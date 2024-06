La ONU catapulta a Begoña Gómez: la lanzó desde la OMT y ahora impulsa su cátedra por medio de UN Global Compact

Enero de 2019 fue el inicio de una relación que parece haber tenido un fuerte calado en la familia Sánchez-Gómez. El responsable del acto en cuestión no fue Begoña Gómez sino Pedro Sánchez. Aquel mes, el presidente del Gobierno prometió un regalo de indudable valor económico a una de las ramas de Naciones Unidas -la OMT-: una sede gratis por 75 años, en la mejor zona de Madrid con una reforma adicional comprometida de 24,4 millones de euros. Pues bien, desde entonces, el secretario general de la OMT -Zurab Pololikashvili- no ha dejado de impulsar, acompañar, presentar a ministros y hasta desarrollar negocios y empresas para ayudar a Begoña Gómez. Pero, por lo visto, esa ayuda no debió ser suficiente y una segunda ramificación de Naciones Unidas ha catapultado a la mujer del presidente por la vía de la cátedra de la Complutense. Se llama Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ya es "aliado" oficial y destacado en otra de las innumerables actividades profesionales de Begoña Gómez.

El logo de esta segunda ramificación de Naciones Unidas ha acompañado a Begoña Gómez a través de su cátedra. Y se trata de todo un centro de contractos empresariales y lobby. "Somos la iniciativa de la ONU que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo", señala la propia documentación de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Es decir, no ocultan que son una división puramente de negocios. "Un llamamiento a las empresas y organizaciones a que alineen sus estrategias y operaciones con diez principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción. Con el mandato de la ONU para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector empresarial", señala Pacto Mundial. Y ese es justo el foco de negocio de Begoña Gómez.

Pacto Mundial subraya su función de "Networking: la importancia de crear una red de contactos". Contactos empresariales. "El networking resulta clave para las estrategias de las organizaciones, ya que creando una red de contactos profesionales con personas que tienen intereses similares a los nuestros, podrás encontrar oportunidades laborales o de negocio con entidades que tienen objetivos similares a las nuestros", añade la documentación de esta ramificación de Naciones Unidas.

"Pacto Mundial de la ONU España te brinda la oportunidad de disfrutar de una red de contactos multistakeholder capaz de generar sinergias que fomentan las alianzas estratégicas y el trabajo colaborativo para aportar un valor añadido a tu entidad y facilitar la consecución de sus objetivos". Traducido: fondos públicos y privados, negocio, dinero. Todo ello al servicio de "la Cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid", la entidad que fue "creada en el 2020 junto con Reale Seguros y la Fundación La Caixa es un centro de pensamiento e investigación cuyo objetivo es dar respuesta al impulso que necesita el mercado español y concretamente el sector privado y el tercer sector para hacer realidad la transformación social competitiva demostrando que es compatible el impacto social con la rentabilidad", como señala su documentación.

Y esa cátedra se convirtió en todo un centro de asesoría a empresas, como reconoció la propia Begoña Gómez en un vídeo publicado por Libertad Digital. Una asesoría que podía sacar un incalculable provecho a una red de contactos empresariales oficial como la del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.