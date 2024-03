La Comisión de Venecia advierte al Gobierno sobre la ley de amnistía

La Comisión de Venecia ha elaborado un informe preliminar sobre ley de Amnistía en el que avisa al Gobierno de que no es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma y en el que en ningún momento se dice que "avala la ley de amistía", como apuntaban fuentes socialistas. Aún así, desde el PSOE se han afanado en venderlo como un espaldarazdo del organismo europeo a la ley. Sin ir más lejos, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado el informe que, según fuentes socialistas avala la amnistía, recalcando que "la amnistía es una herramienta para la reconciliación". "Y además cumple con los estándares internaciones. Es impecable y es positiva", ha escrito en redes obviando una nueva mentira del Ejecutivo de Sánchez.

Sin embargo, fuentes del Consejo de Europa han señalado que todavía no hay ningún informe definitivo. Además, hay que recordar que la función de este organismo europeo no es valorar si la futura ley es legal o no sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación.

En dicho texto, que no son conclusiones firmes sino observaciones sobre la amnistía a nivel comunitario, se dice que "la Comisión no intervendrá en la discusión política" y que "en particular, no se ha pronunciado sobre la conveniencia de la amnistía ni sobre su idoneidad para alcanzar el objetivo declarado, ya que se trata de decisiones políticas que deben tomar el Gobierno y el Parlamento españoles".

Así que el texto preliminar se someterá a debate los próximos 15 y 16 de marzo, donde se prevé que habrá discusión y posible cambios vía enmiendas. De tal forma, el documento definitivo se deberá aprobar en el plenario.

Aún así, tal y como cuenta El Mundo, la Comisión de Venecia ha advertido a España de que dicha amnistía "no debe diseñarse para cubrir a individuos específicos". Y ha concluido que los juecees "no deberían de estar obligados a informar sobre el fondo de sus casos a nadie ajeno al Poder Judicial".

La Comisión de Venecia inició el estudio de la ley de Amnistía que pactaron el PSOE y las formaciones independentistas después de una petición que realizó el Senado, a instancias del PP.

De hecho, una delegación de la Comisión de Venecia visitó España los días 8 y 9 de febrero para reunirse con grupos parlamentarios de Congreso y Senado, el Gobierno, expertos constitucionales y asociaciones judiciales, entre otros, para recabar información sobre la iniciativa. Allí, la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, defendió la ilegalidad de la amnistía.

En esta visita, los miembros de la comisión se centraron en los trámites de la proposición de ley, tanto en el Congreso y el Senado, pero no entraron a valorar su contenido, ni pidieron detalles sobre lo relativo a delitos de terrorismo.