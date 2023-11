La Generalidad dobla el número de "embajadas" tras el 155 e inaugura otra en Corea del Sur

El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, y la consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, han inaugurado este lunes la primera "embajada" de la Generalidad en Corea del Sur. Seúl será la sede de la "Delegación del Gobierno de Cataluña" en la República de Corea. El acto ha sido el primero del viaje "institucional" de Aragonès y su séquito al país asiático.

"No hay otro gobierno no estatal que disponga de una red de representación institucional en el mundo como la que tiene Cataluña", ha subrayado Aragonès, quien también han presumido de que "no habíamos tenido tantas delegaciones como ahora, un total de 21 que cubren 72 países y que permiten multiplicar la proyección de Cataluña en el mundo". Además, ha aprovechado para anunciar la inminente apertura de otra "embajada" en Japón que deberá estar operativa en los próximos meses.

La consejera Serret ha recordado la aplicación del artículo 155 de la Constitución para sofocar la asonada de 2017, con el que ha dicho que "se intentó desmontar por completo la estructura de la acción exterior de la Generalidad, pero seis años después no sólo no se ha desmantelado sino que ahora tenemos más presencia internacional alrededor del mundo que nunca".

Las peripecias de Serret

Serret formó parte del gobierno golpista encabezado por Puigdemont como consejera de Agricultura. Tras la proclamación de la república catalana en el parlamento autonómico, acompañó a Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí en su fuga. Sin embargo, decidió regresar a España en marzo de 2021 y prestar declaración voluntariamente ante el Tribunal Supremo, que la dejó en libertad con cargos. Juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fue sentenciada por desobediencia a 4 años de inhabilitación y está pendiente del recurso.

Durante el periodo que permaneció en Bélgica, fue designada por la Generalidad delegada en Bruselas, que fue la única delegación del gobierno catalán que no fue cerrada con el 155. Antes de la aplicación del artículo, la Generalidad disponía de nueve de esas "embajadas". Ahora tiene 21 y Aragonès ha anunciado desde Seúl la intención de la Generalidad de abrir nuevos establecimientos representativos.

Las declaraciones de Aragonès y Serret se produjeron en presencia del embajador español en Corea, Guillermo Kirkpatrick, uno de los invitados a la apertura. En cuanto a Aragonès, el de Corea es el decimosexto viaje al extranjero que efectúa y su intención es intensificar su agenda internacional.