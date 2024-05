La UCO apunta al presidente de ADIF por amañar adjudicaciones en el marco del caso Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado al actual presidente de ADIF, Ángel Contreras Marín, por participar en el presunto amaño de adjudicaciones en el marco del caso Koldo.

Un informe avanzado por 'El Confidencial', remitido a la Audiencia Nacional, revela una conversación en la que el empresario Daniel Fernández Menéndez, administrador de la sociedad Obras Públicas y Regadíos SA, envía al que fuera asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, un mensaje que deja entrever la supuesta ayuda de Ángel Contreras.

La UCO expone que como Koldo sabía que estaba siendo investigado, resguardó sus comunicaciones y, por eso, el registro de su casa ha sido fructífero porque allí hallaron más teléfonos móviles que han podido analizar. En un mensaje del 19 de febrero de 2024 este empresario le envía un mensaje: "En la obra de ejecución de las obras del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) hay un deslizamiento y se va a declarar una emergencia de bastante Importe, más de 1,5 mill€. Lo razonable es que la haga el adjudicatario pero al ser una UTE tiene que firmar el contrato una de las empresas y preferimos que sea OPR. Hay que tener cuidado pues podría colarse los del mantenimiento que son Copase Cosvensa. Ángel sabe que nos ha quitado 600.000€ en esa obra y debe ayudarnos pero ya sabes Ya hablaremos de los detalles ".

Los investigadores apuntan que el empresario solicita "el ejercicio de la influencia de Koldo" para que un presunto contrato por emergencia sea adjudicado a su empresa. Diez minutos más tarde el que fuera asesor de Ábalos envió un mensaje al hermano de Daniel Fernández que posteriormente fue eliminado.

La conversación entre Koldo y el empresario se realiza a través de una "línea de comunicación de seguridad". En las escuchas los agentes transcribieron cómo él le dijo: "Oye mira, me ha mandado un mensaje tu hermano donde viene especificado todo y cuando digo todo es todo referente a una cosa de emergencia y tal. Por Whatsapp yo no quiero nada con mi número. Hablamos tú y yo y lo hacemos como lo sabemos hacer, ¿vale?".

La UCO apunta que Koldo agenda un encuentro el 21 de febrero con el hermano de este empresario y ese mismo día "habría intentado reunirse con el que pudiera ser Ángel Contreras Marín". La conversación siguió los siguientes términos: "Muy buenas marques yo ando en Madrid se que será difícil verte pero si puedes dime o comer o cenar o sin no 5 m. Pero si no es posible dime un día de la semana que viene si puedes por fa!!!" (sic). Ante esta propuesta, Contreras contestó: "Hoy me resulta imposible, la semana que viene qué día te va mejor?".

Lo agentes destacan la intervención de Contreras porque él era director general de Conservación y Mantenimiento de Adif en 2020 cuando se adjudicó el contrato de 12,5 millones de euros en mascarillas que es el origen de este procedimiento en la Audiencia Nacional. La adjudicación fue a parar a Soluciones de Gestión S.L., empresa que la Fiscalía Anticorrupción sitúa en el centro de la trama de corrupción.