Sílvia Orriols denuncia que "Hamás no sólo secuestra israelíes, ahora también toma como rehén al 'Parlament'"

Parón inédito en el parlamento autonómico catalán por la captura de los miembros de la flotilla supuestamente humanitaria que pretendían llegar a las costas israelíes de Gaza. La cámara catalana ha suspendido el pleno en protesta por la actuación de Israel, que ha detenido la flotilla y ha empezado los trámites para la deportación de los tripulantes, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y una diputada de la CUP, Pilar Castillejo, así como Greta Thunberg.

PP, Vox, y Aliança Catalana han criticado la decisión de aplazar el pleno, que se ha adoptado a petición del PSC y con la connivencia del presidente de la cámara, el posconvergente Josep Rull. Sin embargo, el partido de Rull, Junts per Catalunya (JxCat), ha cargado contra la decisión. Su portavoz, Mònica Sales, ha denunciado que el parlamento no ha parado "ni por la guerra ni por los miles de muertos y ahora lo hace por la interceptación de la flotilla". Sales también ha señalado que el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, de viaje oficial en Italia, no ha suspendido su agenda a diferencia de lo ocurrido en el parlamento regional.

No obstante, Sales ha mostrado su solidaridad con los componentes de la flotilla, ha pedido un alto el fuego permanente y la liberación de los secuestrados que permanecen en manos de los terroristas de Hamás.

Protestas de PP y Vox

Mucho más críticos y duros se han mostrado los portavoces de PP, Vox y Aliança Catalana". El popular Juan Fernández ha señalado que "no ha ocurrido ninguna tragedia, ninguna desgracia pero estos partidos (en alusión a PSC, ERC, Comunes y CUP) han conseguido suspender un pleno contribuyendo de forma surrealista a este teatro frívolo y nosotros nos preguntamos para qué se suspende el pleno". También ha señalado que Pilar Castillejo, la diputada que representaba a la CUP en la flotilla, "sabía perfectamente las consecuencias de embarcarse en un barco y traspasar las aguas de Israel y ha actuado de forma irresponsable". El portavoz de Vox, Juan Garriga, ha señalado por su parte que "es un auténtico escándalo que la flotilla de las vanidades haya paralizado un pleno del 'Parlament'.

La líder de 'Aliança Catalana' y alcaldesa de Ripoll ha resumido la situación en un mensaje en la red social X: "Hamás no sólo secuestra israelíes, ahora también toma como rehén al 'Parlament de Catalunya'".

Illa, en Italia, mantiene su agenda

Desde Italia, Salvador Illa ha puesto los servicios jurídicos del parlamento catalán al servicio de los tripulantes de la flotilla retenidos. También ha exigido al Gobierno de Israel que respete el derecho internacional y que devuelva a los retenidos "sanos y salvos". Más duro se ha mostrado el alcalde de Barcelona, el también socialista Jaume Collboni, quien hace una semanas realizó una gira propagandística por Jordania en contra de Israel. Según Collboni, la captura de los tripulantes que han invadido aguas israelíes a pesar de las advertencias constituye "una clara violación del derecho internacional". Además, ha exigido la implicación de la Unión Europea a fin de "detener el genocidio".

Collboni ha mediado en este caso no sólo por la exalcaldesa Ada Colau, que ya no forma parte del pleno municipal, sino también por el concejal de ERC Jordi Coronas, que era otro de los catalanes embarcados en la flotilla propagandística. También ha pedido "que se respete la integridad física de todos los tripulantes".

Yom Kipur

La repatriación de los activistas antisemitas se demorará unas horas debido a la celebración de la fiesta judía del Yom Kipur, el día de la expiación, el día más sagrado del calendario judío, lo que también ralentiza las acciones consulares de atención a los retenidos.