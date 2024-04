Nueva campaña de Vox contra la inmigración ilegal: "¡Nosotros tenemos su billete de vuelta!"

Acompañado de un gran cartel bajo este eslogan: "¿Delincuentes en tu barrio? ¡Nosotros tenemos su billete de vuelta!", Vox ha arrancado su campaña electoral de cara a los comicios catalanes del 12 de mayo centrando el foco en la denuncia de la inseguridad que provoca la inmigración ilegal. El portavoz de Vox en el Parlamento Catalán y número 3 en la lista del partido a las elecciones catalanas, Joan Garriga, ha sido el encargado de presentar esta campaña en rueda de prensa. Según Garriga la única solución para afrontar este peligro en las calles es "billete de vuelta".

El presidente de Vox en Barcelona ha apoyado su discurso aportando algunos datos con la intención de escenificar la situación que se vive en Cataluña: "El 78% de los detenidos en Barcelona son extranjeros, el 80% de los delitos en Barcelona los cometen los MENAs, más del 50% de los presos de Cataluña son extranjeros y el 75% de los presos en Cataluña menores de 21 años son extranjeros".

Con esta campaña informativa que constará de la distribución de folletos, vallas publicitarias en las calles y difusión en redes sociales, los de Santiago Abascal, proponen "tomarse en serio las fronteras" y reformar las leyes penales: "es importantísimo castigar más la reincidencia y que aquellos extranjeros que cometan delitos en nuestra casa cumplan las penas en sus países de origen". Los de Santiago Abascal aseguran que lo primero es "reconocer el problema", y no mirar hacia otro lado, criticando la forma de actuar del Parlamento catalán.

Garriga que estará junto al líder de Vox, Santiago Abascal, el próximo jueves 11 de abril en Tarrasa para presentar la candidatura de Vox para el 12 de mayo, ha defendido que "nuestra casa común es España, nuestra patria, y como nuestra casa particular la queremos unida, fuerte, próspera, limpia y también segura".

Regulación de inmigrantes

Esta campaña coincide con la votación en el Congreso de los Diputados para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular propuesta por alrededor de 900 entidades sociales para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras que residen en España. Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, han votado a favor de esta iniciativa.

La diputada de Vox, Rocío de Meer, ha reiterado su negativa asegurando que a pesar de que ella no tiene ningún problema con Nigeria, ni con Senegal, tiene "todo el derecho en no querer que España sea Nigeria o Senegal". De Meer ha defendido su rechazo bajo el "puro sentido común" y no ante las acusaciones de "odio, xenofobia o racismo". Desde Vox consideran que esta Iniciativa Legislativa Popular corresponde más a un "efecto llamada" que a una ayuda real.