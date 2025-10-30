Elecciones en la Guardia Civil 2025: AUGC se convierte en la asociación mayoritaria y JUCIL se descalabra

La Guardia Civil acaba de concluir sus elecciones internas. Más de 85.000 agentes estaban llamados a las urnas esta semana, en una doble jornada de votación para elegir a la mitad de los componentes del Consejo del Instituto Armado, un órgano colegiado para mejorar las condiciones profesionales y laborales de sus miembros. La otra mitad de los miembros del Consejo son designados por los ministerios de Interior y Defensa.

Un total de once asociaciones profesionales han presentado sus candidaturas al proceso, aunque tan sólo siete de ellas han conseguido representación en el órgano interno. La participación ha vuelto a ser uno de los puntos endebles del proceso, pues se ha situado en el 37,09 por ciento, nueve puntos porcentuales menos que en las elecciones celebradas hace cuatro años, en 2021, cuando fue del 46,7 por ciento.

Los resultados electorales han revelado un vuelco en cuando a la asociación mayoritaria del cuerpo se refiere. Los próximos cuatro años esa condición será para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), con 5 vocales. El gran descalabro electoral de la jornada lo ha protagonizado Justicia Guardia Civil (JUCIL), que ha cosechado tres vocales, la mitad de los conseguidos hace cuatro años, cuando fue la gran sorpresa de las elecciones.

En la Escala de Oficiales, que aglutina a la antigua Escala Superior de Oficiales y al personal de las escalas Facultativas y de Oficiales de la Ley 42/99 que han optado por la integración, ha habido un único vocal en juego que se ha decidido entre 2.929 electores posibles. El mismo lo ha conseguido la Unión de Oficiales (UO), que revalida el asiento en el Consejo conseguido hace cuatro años.

En la denominada Escala de Oficiales de la Ley 42/99, que también ha tenido un único vocal en juego y para el que había 1.279 posibles electores, ha vuelto a ganar la candidatura de la Unión de Oficiales (UO), que se ha hecho de este modo con los dos escaños que tienen los oficiales del cuerpo en el Consejo del Instituto Armado.

En la Escala de Suboficiales había dos vocales en juego, estando llamados a votar 7.654 efectivos del Instituto Armado. La lista presentada por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC) ha arrasado respecto al resto de candidaturas y consigue los dos vocales en juega conseguido los dos asientos en el Consejo. Arrebata un asiento a JUCIL respecto a los resultados de hace cuatro años.

El grueso de vocales del Consejo, doce de los dieciséis, ha estado en juego en la Escala de Cabos y Guardias, donde estaban llamados a las urnas 72.907 electores. AUGC ha sido la primera fuerza en esta escala, consiguiendo 5 vocales (uno más que hace cuatro años). JUCIL ha sido segunda y ha obtenido 3 vocales (dos menos que hace cuatro años).

La Asociación Profesional de Cabo de la Guardia Civil (APC-GC) ha sido tercera fuerza en esta escala, con dos vocales (uno más que en 2021). Los otros dos vocales en disputa se los reparten a partes iguales entre la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la lista de Independientes de la Guardia Civil (IGC).