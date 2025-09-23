El apurado momento de María Casado: sufre un atragantamiento en pleno directo en los 'Informativos Telecinco'

La edición de anoche de ‘Informativos Telecinco’ vivió un momento inesperado cuando la presentadora María Casado sufrió un atragantamiento en pleno directo, lo que la obligó a abandonar el plató durante varios minutos.

María Casado sufre un atragantamiento en pleno directo en los 'Informativos Telecinco' pic.twitter.com/me3Fk6OxB0 — Libertad Digital (@libertaddigital) September 23, 2025

El incidente se produjo en torno a las 21:15 horas, mientras informaba sobre los incendios forestales activos en distintas comunidades. Con imágenes de archivo en pantalla, Casado relataba: "Son dos en Galicia, en Lugo y Ourense, tres en Extremadura, en la provincia de Cáceres...", hasta que, tras añadir "y ya de menos alcance... Discúlpenme", comenzó a toser de forma repetida y no pudo continuar con la información en directo.

Carmen Corazzini continuó la narración

Durante unos instantes, la emisión se mantuvo con imágenes de los incendios y silencio en el plató, hasta que entró en escena la voz de Carmen Corazzini. La periodista asumió la narración y continuó el informativo de manera profesional sin hacer alusión al incidente. A pesar de la profesionalidad de la presentadora, se produjo cierta descoordinación técnica: mientras Corazzini informaba de otra noticia, realización seguía mostrando imágenes del fuego.

A su regreso de una pieza, fue Corazzini quien apareció en plató, ocupando el lugar de Casado, que permaneció fuera alrededor de cinco minutos. Pasado ese tiempo, la presentadora titular volvió a la mesa con semblante serio y la voz aún afectada, pero sin hacer mención al contratiempo.

El episodio no interrumpió la continuidad del informativo y puso de manifiesto la rápida reacción de su compañera, que garantizó el transcurso normal de la emisión hasta la reincorporación de Casado.