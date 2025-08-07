Los incendios se ceban con Pontevedra, La Coruña, Lugo y Tarifa
Con la llegada de ola de calor los incendios forestales se reproducen y las condiciones climáticas hacen que su control y extinción sean más difíciles para los cuerpos de bomberos. Decenas de efectivos trabajan para sofocar las llamas en Galicia y Andalucía.
Varios bomberos durante las labores de extinción del incendio forestal que permanece activo este miércoles en As Neves (Pontevedra).
Llamas del incendio que afecta al municipio orensano de Vilardevós y que, según las últimas estimaciones de la Xunta, que ha decretado el nivel 2 de emergencia por su proximidad a núcleos de población, afecta a 400 hectáreas.
Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio que afecta al municipio de Vilardevós.
En Vilardevós, la Unidad Militar de Emergencias se ha movilizado luchar contra un incendio que ha decretado el nivel 2 de emergencia por su proximidad a núcleos de población, afecta a 500 hectáreas.
En Vilardevós, la Unidad Militar de Emergencias se ha movilizado para luchar contra un incendio que, según las últimas estimaciones de la Xunta, que ha decretado el nivel 2 de emergencia por su proximidad a núcleos de población, afecta a 500 hectáreas.
Un nuevo incendio forestal en la zona del municipio de Ponteceso ha obligado a desalojar la parroquia de Corme Aldea y a activar la situación 2 por su proximidad a las casas.
Miembros de las brigadas contra incendios se disponen a la extinción este miércoles de un incendio en la aldea de Monteseiro, perteneciente al municipio lucense de Fonsagrada.
Un coche calcinado por el fuego en Tarifa, Medios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) prosiguen la lucha contra el incendio forestal declarado de Tarifa (Cádiz) el martes en la zona de la Peña, en el que más de un centenar de efectivos han trabajado esta noche y que provocó el desalojo de instalaciones turísticas.
Un helicóptero de la lucha contra incendios suelta agua sobre un fuego en la aldea de Monteseiro, perteneciente al municipio lucense de Fonsagrada.
Terreno arrasado por un incendio en la aldea de Monteseiro, perteneciente al municipio lucense de Fonsagrada.
Zona quemada de Parque Natural, donde los Medios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) prosiguen este miércoles la lucha contra el incendio forestal declarado de Tarifa (Cádiz) el martes en la zona de la Peña, en el que más de un centenar de efectivos han trabajado esta noche y que provocó el desalojo de instalaciones turísticas.
Un hidroavión arroja agua sobre el incendio en la parroquia de Cuiña, perteneciente al municipio lucense de Fonsagrada.
Una vivienda rodeada rodeada por restos del fuego, Medios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) prosiguen este miércoles la lucha contra el incendio forestal declarado de Tarifa (Cádiz) el martes en la zona de la Peña, en el que más de un centenar de efectivos han trabajado esta noche y que provocó el desalojo de instalaciones turísticas.
Vista del incendio forestal que permanece activo este miércoles en As Neves.