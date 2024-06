El Rey "reafirma con entusiasmo" su "compromiso de total entrega a España" diez años después de la proclamación

El Rey ha reafirmado, en su discurso en el Palacio Real en los actos del décimo aniversario de su proclamación, su "compromiso firme de total entrega a España". "Me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto", ha señalado apuntando que ha procurado que ese propósito "se consolidara en todas mis actuaciones".

"Diez años ante la Historia puede no parecer un periodo extenso, pero en términos constitucionales, institucionales y personales es un tiempo suficiente para hacer balance con serenidad y perspectiva", ha señalado Felipe VI subrayando que "a la Constitución me he ceñido y me ceñiré siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades". Sus valores, ha subrayado, "son la guía para el cumplimiento de mis funciones".

"Siempre he creído en la importancia de ser coherente en los compromisos asumidos", ha señalado, apuntando que "implica esforzarse en escuchar", en "discernir lo que es correcto de lo que no lo es" y "actuar de forma responsable asumiendo el coste personal que ello pueda conllevar". "Coherencia e integridad deben basar los actos de la Corona y el ejercicio de las funciones que la Constitución le encomienda", ha proclamado el Rey destacando cómo la Corona "contribuye a la estabilidad del sistema institucional" y a la "cohesión de la sociedad".

En su discurso, ha dedicado unas palabras a la Reina destacando su "gran apoyo" y su "dedicación y sensibilidad" con la que ha contribuido a dar visibilidad a las necesidades de muchas personas, en especial de las "más vulnerables". También ha destacado el "eficiente apoyo de nuestras hijas": "Queremos que sea un aniversario especial para ellas", de las que ha señalado que han "empezado a vivir y comprender, con el necesario espíritu crítico", las necesidades de nuestro entorno.

El monarca ha subrayado el porqué de la elección de las palabras compromiso, deber y servicio como lema de este aniversario. Los tres valores, ha explicado, "han sido los pilares de mi desempeño como rey". "El servicio es parte medular del propósito de la Corona"; el compromiso tiene "continuidad en la princesa de Asturias" como quedó de manifiesto al alcanzar su mayoría de edad, y del deber, destacó que surge "la voluntad de actuar en el sentido más correcto". Son, ha dicho, "elementos inseparables y parte de un todo", en un discurso en que ha subrayado la "gran nación" que es España, con una "sociedad fuerte y cohesionada capaz de hacer frente a cualquier desafío".

19 condecoraciones

En el acto, el rey ha condecorado con la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos, uno por cada comunidad autónoma y Ceuta y Melilla, por representar las "mejores virtudes cívicas" y reforzar la cohesión y la convivencia democrática.

En su discurso, el monarca se ha dirigido a los condecorados, trasladando que se siente "honrado" por celebrar este día con ellos y ha agradecido su ejemplo. "El mérito que se os reconoce es valioso y nos lleva a reflexionar sobre cómo los ciudadanos, sin importar su origen, condición o profesión, sois tantas veces actores protagonistas del bien común, tejiendo la fibra social con esfuerzo, ética y humanidad, ayudando a construir un país mejor", ha indicado.

El rey ha condecorado al presidente de la Asociación Cultural Al Idrissi, Abdelkader Chaib Haddu, de 77 años y de Ceuta; al jefe del servicio de centros en la Consejería de Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Alejandro Gallego Cuevas, de 63 años; a la restauradora del Área de Arqueología del Mueso de Huesca, María José Arbués, de 58 años y Aragón; al director de la Real Banda de Gaitas de Orense, Xosé Luis Foxo Rivas, de 74 años y Galicia; y a la fundadora y socia de la Impresia IngeniaCity, Tamara Fernández, de 41 años y Asturias.

Además, han recibido la Orden del Mérito Civil la presidente ejecutiva del Grupo AgroMallorca, Isabel Vicens, de 57 años y por las Islas Baleares; el veterinario ambulante especializado en equinos Esteban Aróstegui, de 46 años y de País Vasco; el fundador de Entre Encinas y Estrellas, José Luis Quiñones, de 57 años y por Extremadura; la arquitecta técnica e ingeniera de Caminos Elisabet Suárez, de 40 años y por Andalucía; y la diplomada superior en Dietética y Nutrición Gemma Salvador, de 61 años y de Cataluña.

Felipe VI también ha impuesto condecoraciones al responsable de la empresa de pastillas de café Aldusa, Fernando Reinares, de 89 años y la Rioja; la voluntaria de Cáritas y de las Religiosas de María Inmaculada Felisa Padilla, de 77 años y Melilla; la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, de 54 años y de Madrid; el sacerdote Vicente Berenguer, de 87 años y por la Comunidad Valenciana; la profesora Arantxa Meca, de 53 años y Navarra; y el psicopedagogo en los Servicios Centrales de la Consejería de Educación FP del Gobierno de Canarias, Calixto Herrera, de 64 años.

Por último, han recibido la Orden del Mérito Civil el catedrático de Ecología e Hidrología de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia Ángel Pérez, de 66 años; la doctora del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Burgos, Esther Cubo, de 57 años y Castilla y León; y el consejero delegado de la empresa CNC Bárcenas de Valdepeñas (Ciudad Real), Francisco Bárcenas, de 35 años y de Castilla-La Mancha.