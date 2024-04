La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha sido la primera invitada al programa especial de Es la Mañana de Federico desde el Hotel Victoria Gran Melia de Palma de Mallorca. Prohens, que llegó a la presidencia regional gracias a un pacto con Vox sustituyendo a la actual presidenta del Congreso de los Diputados bajo sospecha por la compra de mascarillas fraudulentas a la trama de Koldo García, Francina Armengol. La dirigente popular ha comentado en esRadio la carta de Pedro Sánchez en la que amenazó con dimitir; la Comisión de investigación sobre el caso de las mascarillas y asuntos de su gestión como las bajadas de impuestos, la sanidad o la cuestión lingüística.

Marga Prohens ha calificado la amenaza de dimisión de Pedro Sánchez a través de una carta abierta en la red social X como "la irresponsabilidad jamás vista de un presidente del Gobierno que decide tomarse cinco moscosos para reflexionar". La presidenta balear se ha preguntado: "¿Reflexionar sobre qué? ¿Sobre una investigación judicial a su mujer? ¿Sobre una malversación de dinero público en lo peor de la pandemia? ¿Para reflexionar sobre el espionaje a su teléfono móvil?". En este sentido ha apuntado que "justo esta semana ha reabierto la investigación", sobre el caso Pegasus.

La líder balear no se cree que Pedro Sánchez "esté compungido. Nadie se lo cree". Desde las islas vivirán estos días de ausencia de Sánchez "con total normalidad" porque "el presidente nunca ha aparecido por aquí". "No he hablado jamás con el presidente del Gobierno", ha añadido Marga Prohens que ha señalado que en Baleares "están desaparecidos" los miembros del Ejecutivo nacional y que en su región "será como en los 10 meses anteriores".

Las mascarillas de Armengol

Marga Prohens ha comentado también la Comisión de investigación en el Parlamento de Baleares sobre la compra de mascarillas fraudulentas durante la pandemia del coronavirus a la trama de Koldo García, mano derecha del exministro José Luis Ábalos, que se celebrará próximamente. Ha contado que "quedan todas las mascarillas" y que tienen "mascarillas por valor de 3,7 millones de euros que caducaron en 2022". "Eran mascarillas que pretendían ser FFP2 y que daban una falsa sensación de seguridad", ha explicado.

La presidenta de Baleares ha indicado que en la compra de "las mascarillas de la trama PSOE" están involucrados "dos expresidente autonómicos, la de Baleares y el de Canarias, que ahora ostentan dos cargos de responsabilidad gracias a haber colaborado". Ha recordado que en otras regiones socialistas como Castilla-La Mancha o Aragón no hicieron caso a la trama Koldo y "se quedaron sin mascarillas" y cuando perdió "Lambán se quedó sin cargo" como sí pasó con el canario "Ángel Víctor Torres", nombrado ministro, y con "Francina Armengol", elegida como presidenta del Congreso". "Me gusta vincular esos casos", ha dicho.

"Nosotros como gestión del Gobierno autonómico nos hemos propuesto desde el primer día reclamar los 3,7 millones de euros y no los 2 millones que quería hacer como que reclamaba Armengol después de haber pedido el anterior Ejecutivo", ha destacado. Para Prohens hay "dos preguntas que siguen sin contestar" desde la Administración socialista que perdió las elecciones regionales en 2023. Estas preguntas son: "¿Quién llamó a quien? Aquí hubo una llamada de alguien. Alguien descolgó el teléfono aquí y recibió el encargo de comprar casi 4 millones de euros en mascarillas" y "¿Por qué se emite un certificado falso, tan falso como las mascarillas diciendo que son buenas y que no ha habido ningún problema? Este certificado lo utiliza la empresa contra las reclamaciones", ha asegurado la presidenta balear.

La presidenta las Islas Baleares ha dicho que hay una tercera pregunta que es "¿por qué tardan tres años en reclamar cuando sí se hizo con otros pedidos fraudulentos?". Marga Prohens ha dicho que Francina Armengol "mintió otra vez porque no se nos dice en el traspaso de poderes" ni tampoco que "en 2022 había comparecido la UCO" o que "este certificado se usan fondos europeos para pagarlo".

Marga Prohens en el programa especial de 'Es la Mañana'

Ha añadido que ella no tiene "ningún problema en comparecer para declarar en una Comisión de investigación en la que piden mi comparecencia y no la de Koldo". "Yo estas preguntas no las puedo contestar" ya que "las tienen que contestar Armengol o Koldo. Yo puedo hablar de lo que ha hecho mi Gobierno", ha dicho la presidenta de Baleares que cree que "forma parte de esta maniobra de distracción" en la que lo socialistas "pretenden ser artistas y es que su jefe es muy artista".

Bajadas de impuestos desde la llegada de PP y Vox

Marga Prohens también ha hablado de la gestión de su Gobierno en estos 10 meses. Ha dicho que la situación que se encontraron tras los ocho años de la presidencia de Francina Armengol "es de parálisis, nula gestión y poco trabajo". Ha puesto de ejemplo que "en materia de vivienda, el principal problema de Baleares, se han vivido ocho años de políticas fracasadas y precios altos". También ha contado cómo han tenido que precintar tres colegios públicos "porque se caían y peligraba la seguridad" o la situación que se han encontrado en los hospitales con "listas de espera disparadas y falta de personal".

Sobre las bajadas de impuestos en la región por su Gobierno ha contado que la primera reforma fiscal la aprobaron "a los 10 días de llegar" en la que eliminaron "el impuesto de Sucesiones y donaciones y reducimos al 50% el resto de impuestos". Ha contado que en "Sucesiones y Donaciones, Baleares es la CCAA donde se paga menos" y que "desde la entrada en vigor unas 5.000 familias se lo han ahorrado", ha recordado una frase de Federico que dijo que "este impuesto es el que roba a los muertos después de atracarlos en vida".

Había "familias que tenían que renunciar a aquello que les corresponde, el fruto del trabajo de padres y abuelos. El núcleo familiar es muy fuerte y este impuesto era algo más", ha apuntado Marga Prohens, que ha señalado que se ha "bajado medio punto el tramo autonómico del IRPF" y también "eliminado el impuesto de Transmisiones y Donaciones para menores de 30 años y familias con problemas". Otras ayudas fiscales han sido la aprobación de "nuevas deducciones muy centradas en las familias" porque "ayudar a las familias era una de las prioridades".

"Para que se lo lleve Sánchez mejor lo topamos", ha dicho Prohens sobre otros impuestos a las rentas altas y ha anunciado que piensan "seguir bajando impuestos toda la legislatura". La presidenta balear ha cargado contra "aquellos que critican las bajadas de impuestos" porque "su principal argumento es de donde íbamos a recortar". Ha contado que "bajando impuestos por valor de 200 millones se ha hecho sin recortar".

La cuestión lingüística en la Educación

Marga Prohens ha defendido su proyecto educativo. Ha dicho que "es un tema en el que hay que ir con mucha mano izquierda, hay que ir poco a poco y con mucho tiento para que los cambios que se hagan perduren, sean bien recibidos y lleguen a las familias". Ha explicado que "los padres van a poder elegir la lengua de escolarización en lengua materna" porque "la Ley actual del Gobierno anterior ya obligaba y no se hacía. En el momento de la matrícula los padres podrán elegir. Hay que ir paso a paso".

"La primera matrícula estará en todos los centros de infantil. Para mí, ser una CCAA bilingüe es una riqueza" porque "la lengua nunca tiene que ser patrimonio de un partido político", ha señalado Prohens que ha cargado contra los que "hacen de la lengua una confrontación". "No puede servir para dividir, sino para sumar" y por eso promueve el "conocimiento por igual de las dos lenguas oficiales de esta CCAA: tenemos una lengua propia marcada en el Estatuto y siempre me van a encontrar defendiéndola".

Piensa que "el fracaso escolar va mucho más allá de la lengua" ya que . "aquí el abandono escolar va más enfocado al mercado laboral que a una materia lingüística. Nuestro objetivo es acabar la secundaria con un dominio de las dos lenguas" y, por esa razón, han "puesto en marcha lo de la primera matrícula y después el plan piloto para elección de lengua". "Las lenguas hay que hacerlas atractivas, con recursos, con medios. Todos los centros que se adhieran libremente porque creo en la libertad del centro y para ello habrá asignaturas troncales que podrán estudiarse en español. Estas medidas quedan implementadas a medio y largo plazo que es lo que nos interesa", ha contado.

Sobre la cuestión del distrito único educativo cree que "cada centro, cada isla, cada barrio, tienen una realidad muy diferente". "En Palma ciudad había 7 distritos escolares, para el siguiente curso lo hemos reducido a 3 y para el siguiente ya podrá existir el distrito único", ha explicado.

"Baleares es una CCAA bilingüe, desde la normalidad tengo el deber de garantizar el conocimiento y el aprendizaje de las dos lenguas y que en la Administración pública este bilingüismo cordial que se vive en la calle y las familias los ciudadanos se puedan dirigir con cualquiera de las dos lenguas y sean atendidos", ha apuntado Marga Prohens que ha contado el gran cambio que ha realizado su Gobierno respecto al de Francina Armengol en la Sanidad. En este sentido, ha contado que han "eliminado el requisito del catalán" y ha puesto de ejemplo que se encontraron con "servicios de oncología sin oncólogos en Ibiza" por este tema ya que "era un requiso disuasorio". "Con la eliminación de ese requisito le hemos dicho a los profesionales de toda España que vengan", ha apuntado.

La relación con Vox

Marga Prohens ha hablado también de la relación con sus socios de Vox. Ha dicho que tiene "un pacto de gobernabilidad con ellos que es único en toda España" y que lo "conseguimos hacer con discreción y respeto mutuo". Ha añadido que respeta" a las más de 60.000 personas que votaron a Vox". "Somos dos partidos distintos con planteamientos ideológicos distintos" que "tenemos cosas en común" y por esa razón "yo no puedo obligar a que defiendan los posicionamientos del PP y nosotros los de Vox", ha dicho la presidenta balear que ha apuntado que en esos comicios "Baleares había votado cambio" y "desde este ejercicio de responsabilidad con los ciudadanos y respeto con los votantes de Vox" se llegó al acuerdo. "Tiene sus fricciones, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero lo estamos sacando adelante", ha finalizado.