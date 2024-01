Feijóo: "El Gobierno no gobierna, solo mercadea. Los españoles no nos merecemos esto"

"Lamento lo que se ha visto en el día de hoy", así comenzó este miércoles un "atónito" Alberto Núñez Feijóo su comparecencia tras un día frenético en el que el Gobierno de Pedro Sánchez se rindió a los separatistas de Junts para lograr sacar dos de sus tres decretos ley adelante.

"Si tres decretos han supuesto un jaque al gobierno, aterra pensar como será cada semana de la legislatura", aseguró el líder del PP que no podía dar crédito a lo vivido minutos antes en el pleno: "Tengo muchos trienios en política y no había visto esto", aseguró en conversación informal con periodistas.

En público, insistió en esta idea: "Llevo mucho tiempo en política, si hubiese sabido que consistía en lo que he vivido en últimos meses, días, y horas, yo no me hubiese dedicado a la política".

"Me siento atónito ante la situación de mi país y me pregunto ¿esto qué es?", afirmó en esa misma comparecencia en la que estuvo acompañado por la plana mayor de su dirección. "Como la mayoría de los españoles, creo que mi país no se merece este esperpento", dijo un líder del PP que acusaba a Pedro Sánchez de "mercadear con los derechos de todos los españoles, sin saber los españoles lo que hemos entregado".

"Sánchez ha trasladado la soberanía fuera de las Cortes"

"El gobierno ha hecho el ridículo. Ha quedado demostrado que el Gobierno lo preside un presidente sin cartera. La acción de Sánchez está marcada desde Ginebra o Bruselas", decía en referencia al prófugo separatista, Carles Puigdemont. "Sánchez ha trasladado la soberanía popular fuera de las Cortes Generales. La dirección del ejecutivo no depende de nadie que se siente en el Consejo de Ministros", sentenciaba.

El líder del PP también lanzó unas preguntas en su comparecencia: "¿Cuánto ridículo nos queda por ver? ¿Cuánto será capaz de humillarse Sánchez para estar un tiempo más en la Moncloa?".

"Desde el Partido Popular vamos a seguir porque tenemos una responsabilidad de dar una alternativa decente. Una política mejor es posible", sentenció Feijóo.

Fuentes del PP han avanzado ya que estudiarán llevar al Tribunal Constitucional ese traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña del pacto con Junts y el acuerdo relativo a reconocer "los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local".

También analizarán si se pude llevar al TC la urgencia del real decreto de Justicia por entender que no se puede justificar ya que "no es urgente decir que una parte de ese decreto se aplicará con un plazo de cinco años. Eso no es un urgencia".