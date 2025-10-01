El arma definitiva del separatismo: una "hora catalana" como desafío a la hora española

Ocho años después del golpe de Estado, los principales dirigentes del separatismo se devanan la sesera para recuperar el crédito de la ciudadanía que salió a las calles en masa durante la pasada década en la creencia de que políticos como Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras conseguirían la independencia. Pero es un esfuerzo abocado a la melancolía. No dan con la tecla con la que recuperar el ímpetu popular, aquellas grandes manifestaciones (mucho menos numerosas de lo que difundían los medios en Cataluña) con las que decían avanzar hacia una república.

Ni Puigdemont ni Junqueras han abandonado la dirección de sus grupos, a pesar de los numerosos errores cometidos, de los engaños y mentiras dichas con enorme solemnidad en jornadas siempre históricas y plagadas de "jugadas maestras". Lluís Llach ha pasado de diputado de Junts pel Sí (la coalición Convergència-ERC para las elecciones autonómicas del 2015) a presidente de una Assemblea Nacional Catalana (ANC) que no es ni sombra de lo que fue y un veterano, extravagante y adinerado abogado llamado Jordi Domingo dirige el Consell de la República, el gobierno republicano emanado de la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña.

Este Domingo es uno de los personajes menos conocidos de la oficialidad independentista. Ganó las elecciones del Consell frente a Toni Comín, amigo y confidente de Puigdemont, exconsejero de Salud del Govern golpista. Comín fue acusado de haber pagado gastos personales (viajes, alquileres de coches, villas y hasta un velero para navegar con Lluís Llach) con fondos de la organización y no tuvo opción frente al abogado Jordi Domingo.

Pero es que además el letrado es el gran animador del "pensamiento" independentista. Sus aportaciones están a la altura del Instituto de Nueva Historia catalanista que aseguraba que Cervantes era catalán, Leonardo da Vinci, de Vich, y que también eran catalanes los hermanos Pinzón, Erasmo de Rotterdam y santa Teresa de Jesús.

La última "idea" surgida del Consell es cambiar el huso horario de Cataluña para que en la región sea una hora menos que en el resto de la España peninsular. Domingo dice que la ocurrencia se la proporcionó un experto voluntario y que al principio no le hizo mucho caso, pero que le ha dado una vuelta y que está convencido de que podría funcionar.

Domingo contó esta historia en una entrevista en el digital independentista Vilaweb que ha sido rebotada por El Confidencial. En el primero de los medios optaron por no destacar la propuesta horaria de Domingo, aunque el dirigente independentista se extendió a fondo sobre el asunto.

Preguntado sobre las acciones para lograr la constitución de un Estado catalán, Domingo afirmaba: "Pongo el ejemplo de un proyecto que, el día que me lo ofrecieron, pensé que sería anecdótico, pero ahora creo que puede tener una potencia extraordinaria. ¿Por qué no cambiamos la hora, los catalanes? ¿Por qué no nos ponemos en el meridiano que nos toca de Greenwich? ¿Por qué los profesionales autónomos, que mandamos en nuestro país, no decimos que trabajaremos las horas de acuerdo con el horario catalán?"

"Nadie te puede meter en la cárcel por eso"

Cuestionado sobre las dificultades prácticas de semejante medida, Domingo replicaba: "¿Quién te lo impide? Nadie te puede meter en la cárcel por eso. Sí debes tener en cuenta que los trenes, aviones y empresas que no hagan esto van con un horario diferente. Pero si 200.000 personas nos cambiamos el horario, actuamos y les acabamos obligando a distinguir entre el horario español y el horario catalán, hemos ganado, les hemos empezado a imponer nuestra propia forma de hacer".

A medida que avanza la entrevista, Domingo se crece y más convencido está de las bondades del "nuevo horario catalán" y del demoledor efecto que puede tener en España. "Sin embargo, la mayoría de la gente iría con el horario español", replica la entrevistadora. Nada, nada, la medida según Domingo es un cohete.

"Demuestras que eres soberano"

Esto dice: "Sí, pero es como el catalán, que también podrías utilizar el argumento de que mucha gente no habla. ¿Cómo se habla? Imponiéndolo. Nosotros hemos concentrado una batería de cincuenta abogados que realizan asistencia gratuita a quien quiera denunciar una agresión lingüística. Pues igual que mantenemos la lengua, con el horario sería lo mismo si con las entidades decidimos que el horario catalán es otro y que trabajaremos de esta forma, más allá de tener en cuenta trenes y autobuses, que estarán sometidos a la opresión española. Si conseguimos que ellos se vean obligados a decir ‘horario español’ para que nosotros les digamos ‘venga a las 16:00 hora catalana’; si conseguimos obligarles a distinguir, aunque la mayoría vaya con horario español, habrá sido un enorme paso adelante. Demuestras que eres soberano, que mandas y que la ley española no te influye. A los extranjeros también les podemos decir que el horario catalán es otro".

Domingo no utiliza en su "reflexión" el hecho de que el horario español se rige por la hora europea central, no la occidental, desde 1940, año en el que Franco decidió el cambio. Ahora, una facción del separatismo debate la posibilidad de iniciar una campaña con el lema de la "hora catalana" como desafío a la hora española y "ejercicio de soberanía".