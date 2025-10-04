Menú
Rubén Arranz desvela en La Trinchera los gastos y escándalos que disparan el coste sindical en RTVE: dietas, alojamientos o transportes sin control

La Lupa. ¿Cuánto nos cuestan los sindicatos de RTVE?

Rubén Arranz desvela en La Trinchera los gastos y escándalos que disparan el coste sindical en RTVE: dietas, alojamientos o transportes sin control

Temas

0
comentarios