La interminable lista de casos de corrupción que salpican a María Jesús Montero, ¿la regeneración del PSOE andaluz?

El PSOE abrazaba este miércoles la candidatura de María Jesús Montero a la Secretaría General del PSOE andaluz con la esperanza puesta en empezar a recuperar antiguos feudos socialistas. "Aparte de ser una enorme política, tiene una inmensa capacidad de trabajo", decía desde Moncloa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que se deshacía en elogios con la vicepresidenta, obviando, sin embargo, la gran cantidad de escándalos en los que está inmersa.

A su papel en los ERE —donde, como consejera andaluza, se negó a reclamar la devolución de los 680 millones de euros defraudados— se suma la oportuna vista gorda que Hacienda ha hecho tanto con el hermano de Pedro Sánchez, como con el caso de los hidrocarburos y las mascarillas; los contactos —y el supuesto cobro— de su jefe de Gabinete con la trama liderada por Koldo y Aldama; su propia implicación en el polémico rescate de Air Europa; sus curiosas declaraciones en los días en que se gestó la filtración contra el novio de Ayuso y su reciente "compra" de la Alcaldía de Jaén.

El borrado de los ERE

Como consejera de Hacienda, María Jesús Montero, podía haber aliviado una gran parte del daño provocado por la inmensa trama de corrupción que supusieron los ERE. Sin embargo, jamás solicitó la restitución del dinero cobrado fraudulentamente. Y no lo hizo, a pesar de que la legislación española la designaba como la persona encargada de hacerlo.

Aquello fue una forma de acortar un escándalo que salpicó de lleno al socialismo andaluz, con dos expresidentes condenados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuyas condenas acabarían siendo finalmente anuladas por el Tribunal Constitucional ya liderado por el siempre solícito Cándido Conde Pumpido.

El capote al hermano de Sánchez

Aquella forma de actuar y de pasar por alto se repite ahora con muchas de las tramas que acechan al Gobierno. Para empezar, la que mantiene como imputado al hermano del presidente. A pesar de la irregularidad que supone que David Sánchez trasladase su residencia a Portugal y lo utilizase como excusa para no pagar impuestos en España, Hacienda emitió un informe totalmente exculpatorio que, de inicio, carecía de firma alguna.

Tras el empeño de la juez Beatriz Biedma, la Agencia Tributaria no tuvo más remedio que identificar a tres autores, y su testimonio deja ahora a la propia Montero en una delicada situación. Todos ellos han confesado a la magistrada que ese proceder no es "normal", lo que apunta a una orden política. Y la cabeza política de quien depende la Agencia Tributaria no es otra que la flamante candidata a la Secretaría General del PSOE andaluz.

El fraude de los hidrocarburos y las mascarillas

Pero Hacienda no solo ha hecho la vista gorda con el hermano de Pedro Sánchez, sino que, casualmente, también se comió el mismo fraude multimillonario en dos tramas paralelas relacionadas con Víctor de Aldama: la de hidrocarburos y la de mascarillas, donde la UCO y la Justicia han detectado un mismo patrón de enriquecimiento fiscal en base al IVA que, sin embargo, no fue detectado por el departamento dirigido por María Jesús Montero.

En el caso de los hidrocarburos, el agujero ascendió a 182 millones de euros sin que saltaran las alarmas. Y eso a pesar de que se trata de uno de los fraudes más comunes de nuestro país en los últimos años. Aun así, la Agencia Tributaria no se percató y tuvo que ser la UCO la que tomara cartas en el asunto. En el de las mascarillas, estaríamos hablando de un agujero de 163 millones de euros, correspondientes a un IVA que, sin embargo, no debía pagarse, puesto que en España se suprimió y las mascarillas que venían de China no pagaban este impuesto.

La mano quemada por Carlos Moreno

Además, queda por dilucidar si, tal y como ha desvelado Víctor de Aldama, su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, cobró 25.000 euros por conseguir un aplazamiento de Hacienda a una empresa. El comisionista asegura que fue Koldo García el que se los entregó en mano en un bar cercano al Ministerio y que, además, Moreno les pidió ayuda para comprar una vivienda.

Tras publicarse por primera vez en prensa, María Jesús Montero no dudó en poner la mano en el fuego por él, asegurando que "nunca" se había reunido con los implicados en la trama. Sin embargo, días después, ella misma se vio obligada a recular, reconociendo que su jefe de Gabinete había mantenido cuatro encuentros con Aldama, pero porque "los ministerios tienen que reunirse con empresas".

El rescate de Air Europa

Igualmente, el nombre de la hoy candidata a liderar el socialismo andaluz también se ha visto involucrado en el polémico rescate de Air Europa. El exministro José Luis Ábalos reconoció haberse reunido con la propia Montero para abordar dicho rescate antes incluso de que la empresa lo hubiese solicitado. Además, Aldama también confesó que mantuvo una videoconferencia con ella para abordar este asunto. De hecho, tal y como ha publicado Libertad Digital, Montero impuso personalmente al hombre clave en la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) para la aprobación del rescate de Air Europa.

"Había conversaciones muy tensas con la ministra Calviño y con la ministra Montero. Era una situación límite. Quiero decir, la compañía estaba en una situación límite, no solamente con los trabajadores, sino con los 'lessores', porque estaban amenazando con que retiraban los aviones y embargaban todo. Entonces, bueno, pues todos los días básicamente teníamos reuniones con todos ellos (...) Había mucha tensión y había mucho interés. Al final se estaban jugando mucho", declaró Aldama.

La filtración contra el novio de Ayuso

Capítulo aparte merece la filtración contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para empezar, es importante recordar que el mismo día en que la investigación sobre Koldo García se amplió a Víctor de Aldama (el 22 de enero del pasado año), la Agencia Tributaria —cuyo máximo responsable es María Jesús Montero— decidió solicitar la elevación de la inspección fiscal a González Amador a causa penal.

Sin embargo, la cosa no se quedó ahí. Finalmente, la Fiscalía le denunció por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil. La noticia fue publicada en exclusiva por eldiario.es a las 21:37 horas del 12 de marzo. Sin embargo, cuatro horas antes, la vicepresidenta ya la había adelantado en declaraciones a los periodistas.

La "compra" de Jaén

Por si todo esto no fuera suficiente, antes de terminar el año, Montero se prestó a "comprar" la alcaldía de Jaén, una compra que culminó hace tan solo unos días cuando el socialista Julio Millán se hacía con el bastón de mando, gracias a los votos de Jaén Merece Más (JMM), al que el PSOE logró convencer para desbancar al PP gracias a las promesas de reestructuración de deudas, daciones en pago y rebaja de intereses avaladas por la ministra de Hacienda, además de un fondo extraordinario de inversiones y el compromiso de un aluvión de inversiones en trenes, autovías y hasta una zona franca. Esta burda maniobra, no obstante, solo es nueva en el ámbito municipal. En el autonómico, sobra repasar, por ejemplo, las múltiples concesiones a Cataluña.

Con todo, la regeneración del PSOE andaluz se fía así a una socialista marcada en todas las polémicas y en todos los casos de corrupción que acechan al Gobierno; una ministra que, sin embargo, ha sabido acercarse a Pedro Sánchez hasta convertirse en su mano derecha, lo que, a día de hoy, es, sin lugar a dudas, su mejor baza en el partido.