Peinado imputa a otro alto cargo de Moncloa y pide las agendas, correos y viajes de Begoña Gómez y Cristina Álvarez

En un auto, el juez Peinado rechaza el archivo que pedían las defensas de los investigados y la Fiscalía.

El juez que investiga a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos ha publicado un auto en el que rechaza el archivo de la causa como pedía la Fiscalía en línea con la defensa e impulsa el procedimiento con nuevas diligencias. Juan Carlos Peinado también señala que tampoco ha lugar el archivo en el caso de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

De qué se acusa a Begoña Gómez

La mujer del presidente consiguió una cátedra sin tener siquiera título universitario y tras llamar a La Moncloa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Para solucionar ese problema le completó el máster y la cátedra un empresario, Juan Carlos Barrabés, que recibió dos cartas de recomendación para concursos públicos firmadas por la misma mujer del presidente. Acto seguido, una de las empresas de Barrabés, Innova Next, multiplicó por 141 sus ingresos por concursos públicos.

Un cargo dependiente de la Presidencia de su marido, Cristina Álvarez, se dedicó a hacer gestiones de los negocios de Begoña Gómez. Es más, pidió dinero desde Presidencia para patrocinios de la mujer del presidente. La asesora es amiga suya y la metió en Presidencia como directora de Programa de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de su marido. Begoña Gómez dijo que el contacto de su asesora autoasignada con la Complutense fueron contados favores excepcionales. Y hubo más de 230 mails. Un amigo personal del presidente, David Sanza, se sumó a las peticiones de dinero para los negocios de Begoña Gómez.

El propio Sánchez envió agradecimientos a los pagadores de su mujer con el texto "tomo conocimiento" de su apoyo y "agradeceré su sensibilidad". Uno de ellos, la Organización Mundial de Turismo, recibió una sede gratis de manos de Sánchez justo cuando impulsó los negocios de su mujer. La OMT se llevó de viajes de negocios a la mujer de Sánchez y le buscó contratos con ministros de países africanos subvencionados por Sánchez.

Sánchez promovió el rescate a una aerolínea (Air Europa) tras verse su mujer con ellos. El rescate se ralentizó en agosto, con la administración a medio gas como todos los años. Pero Javier Hidalgo, responsable de Air Europa, llamó a Begoña Gómez y en cinco días Sánchez confirmó a José Luis Ábalos la ayuda. Sánchez presidió personalmente el consejo de ministros que autorizó ese rescate, pese a las vinculaciones con su mujer, y lo hizo tras elevarse la cifra de la ayuda desde los 400 millones de euros iniciales hasta los 475 millones finales. Esa aerolínea creó una filial, Wakalua, y patrocinó desde ella gastos de los negocios de Begoña Gómez.

La misma mujer del presidente tuvo reuniones con cargos del Gobierno para hacer negocios con las subvenciones de la España vaciada que da el Gobierno de su marido. Tuvo esas reuniones con una vicepresidenta de su marido, Teresa Ribera, que, acto seguido, fue premiada como vicepresidenta de la UE. Tras negociar subvenciones de Teresa Ribera, Begoña Gómez entró en un entramado societario (El Hueco) con ramificaciones en República Dominicana.

Begoña Gómez montó una sociedad con la que asesoraba para conseguir los fondos de la UE que tramitaba el Gobierno de su marido. La mujer del presidente se hizo con un software gratis elaborado por empresas dependientes de las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras abrirse la causa judicial, patrocinadores y universidades cerraron el máster y la cátedra de Begoña Gómez a toda prisa por falta de alumnos.

En el auto, Peinado además da un impulso a la investigación con la citación como investigada de la secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González. Precisa que la convoca para "informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan, comparecencia a la que deberán comparecer las acusaciones y defensas personadas con el fin de concretar la acusación respecto de la misma; y ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos" el próximo 12 de noviembre.

Entre otras diligencias, también pide a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y de su asesora para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según precisa el juez, quiere "determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc. realizadas por ambas a la vez, o solo por la investigada Cristina Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales" de Begoña Gómez.

Además, Peinado requiere a las empresas MINSAIT, INDRA BUSINESS CONSULTING S.L., TELEFONICA S.A., DELOITTE S.L. y Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) que "remitan todos los correos, WhatsApp o cualquier otra comunicaciones escritas que pudieran existir desde el 16 de julio de 2018 hasta fecha actual, en el que figurara como emisora o destinataria, o simplemente en copia Cristina Álvarez".

Por su parte, solicita a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para que remita, "de forma íntegra y debidamente documentada y detallada, toda la información relativa a los viajes de Cristina Álvarez sufragados con fondos públicos, incluyendo órdenes de comisión de servicio, autorizaciones de desplazamiento, facturas, liquidaciones o justificantes de pago, así como la identificación de los destinos de todos los viajes, desplazamientos y misiones de servicio, así como el pago de dietas, gastos de representación y suplidos y anticipos (comidas, transportes, etc.) o uso de medios públicos (coche oficial, servicio de chófer, datos de posibles personas dependientes jerárquicamente de Álvarez); y todo ello entre el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018 hasta la fecha actual".

El juez solicita además a ambas los pasaportes "con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas" así como "todos los correos electrónicos y los soportes cruzados" entre ambas.

Por otro lado, Peinado solicita a Moncloa "todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del Presidente del Gobierno, con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea a cada cónyuge" así como los datos salariales de Cristina Álvarez y su vida laboral.

