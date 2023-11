El PP desborda las calles de España: "¡No nos vamos a rendir!"

Las calles de las principales de ciudades de España se llenaron hoy para dejarle claro a Sánchez y a su banda que "España no se rinde" ante los separatistas, que no se van a callar ni dejar humillar para que el líder del PSOE siga en la Moncloa. Miles de personas han pedido la dimisión de Sánchez y han defendido la igualdad de los españoles frente a las pretensiones de los socialistas de beneficiar a los nacionalistas a cambio de sus votos. "España no se vende", "España no se rinde", "amnistía no", han sido los lemas más gritados.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que el PP "no se callará" hasta que pueda volver a "hablar en unas elecciones", todo ello después del acuerdo del PSOE con Junts que incluye la amnistía.

"No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado", ha subrayado Feijóo en la manifestación del PP en Madrid contra la amnistía y la investidura de Sánchez, la central de las convocadas por la formación en las plazas de las 52 capitales de provincia.

En este contexto, ha llamado a seguir las manifestaciones de manera pacífica contra la amnistía y los pactos del PSOE, y ha afeado que se pretenda "hacer pasar" a los que protestan "como una minoría violenta que se dedica a destrozar y a reventar las manifestaciones".

"Decimos no. Nosotros estamos con el cumplimiento de la ley y las manifestaciones legales se pueden hacer en cualquier lugar de España. Nosotros estamos defendiendo a la Policía, a la Guardia Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha aseverado.

En esta línea, ha apuntado que el PSOE es el que "no cumple la ley". "Son ellos los que utilizan a la Guardia Civil y la Policía, son ellos los que van a aprobar la amnistía", ha lamentado, para subrayar que España es "un país de valientes, pero valientes con respeto, serenidad y firmeza".

En relación con los pactos del PSOE, Feijóo también ha alertado de que España "no puede ser objeto de una compraventa". "Los españoles no admitimos que la presidencia del Gobierno sea una compraventa. Los españoles queremos democracia, queremos igualdad, queremos justicia y queremos dignidad", ha apostillado.

"España va a tener a un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios pagada con los impuestos de los españoles", ha censurado también, para lamentar que Europa sufra el "infortunio" de que su presidente de turno, Sánchez, "sea el que quiere romper la convivencia de un país europeo".

Sobre el secretario general del PSOE, también ha afeado su "codicia". "Es la codicia de un ciudadano la que nos ha traído hasta aquí, es la codicia de un ciudadano que ha sobredimensionado la representatividad del independentismo", ha advertido. Para Feijóo, el "único propósito" de Sánchez es "subestimar la inteligencia de los españoles".

Asimismo, le ha acusado de utilizar España "para hacer su teatrillo político y conseguir volver a ser presidente después de perder". De este modo, ha pedido a España no dejarse "engañar": "Sánchez no concita ningún acuerdo, ni plural, ni diverso, ni progresista".

"Por todo esto decimos no a la amnistía, no a la impunidad, no a la desigualdad, sí a una España de ciudadanos libres e iguales y con futuro", ha clamado en un discurso que ha sido interrumpido por el público varias por gritos como "España no está en venta".

En este contexto, Feijóo ha avisado a Sánchez que ha conseguido "unir a millones de españoles diferentes, de ideología diferente y de voto diferente, desde el PSOE hasta Vox". "Eso es lo único que ha conseguido, unir a toda esta gente para decir que no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás en lo que hemos conseguido de convivencia en los últimos 45 años. No estamos dispuestos a ello", ha sentenciado. "Ganaremos esta batalla, la de la razón, la igualdad, la ley y el Estado de Derecho", ha finalizado Feijóo. "Quien llega con deshonra se irá con deshonra y los españoles recuperaremos nuestra libertad, igualdad y dignidad", ha concluido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha cargado contra Pedro Sánchez, por dinamitar "las reglas del juego" y someter a las instituciones, censurando que haya decidido ser "el poder ejecutivo, legislativo y judicial".

"Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe. Quienes están dando la cara por todos no están solos y ahora no nos dejemos llevar por el conformismo ni el pesimismo, nos han subestimado. Hay que dar esta batalla por larga que sea. No fallemos a los que han dado todo para que hoy seamos esta gran nación. Y no fallemos a los que están por venir", ha arengado.

"Nos toca dar esta batalla. Sánchez piensa que nos vamos a rendir. Pretende que nos acostumbremos a todo y piensa que podrá hacer aún más lo que le venga en gana como ha hecho en estos años. ¿Qué no hará en otros cuatro? Y piensa que tanto daño le va a salir gratis", ha agregado. La líder popular madrileña ha insistido en que "no se callarán" y saldrán a "defender nuestra nación de siglos, nuestra convivencia, nuestro estado de derecho".