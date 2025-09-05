Illa ficha como asesor de "políticas transversales" a un dirigente de ERC amnistiado en junio

Francesc Sutrias, presidente de la sectorial de territorio de ERC, autor de la ponencia política del partido en el último congreso y director general del Patrimonio de la Generalidad durante el golpe de Estado separatista, es el último fichaje de la Generalidad de Salvador Illa, el líder socialista que presume de haber "normalizado" Cataluña.

Sutrias, un peso pesado de ERC con una larga y densa trayectoria en la administración autonómica, se incorpora a la consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica como asesor de la titular del departamento, Sílvia Paneque, que a la vez ejerce de portavoz del 'Govern'.

El dirigente de ERC ha sido ejecutivo en diversos consorcios urbanísticos de carácter municipal, así como director de la Agencia Catalana de Consumo. Ejerció como abogado de plantilla del Instituto Catalán del Suelo de la Generalidad y era secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en el gobierno de ERC que presidía Pere Aragonés.

En 2017, durante el golpe de Estado separatista, Sutrias estaba al cargo de la dirección general de Patrimonio, adscrita al departamento de Vicepresidencia y Economía y Hacienda que dirigía Oriol Junqueras. Fue procesado por los delitos de malversación y desobediencia y amnistiado sin haber sido juzgado. Es uno de los cuarenta altos cargos y empresarios a los que la Audiencia de Barcelona concedió la amnistía el pasado mes de junio.

Objetivo, CIMALSA

La consejera Paneque glosó la trayectoria de Sutrias en la función pública para justificar el fichaje, hecho a través de la vía de las "políticas transversales de análisis y prospectiva", que es la etiqueta genérica para fichar a familiares, amigos y compromisos. Sin embargo, la consejería de Paneque será un destino temporal en tránsito hacia la empresa de la Generalidad CIMALSA, dedicada a la promoción, desarrollo y gestión de infraestructuras y centrales para el transporte de mercancías y la logística. La explicación dada a todo esto por Paneque es que dicha empresa se ajusta al perfil de Sutrias, hombre de la máxima confianza de Oriol Junqueras.

Precedentes

El de Sutrias no es precisamente el primer caso de republicano o "juntaire" que encuentra acomodo en las administraciones gobernadas por los socialistas. Miquel Calzada, alias Mikimoto, vinculado a Junts fue nombrado consejero de RTVE. Igual que Sergi Sol, exjefe de comunicación de Junqueras. Pere Soler, director general de la policía autonómica durante el golpe fue nombrado recientemente consejero de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Poco después, otro ultraseparatista de la cuerda de Puigdemont, Ramon Tremosa, fue colocado en AENA.

La presencia de ERC es más acusada en el 'Govern'. Dos de los consejeros de Illa proceden de la administración republicana, el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y la de Cultura, Sònia Hernández. Son los de más rango entre decenas de altos cargos de ERC que conservaron sus puestos o ascendieron tras el cambio de gobierno.