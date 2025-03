Jesús Cintora regresa a TVE con un programa para combatir los bulos: "Ponen al lobo a cuidar de las ovejas"

La llegada del nuevo Sálvame a TVE no es la única y polémica novedad a la que el presidente de la corporación, José Pablo López, ha tenido que hacer frente durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Si La familia de la tele se instalará en las tardes de La 1 después de Semana Santa, el controvertido periodista Jesús Cintora lo hará en la franja vespertina de La 2.

"Va a recuperar a Jesús Cintora cuando un antecesor suyo le cesó por baja audiencia y por poca objetividad —le ha reprochado el diputado popular Héctor Palencia— y encima le quiere para verificar las noticias, o sea, pone usted el lobo a cuidar a las ovejas".

El reproche viene dado por la propia naturaleza del programa, ya que, tal y como se ha filtrado en los últimos días, Malas Lenguas tiene como misión luchar contra la desinformación y las llamadas fake news. El formato pretende combinar análisis y verificación de datos. Sin embargo, oposición y sindicatos independientes tienen claro que el objetivo no es otro que "dar pábulo al Gobierno cada vez que recurra al comodín del bulo" para responder ante los casos de corrupción y otras polémicas que le acechan.

En contra de lo que ha sucedido con el programa comandado por María Patiño, el de Jesús Cintora sí parece ser bien recibido por los socios de Sánchez en el Gobierno de coalición. No en vano, en su demoledor discurso contra La familia de la tele, el diputado de Sumar Francisco Sierra ya marcó distancias entre uno y otro, alabando la "labor pedagógica" de Malas Lenguas, frente al "modelo zafio, inconsistente y banal" que, a su juicio, representa la nueva aventura televisiva de Belén Esteban.

Lo que se sabe de 'Malas Lenguas'

El estreno del programa, que comenzará su fase de pruebas el próximo lunes, está previsto para el próximo 7 de abril. Sin embargo, y a diferencia de lo que ha hecho con La familia de la tele, RTVE no ha emitido aún ningún comunicado oficial, por lo que todavía no está confirmado.

Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál será su duración, pero lo que sí está claro es que se ubicará en la franja vespertina de La 2 y, por tanto, coincidirá con la emisión del nuevo Sálvame. De esta forma, la televisión pública ofrecerá al mismo tiempo dos formatos diferentes y para un público distinto.

El programa está producido por La Osa Producciones, la misma compañía que se encargará del programa de La 1. Además, cuenta con la colaboración de Big Bang Media, parte de The Mediapro Studio. Según publicaba hace unos días el diario El Mundo, el contrato es por 63 programas a un coste de a 32.075 euros por cada uno de ellos, lo que hace un total de 2.020.739 euros.

La vuelta de Cintora a TVE

Jesús Cintora abandonó TVE en julio de 2021, cuando, tras apenas ocho meses en antena, la corporación decidió prescindir de Las cosas claras, un magacín matinal que pretendía competir con el programa de Ferreras en La Sexta y que tantas críticas suscitó desde su inicio por su descarada politización y también, dentro de la cadena pública, por el hecho de que estuviera producido por una empresa externa.

En su despedida, el periodista no dudó en calificar de "cacería" su despido. "Nos cierran", "nos echan", "nos despiden", fueron solo algunas de las expresiones que utilizó en su última perorata ante los espectadores. "Me he dejado la piel por esta cadena", repetía una y otra vez el periodista, subrayando que llevaba meses levantándose "a las 4:50" para que el programa "saliera lo mejor posible".

Este jueves, el nuevo presidente de RTVE no ha dudado en defenderle, dejando claro que no le echaron por su baja audiencia, sino por otras razones en las que no ha querido entrar. "Eso no es cierto. Pregunte usted por qué se termina el contrato de Jesús Cintora, que no seré yo el que se lo diga desde aquí", le ha espetado al diputado popular Héctor Palencia.

