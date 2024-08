De "la Toga Nostra" a "Llarena es un Tejero sin bigote": concurso en Junts de insultar a los jueces

Junts per Catalunya (JxCat), el partido del prófugo Puigdemont, no acaba de digerir la investidura del socialista Salvador Illa con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC) y no se cansa de dar prueba de ello.

Una de las portavoces de la formación independentista en el parlamento catalán, Mònica Sales de la Cruz, asegura sin remilgo alguno que el nuevo gobierno de Illa está lleno de españolistas a pesar de la presencia de connotados independentistas como Francesc Xavier Vila (consejero de Política Lingüística), que se niega a responder en español las preguntas que se le hacen en ese idioma. También el secretario general de Junts, Jordi Turull, se muestra muy crítico con el nuevo ejecutivo catalán.



El malestar alcanza también a los "juntaires" en Madrid. Prueba de ello es la intervención de Eduard Pujol en el Senado durante la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en torno a la expulsión de Venezuela de una comisión de la Cámara Alta.

Pujol, exdirector de la emisora Rac 1 del grupo Godó, no ha ido esta mañana al Senado para hablar de Venezuela, sino de "su libro" y ha arremetido contra el magistrado del Supremo Pablo Llarena por mantener la orden de detención contra el golpista prófugo y líder de Junts Carles Puigdemont. Pujol ha calificado al juez de "Tejero sin bigote". "Estamos en pleno golpe judicial y Llarena es un Tejero sin bigote", ha dicho exactamente, no un "Tejero sin tricornio", lo que habría sido más propio.

Otro periodista de Junts, el propio Puigdemont, se despachó también contra los jueces con un juego de palabras, "la toga nostra", la típica "gracieta" para titular un artículo. Pero la andanada de Pujol no se ha acabado con los jueces. El senador separatista se ha metido también con el Gobierno, al que acusa de "cobarde" por no hacer que se aplique la amnistía a su jefe Puigdemont. También ha censurado la "suciedad estructural que inunda el Estado español". Y si el Gobierno es "cobarde", el Estado es "tramposo", ha concluido.

Los antecedentes de Pujol

Pujol cambió el periodismo por la política por invitación de Puigdemont y desde el primer momento se ha significado por sus peculiares declaraciones. Llegó a decir en TV3 que un agente del CNI en patinete le seguía por las calles de Barcelona. El senador llegó a ser acusado por varias mujeres de su partido de abusos sexuales, pero tras haber forzado su expulsión del partido no llegaron a presentar denuncia. Restaurado su honor, Junts lo repescó para formar parte de las listas al Congreso el pasado 23J de 2023. La retirada del veterano senador de Junts Josep Lluís Cleries ha propiciado el nombramiento de Pujol como senador.