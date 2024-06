PSC y separatistas se alían en el Parlament para que Puigdemont pueda votar por delegación

El PSC lidera un acuerdo con todos los grupos independentistas del parlamento catalán y con los comunes, la versión regional de Sumar, para modificar el reglamento de la cámara autonómica. Se trata de que Carles Puigdemont pueda votar desde Waterloo y, aprovechando la iniciativa, que la CUP tenga grupo propio aunque no le corresponda por número de diputados.

El enjuague es una proposición de ley de reforma del reglamento del Parlament a votar por el procedimiento de urgencia, lectura única, a fin de que Puigdemont, Lluís Puig (Junts) y Ruben Wagensberg (ERC) puedan votar mediante delegación en un hipotético pleno de investidura.

La proposición viene con las firmas de Alicia Romero (PSC), Mònica Sales (Junts), Marta Vilalta (ERC), David Colomer (Comuns) y Dani Cornellàa (CUP) y podría quedar aprobada el próximo mes de julio. El texto regula también la delegación de voto en "situaciones excepcionales debidamente justificadas a criterio de la Mesa en que, para impedir el desarrollo de la función parlamentaria y dadas las especiales circunstancias, se considere suficientemente justificado". Además se incluye una disposición transitoria en la que se especifica que todos los diputados incursos en causas judiciales afectadas por la Ley de Amnistía podrán delegar su voto. Eso facilitará que Puigdemont y el resto de los fugados puedan delegar su voto.

Cabe recordar que el PSC elevó al Tribunal Constitucional durante la pasada legislatura la delegación de voto del huido Lluís Puig, uno de los consejeros del gobierno golpista de Puigdemont y Junqueras. Y en respuesta a ese recurso el Constitucional falló recientemente que los prófugos no podían delegar el voto. Sin embargo, dio por bueno que se contaran los votos de Puigdemont, Puig y Wagensberg en la elección del presidente y los miembros de la mesa de la cámara porque no habían influido en el resultado.

El PSC se ha alineado con los independentistas también para modificar el reglamento en lo referido a la constitución de los grupos parlamentarios a fin de que la CUP pueda salirse del grupo mixto que comparte con los separatistas de ultraderecha de Aliança Catalana y tener grupo propio. El conglomerado antisistema obtuvo cuatro diputados en las pasadas elecciones, uno menos de los necesarios para constituirse en grupo.

El regreso de Puigdemont

La maniobra parece indicar que Puigdemont no tiene previsto a corto plazo regresar a España, a pesar de que prometió que estaría presente en la primera sesión de investidura aunque no fuera la suya. En puridad, la sesión de investidura todavía no se ha celebrado porque tanto él como Salvador Illa han pedido tiempo para amarrar el apoyo de ERC. Y en el caso de Junts no sólo el apoyo de ERC sino que también la abstención del PSC.

Sea como fuere, el primer acuerdo de la XV legislatura autonómica catalana refleja la mayoría que sostiene a Sánchez en el Congreso con la incorporación de la CUP, que no tiene representación en el Congreso. Pero de este acuerdo no cabe inferir que Salvador Illa vaya a obtener el apoyo de los independentistas en calidad de candidato del partido más votado. Las negociaciones a múltiples bandas no han hecho más que comenzar y todos los actores prevén que se agoten los plazos.