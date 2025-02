Se hacen virales las extravagantes peticiones que hacen los padres a los profesores: ¿Podría adelantar el recreo?

Un profesor muestra a través de varios vídeos publicados en TikTok los correos que recibe de los padres del colegio y estos no dejan indiferente a nadie. Gerard Alarcón, que es el nombre de este maestro más conocido como @maestrodecolegio, responde con ironía a las propuestas y sugerencias.

Gerard comienza con un aviso: "Vais a alucinar". Una de las primeras sugerencias tiene que ver con el momento de salir al patio para tomarse el bocadillo o el snack: "Hola profesor, mi hijo siempre tiene hambre a las 10:30 y el recreo es a las 11:00. ¿Podría adelantar el recreo? No quiero que pase hambre, gracias". El profesor accede e incluso aporta ideas: "Claro, si hace falta le montamos una mesa con el mantel y unas velas para que coma fantástico".

Siguen con el problema que plantea la utilización de un determinado color de bolígrafo para la corrección de los exámenes: "Le agradecería que no use bolígrafos rojos al corregir los exámenes de mi hijo. El rojo es un color agresivo y le genera ansiedad. ¿Podría corregir en rosa pastel o verde agua? La respuesta del profesor no se hace esperar: "Claro y con purpurina, no vaya ser que el examen ataque".

En línea a los exámenes, hay otra persona preocupada, pero esta vez por el método que usa: "Mi hijo me ha comentado que en el examen le puso una X en las respuestas incorrectas. No me parece bien que le diga que está mal, eso le baja la autoestima. ¿Podría solo marcar las buenas y ya está?" Además de aceptar, Gerard sugiere una alternativa: "Claro y si suspende el examen le ponemos ‘Casi aprobado’ para que no se sienta mal".

El maestro no va mal encaminado porque las notas también son otra de los recomendaciones que se plantean: "Ayer mi hija llegó triste porque le puso un 5 en un trabajo. Como su felicidad es lo más importante para mí, le pido que le suba la nota. Gracias". Con cara de perplejidad, hace el signo de cremallera en la boca en forma de respuesta.

Otro fallo que tiene el profesor, según alguno de los padres, es que debe ser más detallista en determinados momentos: "Buenas tardes. He visto que para la excursión de la próxima semana piden que los niños vayan con una camiseta verde. ¿Podría especificar un poco más? Hay muchos tonos: verde hierba, verde pastel, verde lima…". En esta ocasión, se da una palmadita en la frente y dice: "Ag, qué fallo. El verde perfecto para la excursión es un verde color hoja". Y puntualiza: "Con un toque de naturaleza".

Incluso, le invitan a formar parte de un chat de padres para cumplir una función: "Hola, estamos teniendo algunos problemas con el grupo de Whatsapp de padres. Hay muchos mensajes innecesarios y algunas discusiones que no sabemos cómo manejar. ¿Te importa unirte al grupo y hacer de mediador? Gracias." Gerard rechaza la idea y asegura: "Si hombre, yo ahí no entro ni aunque me paguen el doble".

Reacciones de los usuarios

En un mensaje le piden consejo de su propio gremio: "¿Podrías subir tus respuestas? Voy a ser maestra y no sé ni cómo contestar ante estas situaciones" y la solución de los usuarios de la red social ha sido: "No se contesta". Gerard recibe el respaldo de una profesora: "Los que no sois maestros no os imagináis los padres que hay por ahí"

Otra persona afirma: "Te creo, en el cole de mi hija nos llegó al AMPA una carta de una madre pidiendo que se quitara un recreo de los peques porque su niño sudaba". Y hay quienes van más allá y se muestran tajantes: "Estamos en una sociedad en la que la educación de los niños está en manos de padres que viven en los mundos de Yupi".