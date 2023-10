Nuevo golpe para los DDP: David Bárcena, culpable del crimen de un joven rapero con Asperger en 2021

Un jurado popular ha declarado culpable de asesinato con alevosía y pertenencia a banda criminal a David Bárcena, el único adulto acusado (los otros tres implicados eran menores en el momento de los hechos) del crimen de Isaac López, al que -además- han considerado como una víctima especialmente vulnerable, como han defendido las acusaciones durante el juicio para solicitar la prisión permanente revisable para él.

El veredicto, alcanzado tras dos días de deliberación, no deja lugar a dudas: el jurado considera probado que el acusado -al que llaman Bárcenas- es el autor del asesinato del joven rapero con Asperger y pertenece a una organización criminal (tal y como sostiene la policía, pese a los esfuerzos del pandillero por desvincularse del grupo), en concreto a los Dominican Don't Play (DDP).

Se ha librado sin embargo de la acusación por un delito de odio, de la que ha sido considerado no culpable. El jurado ha estimado que el hecho de haber reunido dinero para entregarlo a la familia de Isaac como una circunstancia atenuante de reparación del daño. No obstante, las acusaciones insisten en pedir la prisión permanente revisable. Para el letrado de la particular, Juan Manuel Medina, es "el único camino".

Un ataque por sorpresa

Palabras que llegan tarde. Durante este tiempo, la familia y amigos de Isaac han estado recibiendo amenazas. Y el comportamiento del acusado en prisión dista mucho de la del ciudadano ejemplar que ha aparentado ser durante el juicio (insultos, amenazas y agresiones tanto a funcionarios de prisiones como a otros presos, desobediencia, tenencia de artículos prohibidos...).

En cualquier caso, no hay reparación de daño posible. Además, la cantidad que el acusado ha entregado a los familiares de la víctima con esa intención no es proporcional a la gravedad de los hechos. Cabe recordar que el joven, de 18 años y con síndrome de Asperger, fue atacado con cuchillos por la espalda cuando caminaba por un túnel subterráneo de la calle Comercio en Madrid el 14 de julio de 2021.

El crimen fue perpetrado por sorpresa y sin que tuviera posibilidad de defenderse. Así lo ha considerado el jurado popular, que ha aplicado el agravante de alevosía. El acusado, por su parte, aseguró -ejerciendo su derecho al uso de la última palabra- que apuñaló a Isaac durante una pelea pero sin querer matarle. Asimismo, pidió perdón a la familia de la víctima, en particular a la madre. "Si me lo permiten, cumplir una condena que sea justa y no una venganza, prometo reparar el daño que he hecho", llegó a decir.

Sería la segunda PPR

Pero no hay palabras de consuelo posibles para María Ángeles Triano. Su hijo fue "ejecutado entre cuatro asesinos por la espalda, de una manera atroz", ha señalado tras conocer el veredicto. Eso solo se resarce -ha insistido- con una condena a prisión permanente revisable. Si así fuera, sería la segunda vez que se condena con la pena máxima (que recoge nuestro Código Penal) a un miembro de una banda latina en España.

Adrián González Sisa ‘Plátano’ -de 35 años y miembro de los Trinitarios- fue condenado a prisión permanente revisable por el crimen de un menor de 17 años -apodado ‘Navajito’- el 25 de septiembre de 2016. La víctima, que era de los Ñetas, recibió varias puñaladas durante una pelea con la banda rival. Les acorralaron en las inmediaciones del metro Nueva Numancia. No les dieron opción a defenderse, recoge la sentencia.

Las similitudes entre los dos casos son más que evidentes. Según se desprende de la investigación, Bárcenas y los tres menores -todos ellos pertenecientes a los DDP- acuchillaron a Isaac sorpresivamente y por la espalda, dejándolo tirado y malherido en el suelo. Se marcharon con sus patinetes sin importarles la vida del muchacho. El cabecilla del ataque era el único adulto del grupo, ahora declarado culpable de asesinato con alevosía.