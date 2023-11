El golpe de Sánchez: Puigdemont y Junqueras podrán encarcelar a Marchena y Llarena

El lunes 6 de noviembre, Sánchez anunció un acuerdo de investidura con el prófugo de la justicia Carles Puigdemont y su partido, Junts, que quedó en quinto lugar en las últimas elecciones generales y obtuvo siete escaños. En el acuerdo, el PSOE asume por completo la justificación del golpe de 2017, derrotado en los tribunales por el Estado de Derecho, con el Supremo a la cabeza, y en la calle por la movilización de millones de españoles, que, tras el discurso del Rey, salieron a la calle en defensa de la unidad nacional y la legalidad constitucional. El pacto de Waterloo incluso establece que los jueces que, con la ley en la mano, condenaron a los golpistas, podrán ser juzgados, reos de lawfare, por tribunales políticos en el Parlamento, que tendrán la facultad de mandar a la cárcel a los que los encarcelaron a ellos.

Sánchez, el mayor traidor desde el Conde Don Julián

Así, el más cobarde de los insurrectos de 2017, ha impuesto al más vil de los traidores, a cambio de sólo siete votos, unos términos de rendición que suponen el fin del Estado de Derecho en España, nuestra salida de hecho de la Unión Europea y el comienzo de un proceso revolucionario, calcado de los neocomunistas o bolivarianos de Iberoamérica, que desembocará, sino lo impedimos, en una república plurinacional. La nación española "de la que emanan todos los poderes del Estado", queda abolida. En cuatro días, Sánchez ha reconocido dos naciones con rango de Estado, la catalana y la vasca, por supuesto sin consultar legalmente al pueblo español, suplantado por unos partidos que, a cencerros tapados, han decidido su futuro.

Desde la traición del Conde Don Julián, que entregó España al Islam, no hay en nuestra historia otro caso en el que se entregue tanto por tan poco, que poco es investir a un sujeto que, por titularse presidente, pone fuera de la ley a todos los españoles: los que lo tragan y los que van a combatirlo. La razón última de la apertura de este proceso revolucionario, calcado de los iberoamericanos y que Podemos quiso trasplantar a España, aunque, finalmente, el plan de Iglesias lo dirija Sánchez, es negar el derecho a gobernar de los partidos de derecha. Lo dijo claramente Iglesias en las Cortes: "ustedes no volverán a gobernar". Pero negar la alternancia política es típicamente socialista véanse los golpes a la monarquía en 1917, a la II República en 1934, el fraude electoral de 1936, la guerra civil… y el 11M.

Todos esos fenómenos, desde la llegada al Parlamento del PSOE, con Iglesias Posse, al Pacto del Tinell y al abierto guerracivilismo de Zapatero parten de lo mismo: el rechazo a que gobierne la derecha, o sea, los otros. La excusa será el franquismo, el machismo, la corrupción o lo que sea: el caso es no dejar el Poder, a cualquier precio. Y ahora, el precio es entregar España a sus enemigos. Y nadie espere que las bases del PSOE abandonen su sectarismo patológico y su odio cainita: es lo único que tienen, lo único que son. Negar la nación española no les cuesta nada, porque antes ya han negado el derecho político a existir a la mitad de sus conciudadanos. Igual que los separatistas catalanes, en las leyes de desconexión de septiembre de 2017, ilegalizaron a media Cataluña y el resto de España, la Izquierda, para seguir en el Poder, seguirá negando el derecho a gobernar a media España.

Por eso, la alianza entre social-comunistas y separatistas es mucho más sólida de lo que parece. Son siameses sectarios, gemelos totalitarios. Al asumir el PSOE el discurso antiespañol del separatismo radical, de ahí la importancia del texto firmado con Junts, apuesta por tener un enemigo común: España, su nación, su historia, su soberanía y la igualdad ante la Ley Y como eso sólo lo defiende la Derecha, seguirán unidos hasta el final. El de España o el suyo. Si vencen, adiós España. Si pierden, a la cárcel. Ya no cabe el empate. Sánchez ha prendido la mecha del conflicto civil. La división de la sociedad catalana se extenderá al conjunto de España. La investidura del Felón y la movilización contra el golpe de Estado cavarán una fosa en la vida cotidiana de familias y amigos. Se verá esta Navidad.

La foto de la vergüenza y la resistencia legal y nacional

Sin embargo, la foto de la vergüenza, con Cerdán y Puigdemont bajo una foto del referéndum ilegal de independencia con unos tíos exhibiendo una supuesta urna (en realidad, una caja de zapatos de los chinos) y la foto de Bolaños y Junqueras anunciando la ley de amnistía, tuvieron la virtud de encender la indignación de los jueces, que a través de la APM y del CGPJ denunciaron con absoluta nitidez que esa ley supondría el fin del Estado de Derecho y de la democracia. Entonces llegó lo de Puigdemont, añadiendo a la amnistía el lawfare, para que los políticos golpistas dicten en comisiones parlamentarias sentencias contra los jueces que los condenaron. Y saltaron todas las asociaciones de jueces y fiscales, los inspectores de Hacienda y de Trabajo y, entre otras, la mayor asociación de la Guardia Civil, que recordó su juramento de entregar su sangre por España. Los publicistas del golpe dijeron que amenazaban con verter sangre por motivos políticos. Son tan amigos de los etarras que oyen "Guardia Civil" y tiemblan, como Marlaska.

Todo lo pactado con ERC y Junts es rabiosamente anticonstitucional, y la sucia tarea de Pumpido, el papá de Pumpidiño, será la de legalizar lo urgente, que es la amnistía, y fingir algo de rigor podando otros extremos. Pero tan ilegal, ya establecido por el TC es crear una justicia sólo catalana, como el cupo que entrega a Cataluña el 100% de lo que allí se recaude sin restar lo que aporta el conjunto de España a aquella ruinosa región, o que paguemos los votos de Sánchez abonando 86.000 millones de su deuda. Ilegal de cabo a rabo, pero algo tragarán los prevarigalupadores del TC.

Dos asuntos, sin embargo, requieren comentario aparte. Uno es el que aparece en la parodia de exposición de motivos, que es el delirante discurso separatista sobre la historia de Cataluña y España. Ayer mismo publicaron un grupo de historiadores catalanes un manifiesto, recogido en LD, que deja esas mamarrachadas a la altura del betún. Sólo echo en falta que se reconozca que la campaña contra la sentencia del Constitucional que podó sólo 14 de los cientos de artículos del último estatuto, relativos a una justicia independiente de la española, la promovió Montilla, líder del PSC y presidente de la Generalidad, con un argumento digno de los CDR: "la ley no puede juzgar sentimientos". Es la impunidad en versión sentimental.

El "lawfare" es la vieja "justicia de clase" comunista

José Antonio Monago publicó ayer también en LD un documentadísimo artículo sobre el concepto de "lawfare" o "guerra judicial" que incorpora el acuerdo de Sánchez y sus golpistas asociados, porque el golpe lo dan todos. La delincuente que más ha hecho por imponerlo, aunque no lo ha logrado, es Cristina Kirchner, condenada por el robo de 1000 millones de dólares. Su íntimo Baltasar Garzón y la horda podemita y yolandera, suscriben esa idea que parece la típica memez de las universidades de élite de los USA, el gran laboratorio del tuneado posmoderno de las viejas ideas comunistas.

Porque el "lawfare" es un anglicismo con toques derridianos que actualiza la antiquísima idea comunista, acunada en el Terror de Robespierre y La Comuna, de la "justicia de clase". Pero no de la clase aristocrática, abolida por el concepto de ciudadanía e igualdad ante la ley, sino de clase social, es decir, entendida como un arma de la burguesía dentro de la lucha de clases. Y la historia de España brinda un ejemplo perfecto durante la guerra civil, con la creación de tribunales populares para aplicar una "perspectiva de clase" o "revolucionaria" al juicio de la gente que caía en sus garras. "No se reina impunemente" proclamó Saint- Just para guillotinar a Luis XVI. Tampoco se guillotina impunemente, como tuvo ocasión de comprobar.

Pero la idea de "juzgar a los juzgadores", y condenar a los que condenan", aunque condenasen violaciones y asesinatos terroríficos, está en toda la literatura revolucionaria comunista, e impregna la obra de Marx, Bakunin y Kropotkin. Es un terrorismo togado, la revolución que legaliza cualquier violencia que sirva al proletariado, si así lo decide el PC u otra organización comunista como la del famoso terrorista Netchaev que en "Los demonios" de Dostoievski ofrece un retrato actualísimo. Sin olvidar que Netchaev escribió junto a Bakunin el "Catecismo comunista". Es una forma de terrorismo en el que una minoría e incluso una persona decide la vida de otras, por razones "de clase". Y es una de las fuentes esenciales del leninismo, como explico con bastante detalle en Memoria del Comunismo.

Al cabo, las hambrunas de Lenin y Mao, o los juicios de Moscú eran el "lawfare" de Stalin. Como las sacas de Paracuellos o los asesinatos de las checas de Barcelona. El Tribunal Popular maquilla el linchamiento de la "justicia de clase", que es la venganza de hoy de los condenados de ayer. Si acaso, cabe reseñar lo infrecuente de que sean comisiones parlamentarias, y no tribunales de comisarios disfrazados de jueces, las que, según el acuerdo de Sánchez y Puigdemont, podrán enjuiciar a los jueces que, aplicando con extrema benignidad la legislación europea y española, condenaron a los golpistas de 2017. Se exceden. Ni supieron perder ayer ni saben ganar hoy.

Porque la checa parlamentaria que pone a Marchena en manos de Puigdemont y a Llarena en manos de Junqueras, tiene esta función: las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Sánchez está fuera de la ley

¿Y en qué legalidad se basan estas comisiones? Ni la Constitución Española ni la legislación europea contemplan nada parecido. Pero encaja perfectamente con la justicia revolucionaria de Stalin, Mao, Castro o el Grupo de Puebla, del que formamos parte. Sólo negando toda la legalidad vigente podrán caber estos espectáculos de humillación a los jueces que un día defendieron la legalidad. Y todavía hay imbéciles que no entienden que estamos ante un golpe revolucionario y no ante un truco de Sánchez. No es que Sánchez quiera ser dictador, es que, aunque no quisiera, deberá serlo, para no caer a manos de los mismos que lo han colocado. A su servicio.

¿Y ante esto, qué nos queda a los españoles? Resistir. Por todos los medios, en todos los campos, de todas las maneras, resistir, resistir y resistir. Sólo se pierden las batallas que no se dan, Y esta guerra de Sánchez y sus socios, terroristas y golpistas contra la nación española no ha hecho más que empezar. Resistir será vencer.