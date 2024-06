Globalia y la OMT impulsaron el Africa Center de Begoña Gómez justo antes del rescate de Air Europa

Globalia era la empresa de Javier Hidalgo que recibió el rescate multimillonario del Gobierno de Pedro Sánchez. Igualmente es la empresa que mantuvo contactos con Begoña Gómez y Víctor de Aldama —comisionista de la trama Koldo-PSOE— en las fechas que rodearon a la negociación de ese rescate. La OMT, por su parte, es la Organización Mundial de Turismo, la que recibió la cesión del uso de una sede de lujo en Madrid por 75 años con una reforma incluida de 24,4 millones. Es la misma OMT que comandaba Zurab Pololiskashvili, el mismo que apadrinó en actos y acuerdos a Begoña Gómez tras el compromiso de Sánchez de cederles el uso del inmueble. Ambas entidades, a su vez, realizaron acuerdos con el Africa Center que dirigía Begoña Gómez para lanzar empresas con la ayuda de multinacionales como Google, Amazon o Mastercard.

El 3 de julio de 2020, fecha clave

Y uno de los detalles más llamativos fueron las fechas de todo ello: el 3 de julio se anunció la lanzadera de empresas, el mismo día de la creación del fondo de ayuda del que se benefició Globalia y justo en medio de las reuniones de Begoña Gómez con el grupo de Hidalgo.

El 3 de julio de 2020 el Grupo Globalia comunicó su proyecto conjunto con la OMT: un plan de lanzamiento de empresas con una llamativa magnitud por los apoyos empresariales concertados y de los proyectos analizados: Google, Amazon, Amadeus, Telefónica, Mastercard y tantos otros de primerísimo nivel mundial.

El 3 de julio de 2020, casualmente, es la misma fecha en la que nació el fondo de rescate a las empresas con problemas, justo del que se benefició Globalia. Y las reuniones de Begoña Gómez con Globalia e Hidalgo se desarrollaron justo antes y justo después: el 24 de junio y el 16 de julio de 2020. Todo en las mismas fechas.

Sede gratis a la OMT en Madrid

Además, todo ocurrió después de otras fechas. El presidente Pedro Sánchez se comprometió en enero de 2019 a entregar una sede gratis en la mejor zona de Madrid a la Organización Mundial del Turismo (OMT), la entidad cuyo secretario general, Zurab Pololiskashvili, apadrinó después a Begoña Gómez en actos, acuerdos, cenas, asambleas y contactos con ministros africanos. Sánchez cedió a la Organización Mundial del Turismo (OMT) la sede gratis en España por 75 años nada más comenzar ese 2019, tal y como celebró la organización del turismo dependiente de la ONU y dejó constancia en sus propias comunicaciones.

El 22 de enero de 2019, la OMT emitió una nota celebrando el acuerdo con el Gobierno español de Pedro Sánchez para disfrutar de una sede gratis por 75 años. "Con motivo de la apertura de FITUR 2019, se ha celebrado hoy el acto inaugural que por primera vez fue presidido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto", reseñaba aquella nota.

Dos días después de ese 22 de enero, se proclamó el "éxito" de la "primera Aventura Tecnológica Turística OMT/NEPAD: Promoviendo la Innovación Turística Africana durante el décimo aniversario del Foro de Inversión y Negocios Turísticos para África (INVESTOUR)". Se celebró el 24 de enero de 2019 en Madrid, consistió en un concurso para lanzar startups turísticas africanas y la beca venía de la mano del Africa Center del IE, tal y como comunicó la OMT. Por esas fechas, Begoña Gómez llevaba cerca de cinco meses al frente del Africa Center.

Las negociaciones de la cesión por el Gobierno de Sánchez de la sede gratis de la OMT fueron desarrolladas por Pololikashvili. Y "el Sr. Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, asistió al evento junto con otros funcionarios de la OMT en representación de la organización como uno de los socios clave del evento", señaló la propia nota oficial en referencia a la Aventura Tecnológica Turística OMT/NEPAD. Todo ello ocurrió, como destacó la propia OMT, gracias a la NEPAD. Se trataba de la New Partnership for Africa´s Development Planning and Coordinating Agency: la agencia de planificación del desarrollo de África. Todo un centro de contactos y financiación al alcance de Begoña Gómez.

El lanzamiento de Wakalua

El 22 de enero de 2019, además, el grupo Globalia, en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT, UNWTO, por sus siglas en inglés), lanzó Wakalua, el primer hub global de innovación en turismo", señalaba un comunicado oficial de la OMT. Wakalua era la filial de Globalia —grupo posteriormente rescatado por el Gobierno de Sánchez con el que mantuvo reuniones Begoña Gómez, gracias a la intermediación de Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la trama PSOE-Koldo— que patrocinó con 40.000 euros el Africa Center que dirigía Begoña Gómez. Y Wakalua se unió en el relato, no sólo a Begoña Gómez, sino también a Carlos Barrabés —el beneficiado por las cartas de recomendación para acceder a concursos públicos—. "El acto de presentación, que ha tenido lugar hoy en Barrabés Growth Space, ha contado con la presencia del secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, así como de un nutrido grupo de ministros de turismo de gran parte de los países que estarán presentes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur)", destacaba el comunicado de la OMT.

Delcygate

El 20 de enero de 2020 fue la fecha del Delcygate. En la madrugada de ese lunes llegó a España la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana, Delcy Rodríguez, acompañada de una comitiva en la que se encontraba el amigo de José Luis Ábalos y ministro de turismo de Venezuela, Félix Plasencia. Les recibieron Ábalos, Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama. Y un día después Plasencia se vio con Begoña Gómez en la cena por el 40 aniversario de Fitur en el Palacio de Cibeles. Gómez volvía a ir como directora del Africa Center. Y allí se encontraban también Javier Hidalgo y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Pololikashvili.

Unos meses después se cerraban acuerdos ya de envergadura internacional entre todos ellos.