Problemas para Montero: los registros de Hacienda avalan la acusación de Aldama a su nº2 por ayudar a una sociedad

María Jesús Montero empieza su aventura andaluza. Lo hace tras haber sido la consejera del PSOE que se negó a reclamar en su momento la devolución del dinero de los ERE —679 millones de euros— de los beneficiados por el fraude, tras haber sido la negociadora del envío de fondos de solidaridad desde Andalucía a Cataluña; tras aparecer el rastro de Hacienda en las filtraciones contra el novio de Ayuso y de la trama de Koldo y Aldama; y, para colmo, en pleno escándalo por las acusaciones de Víctor de Aldama contra el jefe de Gabinete de Montero por haber recibido pagos a cambio de favores fiscales a empresas relacionadas con la trama.

Pues bien, la información depositada por Aldama ante la Justicia avala esa acusación: las fechas que figuran en la agenda de Koldo como prueba de las citas con el nº2 de Montero coinciden con el rastro de la deuda de la sociedad beneficiada en el listado de deudas con Hacienda de las empresas.

La información aportada por Aldama

Aldama ha entregado a la Justicia información que pone en aprietos a Hacienda. Y es que las fechas del trato de favor denunciado por Aldama coinciden con el rastro de las deudas con Hacienda de la empresa supuestamente privilegiada.

"Agenda Outlook incautada a Koldo. 1.- De acuerdo con la agenda Outlook intervenida a don Koldo García, el primero de los contactos apuntados es del 18 de diciembre de 2019 ("llamar Carlos Hacienda"). El 1 de septiembre de 2020 anotó una cita con "Carlos de Hacienda" para "tomar algo" con "Carlos de Hacienda" a las 13:30 y el 14 de septiembre de 2020, sólo trece días después, para tratar "temas varios" a las 08:30", señala la información depositada por Aldama ante la Justicia. Esa agenda, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, efectivamente recoge esas citas.

"El 22 de octubre de 2020, don Koldo García vuelve a quedar con don Carlos Moreno para "tomar algo". En esta ocasión es en La Latina, en el barrio que está situada la casa propiedad de don José Luis Ábalos en la que vivía don Koldo", añade Aldama. "El último contacto se refiere a una comida que tiene con don Carlos Moreno el 6 de mayo de 2021, dos meses antes de que dejara su puesto tras la destitución del sr. Ábalos".

Las fechas que coinciden

Pues bien, las fechas encajan con las gestiones reclamadas. Se trataba de aplazar el pago de una deuda porque a la empresa no le convenía en ese momento: "El expediente tributario sobre P.R.E. se tramitó en esas fechas, como resulta del expediente tributario". Y en "la lista de deudores cerrada a 31 de diciembre de 2020 la mercantil P.R.E. no aparece con deuda, como consecuencia del aplazamiento concedido. P.R.E aparece por primera vez en la lista de deudores con Hacienda, cerrada a 31 de diciembre de 2021 con una deuda de 2.007.064 euros. A 31 de diciembre de 2022, la empresa aparecía con una deuda de 1.368.663 euros". Y las citas para aplazar el pago fueron justo en septiembre de 2020, cuando supuestamente y según Aldama, se habría negociado no aparecer en la lista de obligados al pago. Las fechas, por lo tanto, encajan.

Pero hubo más contactos con el jefe de Gabinete de Montero. El covid estalló en 2020. El Real Decreto de estado de alarma, confinamiento y habilitación de los contratos de urgencia -sin casi controles- llegó el 14 de marzo. Y el primer contrato de la trama fue cerrado el 21 de marzo de aquel año 2020. Por lo tanto, todo lo investigado con respeto a los contratos de mascarillas ocurrió a partir de esa fecha. Pues bien, la información aportada por Víctor de Aldama y la agenda personal de Koldo García Izaguirre prueban también que hubo un contacto previo de la trama con el jefe de gabinete de Hacienda, Carlos Moreno: en diciembre de 2019.

O, dicho de otra manera, la primera gestión llevada a cabo con la persona a la que Aldama acusa de haber recibido 25.000 euros en metálico por aplazar el pago de impuestos a sociedades de la trama tuvo que ser por otro negocio aún no revelado: uno previo a los contratos del covid, pero sí propio de la trama. Y de esa gestión o negocio aún no se sabe nada.