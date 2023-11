El expresidente del TC Pérez de los Cobos alza la voz contra la amnistía: "Es un desafío al orden constitucional"

El expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha calificado la proposición de ley de la amnistía presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados como "un desafío al orden constitucional" al considerar que vulnera el principio de seguridad jurídica y el de igualdad, "y lo hace gravemente", por lo que ha instado a "dar la batalla" en el TC y en Europa.

Así se ha pronunciado en la mesa 'Constitución y Amnistía' celebrada este jueves en el marco de las jornadas parlamentarias 'Frente la amnistía: igualdad, libertad y dignidad', organizadas por el PP en el Congreso de los Diputados, en las que también han participado los magistrados eméritos del TC Jorge Rodríguez Zapata y Andrés Ollero.

Pérez de los Cobos, que fue presidente del TC entre 2013 y 2017, ha explicado que hasta ahora había optado por mantenerse en silencio y no pronunciarse sobre la amnistía y su encaje legal en la Constitución. "Hoy he decidido no hacerlo: creo que tengo la obligación como ciudadano de pronunciarme sobre una situación que considero enormemente preocupante y que también me interpela en relación con el ejercicio de las funciones de interpretación y defensa de la Constitución que he desempeñado", ha dicho.

A su juicio, los acuerdos políticos que recoge la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña "constituyen todo un desafío". Para el expresidente de la corte de garantías, el texto presentado por el PSOE "es solo una pieza", aunque "sin duda relevante" en "el primer pago de un pacto leonino" con Junts. "Esta no es una amnistía para la convivencia, es una amnistía para la investidura", ha subrayado.

Al hilo, ha afeado "la obscena asunción por parte del partido del Gobierno del relato separatista" y ha incidido en que "la llamada judicialización del conflicto catalán no ha sido una anomalía, sino lo contrario, una manifestación de que nuestro Estado de Derecho ha funcionado".

Pérez de los Cobos, que se ha reconocido como experto laboralista, ha explicado que ha revisado la doctrina del Constitucional y ha recalcado que, a su juicio, la amnistía no tiene cabida en la Constitución pese a la "falaz exposición de motivos de la proposición de ley".

El magistrado emérito también ha reprochado el articulado de la proposición de ley al considerar que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional al fijar "el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas".

Las intervenciones de Rodríguez Zapata y Ollero

En el marco de las jornadas parlamentarias se ha pronunciado también el magistrado emérito Rodríguez Zapata, que, ha afeado que el texto se presentara cuando el Gobierno aún estaba en funciones y ha insistido en que si se aprueba la ley de amnistía impulsada por el PSOE se "pondría fin a la democracia constitucional".

"¿Puede la amnistía caber en la Constitución? Claramente no", ha dicho al tiempo que ha incidido en que la Norma Fundamental recoge que no se pueden conceder indultos generales. "Si formalmente no cabe una amnistía dentro de la Constitución, no es necesario entrar en el texto, sino que el texto decae por inconstitucionalidad formalmente y de una forma absoluta", ha añadido.

Sobre este extremo, el magistrado emérito ha asegurado que "en España desde hace 150 años, desde 1866 y 1870, están prohibidos los indultos generales" que, según ha subrayado, "van con las amnistías". Para Rodríguez Zapata un perdón de más de una década al 'procés' "desautoriza" y "traiciona" al Código Penal de "un sistema democrático".

En las jornadas parlamentarias también se ha manifestado Ollero, que ha insistido en que tiene "una preocupación indisimulada por lo que está ocurriendo en nuestro país", en referencia a la proposición de ley de amnistía del PSOE. Y ha recalcado su desazón ante la "amenaza" de la "torpe interpretación que se está haciendo de algo decisivo".

A su juicio, se está haciendo "un torpe paralelismo" al comparar la amnistía de 1977 con el texto presentado recientemente ante las Cortes. "Estos señores no se opuesto a dictadura alguna", ha dicho en referencia a los líderes independentistas catalanes. En su intervención, Ollero ha criticado que ahora se pretenda "dar la bienvenida a un prófugo" como el expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont y que se intente procurar la "plena normalidad democrática y social en Cataluña" cuando, a su juicio, lo que se ha hecho ha sido "una compra de votos". "Se ha intentado presentar este disparate como un homenaje a la convivencia", ha apuntado.