"Mientras las élites brindan impunes, la gente paga cada multa de aparcamiento"

El Mundo

"Puertos mintió para ocultar que el conseguidor era Aldama". "El presidente del grupo estatal aseguró a la ONIF que el comisionista Aldama "no ha tenido relación alguna" con el contrato, cuando sí la había tenido y por escrito". "Cuatro ministerios sabían que Ábalos estaba en el objetivo de la Guardia Civil cuando Sánchez le repescó como diputado". Y luego los líos de Begoña Gómez desvelados por Dieter Brandau en Libertad Digital. Virgen santa. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez se haya metido en este follón después de echar a su antecesor por corrupción?

Dice el editorial que "las fechas y los organismos involucrados hacen inverosímil que Sánchez no conociera las sospechas cuando repescó" a Ábalos para aforarle.

"El Gobierno está interpelado. También, ya sin matices, la presidenta del Congreso. La investigación abierta ayer por la Fiscalía Europea sobre los contratos firmados con la trama por los ejecutivos balear y canario analiza posibles delitos muy graves: malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. La continuidad de Francina Armengol como tercera autoridad del Estado es insostenible". Pues ella no piensa marcharse.

Jorge Bustos que "la corrupción política que extiende la amnistía es mucho más grave que la corrupción económica del caso Ábalos". Chico, uno ya no sabe qué es lo peor. "Koldo y cía se sabían fuera de la ley y de la moral. Querían llevarse dinero del Estado, no el Estado mismo. No se les ocurría llamar derecho a decidir o voluntad de reconciliación a su desalmada codicia. El chorizo prescinde de las pomposas coartadas del supremacista: no aspira a blanquear otra cosa que billetes. Los promotores del procés, en cambio, verán amnistiada su despótica voluntad de extranjerizar a la mitad de sus vecinos, lo que genera el mejor incentivo para volverlo a intentar. Del quebranto de las arcas públicas se sale; de la fractura de una comunidad secular, no sin una gravosa y prolongada decadencia y una guerra fría emocional", explica Bustos.

"Conocemos el caso Ábalos porque el Estado de derecho funciona. Jueces, fiscales y policías han hecho un trabajo discreto y eficaz durante meses en contra de los intereses del Ejecutivo. Pero si este se dota de la facultad de sustraer los delitos de sus socios a la acción de la Justicia, perderemos la confianza en la seguridad jurídica. A partir de ahí toda corrupción pasada y futura será susceptible de recodificación legislativa y benevolencia judicial al arbitrio del presidente. Y mientras las élites brindan impunes, la gente paga cada multa de aparcamiento". Cierto, ahí tiene razón.

"Ningún socialista, comunista o separatista, valga ya la redundancia, ha cargado contra el juez Ismael Moreno por investigar a Ábalos. Puigdemont ha tenido más suerte: los partidarios de su total impunidad proliferan en la sanchosfera hasta el punto de señalar diariamente a García-Castellón para desacreditarlo". Por luchar contra la impunidad de un delincuente.

Como dice Raúl del Pozo, "por el ordeno y mando decretan una ley de amnistía que, como escribe José Antonio Zarzalejos, enfrenta a todos los poderes del Estado: al Senado con el Congreso, al Gobierno con la UE, a los jueces con los fiscales y a Pedro Sánchez con la calle. La legislatura está reventando antes de iniciarse. El Grupo Mixto seguirá creciendo. Si no hay en unas horas amnistía tampoco habrá Presupuestos. El día 7 es la fecha límite para que se apruebe la ley y esta vez pueden llegar a un acuerdo con Junts cuando el PSOE se está desplomando y no contempla elecciones porque sufriría un castigo histórico. En el PP creen que el Gobierno se tambalea por el chantaje de la amnistía y el caso Koldo". Habrá amnistía y habrá presupuestos, Raúl, es la huida hacia adelante de Sánchez, una más. Mientras existan descerebrados que le voten.

El País

"La Fiscalía Europea investiga los contratos del caso Koldo en Baleares y Canarias". ¡Anda!, ya no es el caso García, aún les queda una miajita de pudor. Javier Casqueiro y Elsa García de Blas intentan al alimón salvarle el trasero a la presidenta del Congreso. "Armengol replica con documentos a la ofensiva de dudas y sospechas del PP para exigir su dimisión". "Miguel Tellado, rodeado de parte de su dirección, acudió al registro de la Cámara para presentar por escrito una petición de que Armengol dimita y que basó en una serie de "dudas y sospechas" sobre su implicación en ese caso. No tiene apoyos para prosperar. Tellado llegó incluso a acusar a Armengol como "colaboradora necesaria" de la trama corrupta, una expresión que remite a una figura con trascendencia penal". Al menos no injurian y difaman como hace continuamente el presidente del Gobierno y el propio El País con Ayuso. Y, cómo no, el periódico de Sánchez intenta extender la mierda socialista al PP. "Almeida/Armengol: Dos contratos bajo sospecha con procedimientos similares".

Xosé Hermida arremete contra el PP. Uno de los más perseverantes perseguidores de Ayuso. "Ante un caso tan objetivamente escandaloso, con una derivada moral de especial repugnancia -aprovechar una calamidad sin precedentes para dar un pelotazo- habría que desear que las investigaciones lleguen hasta el final. Pero nos lo podemos ahorrar. Feijóo, Tellado y los suyos van por muy delante del juez y de la Guardia Civil. Ellos ya han vislumbrado el final y lo saben absolutamente todo". Como El País con cualquier caso de corrupción del PP e, incluso con las inexistentes, como con Ayuso. Más les vale a los siervos de Sánchez cerrar la boquita, que la tienen muy sucia.

Y la amnistía está al caer. Digan Europa o los españoles misa, Sánchez necesita los votos de Junts. "El impulso de la comisión de Justicia abre la puerta a un inminente pacto del PSOE y Junts sobre la amnistía"· "El PSOE necesita salir cuanto antes de la crisis que les ha ocasionado el escándalo de corrupción del caso Koldo, y la única salida de momento es aprobando la amnistía y abriendo así paso a los Presupuestos que consolidarían la legislatura. La segunda es que Junts necesita la amnistía porque difícilmente su mundo entendería que la tumbara definitivamente. Lo que aún no se conoce es qué ha cedido cada uno para llegar a un acuerdo muy complejo del que no se conocen detalles, aunque sí la idea de que los socialistas han aceptado reformas en la ley para ofrecer mayores garantías a los independentistas de que los jueces no podrán hacer que la amnistía quede en nada". Qué vergüenza de periódico. Defendiendo que los jueces no puedan hacer nada contra un delincuente. Y luego se les llena la boca con Milei, Trump o Israel. Da náuseas esta basura llamada El País.



ABC

"El gobierno de Armengol mintió al Parlamento balear sobre las mascarillas de Koldo". "Ex altos cargos de la SEPI sitúan a Ábalos como «embajador» de Aldama «en mil casos»". "La trama de Fomento: 17 millones de beneficio, 88 cuentas y 13 fincas". Pues sí que curraban. Como dice Ignacio Camacho, otra cosa no será, pero "mientras todo estaba paralizado, los 'koldos' y sus cómplices políticos no paraban quietos". Y los españolitos haciendo pan con masa madre.

Dice el editorial que "tanto la situación de Montero como la de Armengol comienzan a ser críticas. Sin embargo, Pedro Sánchez ha optado por no exigir ninguna responsabilidad, lo que dada la estructura jerárquica del Gobierno empieza a comprometerle en primera persona. La evidente debilidad del presidente hace que cualquier movimiento pueda parecer arriesgado. Las sospechas que rodean a Armengol y Montero, lejos de cesar, se hacen cada vez más evidentes y es competencia del presidente exigir que los cargos que dependen de su designación directa rindan cuentas ante la ciudadanía. La huida hacia adelante en esta ocasión no parece surtir efecto y si las personas implicadas no empiezan a asumir responsabilidad, existe un riesgo evidente de que acabe siendo todo el Ejecutivo el que acabe salpicado por una trama que no deja de crecer". Y tanto. Se hace imprescindible una guía actualizada.

La Razón

"Denuncias por posibles «prebendas» cuestionan al letrado mayor del Congreso". "Alerta en la Cámara Baja. Señalan al secretario general por tratar de favorecer a personas afines: está estudiando la posibilidad de incluir un complemento salarial que está fuera del Estatuto del Personal". El que faltaba.

Abel Hernández da vueltas a la amnistía. "El presidente sueña con esquivar los idus de marzo con la ley de Amnistía. Su aprobación tendrá la virtud, según sus cuentas, de reafirmar el apoyo de los socios de la investidura a su Gobierno y a su persona en el momento más difícil de su agitado mandato. Confía en que eso acallará a la jauría de la derecha que le persigue siguiendo el rastro hediondo de las mascarillas y otras corrupciones de su entorno cercano". "Será difícil ocultar, con prolegómenos pacificadores, que la verdadera razón de la amnistía a los insurrectos catalanes es la «compra» de siete votos para seguir en el poder". El único sueño del presidente, al que todo lo demás le da lo mismo.