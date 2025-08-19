ERC se jacta de que el Gobierno aprobará en septiembre el proyecto de ley para condonar deuda catalana

Un día después de amenazar con no sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado si no hay avances en la "financiación singular" de Cataluña, ERC ha emitido una nota en la que celebra que el Gobierno aprobará en septiembre el proyecto de ley para dar oficialidad a la condonación de parte de la deuda de la Generalidad con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En concreto, se trata de la condonación de 17.104 millones, el 22% de la deuda de la Generalidad con el FLA, lo que supone el 19,9% del total de la deuda catalana.

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, la ley deberá abordar su debate en el Congreso con un Pedro Sánchez en una situación de extrema debilidad. Sin embargo, los de Junqueras confían en que se activen a favor todos los partidos de la mayoría de la investidura, sin excepciones. En cuanto a Junts, consideran garantizado su voto porque a los posconvergentes les resultaría muy complicado justificar su oposición a la medida.

ERC celebra la decisión del Gobierno pero, al tiempo, recuerda que para mantener la colaboración se requieren avances decididos en materia de "financiación singular", la soberanía fiscal y financiera que se acordó para la investidura de Salvador Illa. La condonación de la deuda con el FLA fue consecuencia de otra investidura, la de Pedro Sánchez. Según los cálculos de ERC, la aprobación de la quita supondrá para la Generalidad un ahorro de 1.000 millones al año en intereses.