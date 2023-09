Ya no arrepentimiento: en la entrevista que le ha hecho Jordi Evolé, que ha producido Netflix y que se ha presentado a bombo y platillo en el Festival de San Sebastián, Josu Ternera ni tan siquiera admite que lo suyo fuesen los atentados: "El propósito de ETA en absoluto era hacer terrorismo", dice sobre uno de los peores crímenes de la banda terrorista, el atentado de Hipercor. Según el contenido que se ha conocido del documental que inaugura el festival, el etarra no admite cuál fue su papel en la banda y justifica lo que él califica de "acciones" de ETA defendiendo específicamente el asesinato de agentes de las Fuerzas de Seguridad.

El terrorista no admite ninguna responsabilidad por atentados como los de la casa cuartel de Zaragoza –en la que murieron once personas, seis de ellos niños y por el que le reclama la justicia española– y llega a decir que él es "el primero en sentir profundamente el que esas víctimas sean críos" y que "si se quiere hacer terrorismo es lo más fácil que hay en el mundo". Tras hablar del terrorismo yihadista, señala que "el propósito de ETA no creo en absoluto que era hacer terrorismo; su objetivo no era hacer víctimas sino provocar daños".

En el documental de Évole, Ternera llega a culpar al Gobierno de los atentados más cruentos de la banda y de sus víctimas: "ETA le hizo confianza a un Gobierno, un Estado, cuya función es la de proteger a sus ciudadanos y dando dos avisos para que se desalojase, no lo desalojaron, hasta tal punto que el Estado fue condenado subsidiariamente por eso, porque su función es la de proteger a la sociedad", es la explicación que da él sobre Hipercor.

Sobre sus responsabilidades en la sanguinaria historia de la banda, Ternera añade que "no hay ninguna prueba de ningún tipo por ningún lado" que le sitúe a él en la dirección etarra en los años 80, los de las peores matanzas. Respecto a la banda terrorista y lo que hizo en ella, habla de una trayectoria con "muchos aciertos y errores", citando las negociaciones en la época de Zapatero. En cuanto a él mismo, sin ápice de arrepentimiento, se define como un militante "en la lucha del pueblo vasco" que "encaminó la solución negociada para superar el conflicto".

Justificando los asesinatos de guardias civiles

Évole le pregunta sobre su "cinismo" al hablar de las víctimas y Ternera lo niega: "De cinismo no tiene nada en absoluto. Apunta que él "siente profundamente" lo que él llama "víctimas indiscriminadas". ¿Y sin son guardias civiles?, le pregunta Évole. "Bueno, los guardias civiles ya se sabe cuál era su función, era salvar la patria, todo por la patria", responde. Para Ternera, los agentes "pueden ser objetivo de la organización", término con el que alude en todo momento a ETA, como el resto de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Respecto al atentado en la casa cuartel de Vic, añade: "Pues la persona que lanza un coche viendo que hay críos... me parece que es una actitud equivocada de las personas en ese caso que está cometiendo la acción".

"Para mí y para ETA, la violencia armada nunca ha sido un objetivo en sí, nunca", insiste. "Lo que ETA pretendía era llevar al Gobierno a sentarse en una mesa de diálogo, que nos llevase a una mesa de negociación para resolver el problema", comenta.

Cortar "el cáncer" de Yoyes

Entre los crímenes que comenta también está el asesinato de Yoyes: aunque apunta que fue su amigo, dice que "es evidente que la organización pensó que era necesario cortar esa especie de cáncer".

Además de justificar de esta forma la actividad terrorista de ETA, Ternera también defiende la extorsión etarra, el denominado "impuesto revolucionario": "Es triste, pero consecuencia del conflicto porque era necesario para el funcionamiento de la lucha del movimiento independentista", responde.