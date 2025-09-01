La Generalidad ordena por carta a los ayuntamientos que todo su personal "tenga un conocimiento adecuado del catalán"

Nueva vuelta de tuerca de la Generalidad del socialista Salvador Illa en contra del idioma español y a favor del uso exclusivo del catalán. Esta vez se trata de una carta remitida a los novecientos ayuntamientos catalanes en la que se les pide que se adhieran al denominado "Pacte Nacional per la Llengua", un acuerdo cuyo objetivo, con la excusa de fomentar el catalán, es la erradicación del español de todos los ámbitos, tanto públicos como privados.

La misiva ha sido remitida a los consistorios por las consejerías de Presidencia, que dirige Albert Dalmau, y la de Política Lingüística, a cargo del exalto cargo de ERC Francesc Xavier Vila. En ella se incluye una propuesta de moción para que los equipos de gobierno municipales se sumen al mencionado "Pacte".

Entre las "sugerencias" de la carta, la Generalidad demanda a los ayuntamientos que aprueben un decálogo cuyos principales puntos son que todo el personal a su cargo, ya sea fijo, temporal o subcontratado, "tenga un conocimiento adecuado del catalán", que toda la atención al público se realice en catalán, que cada consistorio tenga un comisionado de política lingüística, que se elabore un plan de promoción del catalán y que el catalán se tenga como requisito en la contratación pública, tal como ya ocurre en el Ayuntamiento de Barcelona.

Competencias locales

La carta asegura que "la lengua catalana es la columna vertebral de Cataluña", pero que no ha alcanzado todavía "una oficialidad plena y efectiva" a pesar de que dispone de un marco legal sólido. El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha afirmado en declaraciones a TV3 que los ayuntamientos son "cruciales" en la defensa del catalán porque tienen competencias que van desde las guarderías al comercio. Al respecto ha puesto como ejemplo el caso de una piscina municipal en la que el Ayuntamiento debería velar porque todos los productos que se adquieran estén etiquetados en catalán.

En palabras del consejero, "los ayuntamientos tienen una gran incidencia en la vida cotidiana de las personas y si actúan con una mirada lingüística pueden multiplicar las actuaciones que son imprescindibles para que en un contexto de migración, cambio social y tecnológico el catalán continúe siendo la lengua propia de Cataluña".