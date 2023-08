Puigdemont: bajo el influjo de Urano y Plutón

La política española se desliza por el esperpento "hacia un calderón de aceite albando donde los pecadores se achicharran como boquerones", que diría Max Estrella ¡No caerá esa breva!

Los ciudadanos ya no se preguntan, en el metro o en el bus, qué será del Consejo General del Poder Judicial, para descanso de la ministra Pilar Llop. Últimamente, sus chácharas tienen como tema el culebrón del presidente en funciones Sánchez. ¿Acabará achicharrado, en espeto, o macerado en salazón como una anchoa de La Escala durante una eterna legislatura? Hay disparidad de opiniones entre los analistas y todos apuntan a que solo un hombre tiene en sus manos el destino del postulante. Ese hombre es Puigdemont.

La astrología es un arte, no una ciencia. Algo así como las encuestas del 23J, pero con el encanto de un misterio que aceptamos. Ahora bien, lean ustedes lo siguiente: "El día de las elecciones generales, al inicio de los comicios nos encontramos con la entrada del Sol en Leo, lo cual da mucha fuerza al dirigente actual y al partido que se encuentra en el poder ahora mismo, aunque no pudiera obtener una mayoría en sí.

Tenemos a la Luna como regente de la casa III por lo que las negociaciones serán quebradizas o complejas, pero la Luna irá a un aspecto con Mercurio que avanzará la disposición por el signo ascendente… Por lo que tiene más probabilidades de emprender un nuevo Gobierno el candidato actual con ciertos sacrificios en las negociaciones que lleve a cabo…". Esta predicción la publicó la astróloga gallega Nazaret Hermida el 21 de julio, dos días antes de las elecciones generales.

He hablado con ella y lo que dice no difiere en mucho de lo que escriben los analistas de la corte de los milagros. Salvo que lo que ella ve tiene magia.

Hay coincidencia en el mundo de la astrología en señalar a Carles Puigdemont, 130º presidente de la Generalitat de Cataluña y nacido en Amer (Gerona) el 29 de diciembre de 1962 —a las 22:29 o a las 22:35; la hora es muy importante y no se conoce con certeza—, como "el peor enemigo con el que a nadie le gustaría enfrentarse jamás". Entiéndase bien esto de peor enemigo. Es contumaz y un resistente nato. A su lado, Sánchez es un parvenu.

Esto es así por la conjunción en su Ascendente en Virgo de dos planetas potentísimos: Urano y Plutón. Plutón está vinculado con el poder. También con la corrupción. Urano con los revolucionarios. "La conjunción Urano-Plutón en el Ascendente es una bomba: un revolucionario, un insurgente, un personaje ‘maldito’, que como Hades-Plutón vive en las profundidades de la tierra, en los infiernos, es seguido, envidiado, odiado o rechazado pero nunca deja a nadie indiferente".

Le pregunto a Nazaret por esta descripción que hace un colega suyo. Para ella, Puigdemont "es un individuo de carácter mercurial (comunicativo, analítico, inquisitivo, inteligente…) en un signo cardinal, Capricornio, orientado a lo concreto: diners de tort fan veritat. Un hombre que le da importancia a los procesos mentales, pero de una manera estructurada, por encontrarse dispuesto por Saturno en su domicilio de Acuario".

Según me indica, "sus necesidades personales (Luna) están asociadas al sacrificio por los amigos y a los vínculos de sus lealtades de la casa 11: benefactores, personas que tienen que ver con su ideología, grupos políticos".

Y concluye afirmando que "la dicotomía que se da en la carta astral de Puigdemont muestra que son sus propios enemigos los que le hacen brillar o elevan. Y esto, tiene una trascendencia mayor, tanto en cuanto le lleva a la renuncia y el sacrificio de su propio brillo también, por cuestiones relacionadas con sus amigos y sus creencias, y le ponen en una cuestión difícil en relación a su destino: ‘¿Me sacrifico por mi creencias, por el pueblo, o me retiro y renuncio a todo lo anterior?’ Esta puede ser una constante interrogante en su vida, cuya respuesta siempre será la renuncia, el retiro o el sacrificio".

Le comento a Nazaret que en su estudio hay un detalle muy significativo: son sus enemigos los que le hacen brillar. Es lo que ahora está sucediendo. Ella ve que Puigdemont "va a pagar". ¿Ingresará en prisión o se trata de sus deudas por malversación? No está claro.

Le hago saber que el prófugo no va a negociar su entrega y encarcelamiento a cambio de un acuerdo beneficioso con el Gobierno. Él representa un símbolo: la Generalitat. Y un símbolo no puede rendirse. Eso lo hace el botifler de Junqueras. Si entra en prisión será consecuencia de la perseverancia del juez Llarena. Un juez que no se rinde.

Por último, la pregunta: ¿cómo ve un posible acuerdo? y Nazaret, aún con dudas, ve una negociación "centrada en lo económico". "Hay primero un NO, pero luego hay un SÍ. Lo que voy viendo es que sí se formará gobierno y que según la carta del día de las elecciones que interpreté, yo te diría que la posibilidad de formar gobierno va a más". Todo está confuso.

Y aquí lo dejamos, porque no es plan contradecir a los astros. Seguiré en contacto con Nazaret atento como ella a la esencia, la salsa de la política: los imprevistos. Ante estos, no hay Gran Trígono ni cuadratura que valgan.