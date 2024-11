El apoyo a una Cataluña independiente cae hasta el 40%: los jóvenes rechazan el separatismo

El Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad catalana (CEO) certifica una notable caída del apoyo a un Estado catalán independiente. Sólo el 40% de los catalanes está a favor de ese escenario, mientras que el 54% se opone. Además, los jóvenes de entre 18 y 24 años son los menos partidarios del Estado catalán, con sólo un 32% de apoyo. La franja de edad más independentista es la comprendida entre los 35 y los 49 años, con un 42%.

Por simpatías partidistas, los favorables a Junts son los más independentistas, con un 92% de sus electores a favor del Estado catalán. Le siguen la CUP, con el 91%; ERC, 78% y Aliança Catalana, la formación ultra separatista, con el 60%.

En cuanto a los demás partidos, el barómetro del llamado CIS catalán señala que sólo el 5% de los votantes del PP vería con buenos ojos la independencia. El porcentaje sube al 10% en el caso de Vox, al 17% en el del PSC y al 36 entre los comunes. Y sólo un 30% de quienes dicen no simpatizar con ninguna formación apoyaría la independencia.

El máximo histórico de apoyo a la independencia se produjo en 2017, con un 49%. En ese año, el 43% se declaraba en contra, once puntos menos que en la actualidad. Otro dato relevante es que la fórmula de Comunidad Autónoma es la opción mayoritaria entre los electores catalanes, con un 34%. El 30% preferiría un Estado independiente; el 22% un Estado dentro de una España federal y el 6%, una región de España. El 8% no sabe o no contesta.

La encuesta se compone de 2.000 entrevistas de forma presencial (domiciliaria) realizadas entre el 11 de octubre y el 14 noviembre.