Un desquiciado PSOE exige a Feijóo que pida "disculpas" a la Guardia Civil por su entrevista en esRadio

Al PSOE no le han gustado las palabras de Alberto Núñez Feijóo en esRadio en la que, tras el registro de la UCO a la sede de red.es, ha denunciado que el informe sobre esta unidad de la Guardia Civil que publicó en El País, y que afirmaba que no veía indicios de delitos en los negocios de Begoña Gómez, "no era tal". "Estaba recortado, fue una filtración y no sabemos de quién", ha afirmado el líder del PP.

"Ha sido la Fiscalía de la Unión Europea la que ha entrado en una empresa pública", ha añadido sobre el registro ordenado para buscar los contratos vinculados con Begoña Gómez y estudiar si han sido financiado con fondos europeos. "No hay persecución, lo que hay es el interés de investigar una posible persecución", ha terciado ante Federico Jiménez Losantos. Para los socialistas estas declaraciones son "intolerables" y "sitúan al líder del PP en los límites de lo tolerable en nuestro sistema democrático".

⚠️ LA DERIVA ULTRA DE FEIJÓO ES TOTAL: AHORA ATACA A LA GUARDIA CIVIL ➡️ Alberto Núñez Feijóo ha entrado en una deriva ultra absolutamente impropia de un líder de un partido homologable a sus compañeros del Partido Popular Europeo. ➡️ Feijóo ha dado hoy un paso más en esta… — PSOE (@PSOE) June 6, 2024

Ferraz cree que Feijóo ha "cuestionando abiertamente a la Guardia Civil y su trabajo cuando actúa como policía judicial" y lo achacan a la tensión de la última semana. "Sus nervios no son excusa para que cada día suelte por su boca cataratas de insultos que hoy han alcanzado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Incluso le piden que "se disculpe de forma inmediata" por cuestionar "su profesionalidad".

Al argumentario oficial se ha sumado de forma entusiasta el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien ha exigido al presidente del Partido Popular que pida disculpas por las "dudas" vertidas sobre el informe de la UCO . "Me parecen unas manifestaciones absolutamente intolerables. Me parece un despropósito dudar de esa manera de la neutralidad, del trabajo y de la profesionalidad, en este caso de la UCO", ha afirmado en un acto en Pontevedra.

La deriva ultra de Feijóo solo se explica por su nerviosismo al ver cómo su liderazgo está en juego. Hoy su desesperación la pagan las FCSE, a quienes cuestiona su labor. Basar toda su campaña para las europeas en una denuncia basada en bulos le saldrá caro. — Santos Cerdán León (@santicl) June 6, 2024

También los altos cargos del partido han replicado palabra por palabra el argumentario remitido a los medios cuando todavía estaba en el estudio de esRadio. El secretario de organización, Santos Cerdán, ha replicado en la red social X las mismas palabras y ha reprochado a Feijóo que base "toda su campaña para las europeas en una denuncia basada en bulos".

La respuesta del PP ha llegado por parte de Miguel Tellado, que también a través de Twitter ha precisado que Feijóo no ha cuestionado a la Guardia Civil sino que "ha criticado que hubo una filtración parcial e interesada, lo que es innegable ya que el caso estaba bajo secreto de sumario".

Hola @PSOE, ¿No os cansáis de mentir y manipular? En ningún momento Feijóo ha cuestionado la labor de la Guardia Civil, ha criticado que hubo una filtración parcial e interesada, lo que es innegable ya que el caso estaba bajo secreto de sumario. Lavaos la boca antes de hablar… https://t.co/oUhp9PGtwU — Miguel Tellado (@Mtelladof) June 6, 2024

"Lavaos la boca antes de hablar de la Guardia Civil", continúa Tellado recordando hitos del Gobierno y del PSOE con la Guardia Civil como protagonista, desde Barbate a Pérez de los Cobos y Bildu. "El Gobierno que acusa a los jueces de prevaricar dando lecciones de respeto e institucionalidad, sería cómico si no fuera tan grave. Entendemos que no sabéis dónde guardar tanta basura pero, por favor, dejad de intentar manchar a los demás", ha apuntado.