosa de los Monteros", noticia que adelantó en exclusiva Maite Loureiro en Libertad Digital.

Dice Julio Valdeón que "la salida de Espinosa de los Monteros ahonda en la ruta kamikaze elegida por la formación que lideraba, más ahormada que nunca a la imagen curil, nacionalista y ultra ofrendada por sus enemigos. A fuerza de escuchar de otros lo que supuestamente somos resulta humano tratar de amoldarse, buscando la aprobación ajena aunque sea a base de hostias; en el caso de Vox, purgándose de elementos e ideas liberales y reforzando los perfiles más berroqueños, los portavoces menos mundanos, los discursos más teñidos de mística agropecuaria, nostalgias imperiales y tintes esencialistas. Sobra con comparar con Jorge Buxadé e Ignacio Garriga, dos caricaturas andantes, para entender que Vox avanza con paso firme hacia la toxicidad de sus inclinaciones nacionalistas y sus delirios curiles. Se nos está quedando un país estupendo". Sí, para exiliarse.

El editorial habla del asesinato del candidato de la derecha en Ecuador, que no han condenado ni Pedro Sánchez ni nadie de la izquierda española. Ya no guardan ni las formas.

"El atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio a solo diez días de las elecciones ha puesto en jaque la democracia ecuatoriana y ha desatado la alarma por el riesgo de que el país pueda convertirse en un narcoestado". Tal vez por eso Sánchez no ha mostrado sus condolencias, él está con los narcoestados.

"Contra ello luchaba Villavicencio que, además de candidato anticorrupción, también se enfrentó al ex presidente Rafael Correa, prófugo de la Justicia y refugiado en para evitar una condena de ocho años de cárcel por financiación ilegal". Bélgica, cómo no, el refugio de forajidos en la UE.

"El asesinato abre un escenario de peligrosa incertidumbre política en Ecuador, que la comunidad internacional debe vigilar atentamente y que puede servirle al populismo para ganar votos en las urnas".

El País

"PSOE y ERC avanzan para un acuerdo sobre la Mesa del Congreso". "Esquerra, a Junts: "Es una ocasión de oro y no deberíamos desaprovecharla". "Los socialistas se comprometen a que los republicanos tengan grupo parlamentario propio". Junts no dice esta boca es mía.



Estefanía Molina dice que "la derecha demoniza al ‘Gobierno Frankenstein’ mediante una ristra de mitos que no son reales". "Las críticas de la derecha a los pactos múltiples del PSOE acaban por destacar su propia incapacidad de pactar". Hay que tener un rostro de cemento armado, Estefanía, para decir esto los que están a todas horas demonizando los pactos con Vox. Y además es mentira, el PP ha pactado con Vox y con Ciudadanos cuando existían.

También ha pactado con CiU y con el PNV. Incluso llegó a pactar con el PSE de Patxi López regalándole el País Vasco a cambio de nada. Este desgraciado se lo devuelve insultándoles a diario. Es verdad que tiene algún remilgo con los pistoleros y los golpistas, el PP es así de tontorrón, no como tu amo Sánchez, pero el problema del PP no es su incapacidad para pactar, si no que la izquierda española, la mediática también, quiere expulsar a la mitad de los ciudadanos de su propio país.

Editorial sobre el asesinato de Ecuador ."El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha puesto en evidencia la magnitud de la presencia del narcotráfico en Ecuador". "El perfil de la víctima alimenta la idea de una acción perpetrada por algunas de las bandas de tráfico de drogas que operan en el país. Periodista devenido en político, Villavicencio estructuró su carrera a partir de denuncias de corrupción contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017). Durante su campaña electoral, viró hacia una lucha abierta contra las mafias".

"El candidato asesinado tenía nulas posibilidades de triunfo en una contienda que tiene como favorita a la candidata del expresidente Correa, Luisa González. Pero el golpe ha sido devastador para la campaña. Este magnicidio ha sido solo un ejemplo de cómo el narcotráfico es una amenaza para la calidad de las democracias latinoamericanas, ya no solo de Ecuador". Los amigos de Sánchez.

Mejor es el editorial sobre Navarra. "La socialista María Chivite repetirá en la presidencia en coalición con dos formaciones y tras lograr la abstención de Bildu". ¿Tras lograr la abstención de Bildu? Pero si Bildu se ofreció desde el primer momento a apoyar a Chivite, prácticamente le han obligado a que se abstenga, por el qué dirán.

ABC

"El PSOE intenta recuperar, ahora en el Supremo, el escaño perdido". "Los socialistas recurren la decisión de la Junta Electoral Central de no revisar el voto nulo en Madrid". "Ningún partido político en el Gobierno había llevado una cuestión de esta índole ante alto tribunal". Trumpismo en estado puro. La que se habría liado si esto lo hace el PP o Vox. Al rojo vivo.

Como dice el editorial, "los socialistas, sin duda, miran al Tribunal Supremo, pero apuntan al Tribunal Constitucional como última opción para lograr su objetivo de recuperar el último escaño por Madrid, ganado por el Partido Popular gracias al voto emitido en el extranjero". Si es que les tenemos más que calados. Pretenden dar un pucherazo de la mano de Conde Pumpido.

"Los socialistas están dando un mal ejemplo. Hasta el día de hoy, Pedro Sánchez no ha reconocido la victoria de Alberto Núñez Feijóo. Es un gesto tóxico, de mal perdedor, de esos que se reprochan a Donald Trump, y con razón". Si ni ha dado sus condolencias por el político asesinado a tiros en Ecuador porque no era de los suyos.

"Con esta actitud antidemocrática como punto de partida, los socialistas aspiran a revertir resultado del voto extranjero en Madrid con una súbita preocupación por el voto nulo en la capital. Que estén en su derecho de recurrir ante el Tribunal Supremo no impide reconocer en el PSOE un estado de crispación por haber perdido las elecciones". Más bien están de los nervios con Puigdemont.

"Esto no es más que una especulación que arroja sobre el resultado electoral una sombra innecesaria de irregularidad que el PSOE no ha sido capaz de concretar. ¿Hay papeletas marcadas, duplicadas, con alteraciones en los nombres? Nada dicen los socialistas, a quienes no importa sembrar de incertidumbre el camino hacia la constitución del nuevo Parlamento, la próxima semana". A los socialistas no les importa ya nada. Al fin y al cabo, sus fechorías han recibido el aplauso de media España. Es la otra media la que tiene que elegir entre la resignación y el exilio.

La Razón

"Vox evocando el hundimiento de Ciudadanos". "El "ala dura" de Vox espera "cobrarse" la marcha de Rocío Monasterio". Marhuenda, brillante, le arrea a Abascal dos merecidas bofetadas.



"El líder de Vox tiene una trayectoria política encomiable como luchador por la democracia en el País Vasco. En un momento en que sus compañeros de partido eran asesinados por los amigos de Otegi, convertido ahora en socio preferente de Sánchez, se jugaba la vida defendiendo la libertad frente al totalitarismo. Los matones de la banda, encuadrados en sus organizaciones políticas, juveniles y sindicales, se dedicaban a amedrentar para impedir que las instituciones funcionaran con normalidad. Muchos vascos tuvieron que huir de su tierra porque el ambiente era insoportable. Abascal, su padre y el resto de su familia aguantaron asumiendo que en cualquier momento podían ser asesinados. Eran señalados y acosados, sus casas marcadas y sufrían insultos. No podían desarrollar su vida con normalidad. Por ello, no entiendo que permita, tras haber sufrido ese acoso brutal, que algunos energúmenos utilicen las siglas de Vox para hacer lo mismo desde las redes sociales. No se puede hacer una crítica al partido o sus dirigentes sin que la jauría irrumpa en la red para insultar y señalar a los que osan opinar". No te quito ni una coma, Marhuenda. Has estado sublime.