Vox endurece el tono con el PP y se lanza ahora contra Ayuso por la inmigración

En plena recta final de campaña electoral europea y justo después de celebrar la citación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para dar explicaciones como investigada "por este escándalo", la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha cargado duramente contra el Partido Popular lanzándose ahora no solo contra el líder popular Alberto Núñez Feijoo, sino también contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el presidente andaluz, Juanma Moreno por la política en materia de inmigración defendida por el PP.

La dirigente de Vox ha hecho mención a la intervención de Díaz Ayuso durante la manifestación, convocada por el Partido Popular, el pasado 26 de mayo ante un público entregado. "No a los muros, no al totalitarismo, esta es la casa de todos ¡carajo!", proclamó la presidenta madrileña entre aplausos de los ciudadanos. Sin embargo, desde la formación de Santiago Abascal rechazan frontalmente esta afirmación: "La señora Ayuso dijo que no había derecho a levantar muros contra nadie, ¿cómo que no? ¿cómo no vamos a tener fronteras?", ha reprochado la diputada de Vox, Pepa Millán, al tiempo que critica la "hipocresía" del Partido Popular al decir que "eso de las fronteras es una barbaridad y que aquí cabe todo el mundo venga de forma legal o de forma ilegal".

En este sentido y siendo la seguridad en las calles uno de sus principales temas en campaña electoral, Millán ha reprochado los datos de criminalidad en la capital de España. "En Madrid ha aumentado la criminalidad, que en su mayoría están siendo cometidos por inmigrantes ilegales, pero claro si tenemos una presidenta que no cree en las fronteras, pues es la consecuencia lógica".

Millán que ha vuelto a calificar como "romería" el acto del Partido Popular en el que se aglutinó a 80.000 personas, según datos de la organización, ha criticado la estrategia del PP a unos días de que se celebren los comicios europeos. "El PP se mueve en función del rédito político que puede sacar en cada momento", recuperando la votación de la tramitación de la iniciativa popular para regularizar a 500.000 inmigrantes en la que el PP votó a favor junto con el resto de partidos políticos de la cámara y siendo Vox el único en votar en contra. "No vale hacer una cosa durante cuatro años y ahora como vienen las elecciones cambiar las tornas y decir lo contrario", remata la portavoz parlamentaria.

La formación de Santiago Abascal también ha encontrado en el presidente andaluz su principal objetivo de críticas. Pepa Millán ha enmarcado sus críticas contra en el andaluz en el pasado mes de mayo de 2021 cuando España sufrió una agresión en sus fronteras. "El señor Juanma Moreno decía que tenía una obligación moral con todos esos inmigrantes ilegales", ha zanjado Millán.