El PP denunciará este lunes ante la UE el "señalamiento" del juez García Castellón

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha anunciado que su partido interpondrá una "denuncia parlamentaria" en Bruselas debido al "gravísimo señalamiento" de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de investigar el 'caso Tsunami' relacionado con el golpista Carles Puigdemont. Durante la segunda jornada de la Interparlamentaria del PP en Galicia, Montserrat criticó la "sumisión" del Gobierno de Pedro Sánchez al "chantaje" de sus socios y aseguró que su partido no permanecerá en silencio ante esta situación. "Anuncio que el lunes presentaremos una denuncia parlamentaria rechazando el gravísimo señalamiento de la vicepresidenta tercera del Gobierno a un juez por investigar a sus socios, al socio prófugo", adelantó. Asimismo, insistió en que el PP no se quedará "callado cuando un prófugo marca la agenda del Gobierno" liderado por PSOE y Sumar.

Montserrat ha afirmado que no hay gestos de concordia ni de pacificación en las acciones de Sánchez, sosteniendo que solo busca mantenerse en la Moncloa mediante acuerdos con sus socios. Además, señaló que el Estado se encuentra "más desprotegido que nunca" debido a la supresión de delitos en el Código Penal y la amenaza de una amnistía. "Se jactan de tener al Gobierno en sus pies y sometido al chantaje permanente", enfatizó, indicando que el PP español denunciará esta situación en Europa porque "de España no se ríe nadie". La dirigente popular también ha destacado que la delegación del partido en Bruselas es la "pesadilla" de Pedro Sánchez y resaltó que están "dando la batalla contra una amnistía para que Europa actúe de una vez". Además, expresó su descontento porque los fondos europeos no llegan a la economía real, mientras que sí hay prisa para reunirse con un prófugo de la Justicia fuera de España.

Avisa sobre promesas sectarias

Montserrat ha instado a no caer en los mensajes del nacionalismo gallego, advirtiendo sobre promesas inalcanzables y proyectos sectarios. Y aboga por concentrar el voto en el PP para evitar una situación similar a la de Cataluña y aseguró que el partido ofrece un proyecto que funciona para Galicia. En conclusión, se mostró confiada en que los gallegos elegirán al Partido Popular en las elecciones del 18 de febrero. "Frente a esas irresponsables campañas del PSOE, sus aliados, el yolandismo y el BNG, está el PP ofreciendo para Galicia el proyecto que funciona", ha finalizado.