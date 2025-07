La Fiscalía de García Ortiz también se negó a investigar el trato a las "trabajadoras sexuales" en el caso Tito Berni

La responsable de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, Susana Pastor, pidió una investigación a la Fiscalía General del Estado por el trato dado a las prostitutas en algunas de las relaciones, citas o fiestas de la trama del PSOE, Koldo y Ábalos. Y obtuvo una respuesta muy clara: una negativa plena para no "interferir" en la investigación por corrupción ya abierta.

Pero no fue la única vez que esta misma persona recibió esa contestación. Exactamente igual ocurrió cuando reclamó una investigación similar por las fiestas y citas con prostitutas de la también trama socialista del Tito Berni. Allí la Fiscalía General del imputado Álvaro García Ortiz dio la misma contestación: que los hechos denunciados estaban dentro de casos ya investigados y que no se haría nada más.

La respuesta del organismo que encabeza el imputado García Ortiz fue similar en las dos ocasiones pese a tratarse de dos denuncias que podrían implicar potencialmente delitos por explotación sexual, proxenetismo o abusos.

Pero en la del caso Koldo se aseguró que "el denominado "caso Koldo" ya es objeto de un procedimiento judicial" y que "al respecto le informamos de que, conforme a nuestra normativa reguladora, el Ministerio Fiscal actúa por medio de órganos propios, conforme a los principios que rigen nuestra actuación en defensa de la legalidad, con imparcialidad y objetividad, sin que la Fiscalía General del Estado interfiera en la normal actuación de los órganos judiciales ni en las decisiones que deban adoptar los distintos órganos judiciales o del Ministerio Fiscal en los procedimientos en que intervengan".

Una respuesta similar

El sentido de la respuesta en el caso Tito Berni fue similar, pero no así la argumentación, lo que llama la atención. La denuncia por el trato a las prostitutas en el caso Tito Berni fue presentada el 10 de julio de 2023. Y la respuesta se remitió el 8 de agosto de ese mismo año.

El escrito de la Fiscalía General decía lo siguiente:

"En fecha 10 de julio de 2023 ha tenido entrada en la Fiscalía General del Estado su escrito, en el que interesa la apertura de una investigación en base a los links a los artículos periodísticos que consta en su escrito y que se refiere a los asuntos Hegeno y Mediador. De la información que usted facilita en su denuncia, en relación al asunto Mediador ya es objeto de procedimiento judicial, mientras que el llamado caso Hegeno está siendo inspeccionado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), estando pendiente de resolución. Sin otro particular, reciba un cordial saludo".

Nada sobre ninguna supuesta "interferencia" de la Fiscalía en la "normal actuación de los órganos judiciales" en caso de aceptar la denuncia. Y ello, pese a que la persona encargada de la redacción fue la misma: "Fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica. Ana Isabel García León".

La firmante de las denuncias también fue la misma persona, Susana Pastor, la responsable de la citada Asociación de Trabajadoras Sexuales, tal y como ella misma desveló en una reciente intervención en el programa Código 10 de Cuatro. Pastor no buscaba ninguna alteración de una investigación ya en curso. Pero lo cierto es que esas investigaciones no analizan el trato dado a las prostitutas citadas.

La responsable de la Asociación de Trabajadoras Sexuales tan sólo buscaba la ampliación a esa óptica por la potencialidad delictiva que conlleva. Pero no hubo manera. La Fiscalía General no lo consideró para no "interferir" en la "normal actuación de los órganos judiciales ni en las decisiones que deban adoptar los distintos órganos judiciales o del Ministerio Fiscal en los procedimientos en que intervengan" o porque "ya es objeto de procedimiento judicial".

