La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por dinamitar "las reglas del juego" y someter a las instituciones, censurando que haya decidido ser "el poder ejecutivo, legislativo y judicial".

Así lo ha subrayado durante su intervención en la multitudinaria manifestación promovida por el Partido Popular en la Puerta del Sol contra la "cesión absoluta" de Sánchez tras el acuerdo entre el PSOE y Junts que incluye la amnistía.

Ayuso ha iniciado su discurso ante los miles de concentrados cargando contra Sánchez por "por fin" dar la cara y mostrar a los españoles su "proyecto oculto", su proyecto de "totalitarismo".

La presidenta madrileña ha censurado que haya decidido "no perder el poder, le cueste lo que le cueste a España" sin que "nada ni nadie se lo vaya a quitar", lo que supone a su juicio "dinamitar las reglas del juego, someter a las instituciones y a los poderes del Estado".

"Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe. Quienes están dando la cara por todos no están solos y ahora no nos dejemos llevar por el conformismo ni el pesimismo, nos han subestimado. Hay que dar esta batalla por larga que sea. No fallemos a los que han dado todo para que hoy seamos esta gran nación. Y no fallemos a los que están por venir", ha arengado, porque hoy "están en juego la libertad, la pluralidad y la alternancia política y la democracia". "España dijo no al proyecto de Sánchez en mayo y en julio pero no es capaz de asumirlo", ha dicho la presidenta regional.

"Decenas de colectivos y asociaciones de todo tipo, de todo color político y procedencia, están clamando estos días por el Estado de derecho y la libertad en España, porque Sánchez nos llevará por este camino a una dictadura si no hay contrapesos en el poder. Nos cuesta creerlo también, ¿verdad? Pero es que él ha decidido ser el poder ejecutivo, legislativo y judicial", ha afeado.

"Nos toca dar esta batalla. Sánchez piensa que nos vamos a rendir. Pretende que nos acostumbremos a todo y piensa que podrá hacer aún más lo que le venga en gana como ha hecho en estos años. ¿Qué no hará en otros cuatro? Y piensa que tanto daño le va a salir gratis", ha añadido.

La líder popular madrileña ha insistido en que "no se callarán" y saldrán a "defender nuestra nación de siglos, nuestra convivencia, nuestro estado de derecho". "Hoy, aquí y ahora, desde la Puerta del Sol de Madrid, alzamos la voz por España, por la verdad, por la historia, por nuestras instituciones. Y Madrid, capital de España, estará a la altura, lo hemos demostrado a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, lejana y reciente", ha espetado.

"¿Cuánta mentira hay cuando nos dicen que esto es por la convivencia y por nuestro bien? ¡Qué lástima! Ahora lo que pretenden también es que para que este proyecto siga adelante, el Partido Popular desaparezca. Como han hecho en otras regiones coaccionando, acabando con la libertad, utilizando el poder, pero han olvidado que aquí está Madrid, el Madrid libre", ha finalizado.