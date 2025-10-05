Menú
Sandra León recoge y analiza todas las denuncias interpuestas contra un campamento en Bernedo que obligaba a niños y a monitores a ducharse juntos

A Contracorriente. Múltiples denuncias de agresión sexual contra un Campamento en Bernedo

