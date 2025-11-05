Peinado imputa a otro alto cargo de Moncloa y pide las agendas, correos y viajes de Begoña Gómez y Cristina Álvarez

El juez que investiga a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos ha publicado un auto en el que rechaza el archivo de la causa como pedía la Fiscalía en línea con la defensa e impulsa el procedimiento con nuevas diligencias. Juan Carlos Peinado también señala que tampoco ha lugar el archivo en el caso de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En el auto, Peinado además da un impulso a la investigación con la citación como investigada de la secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González. Precisa que la convoca para "informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan, comparecencia a la que deberán comparecer las acusaciones y defensas personadas con el fin de concretar la acusación respecto de la misma; y ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos" el próximo 12 de noviembre.

Entre otras diligencias, también pide a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y de su asesora para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según precisa el juez, quiere "determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc. realizadas por ambas a la vez, o solo por la investigada Cristina Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales" de Begoña Gómez.

Además, Peinado requiere a las empresas MINSAIT, INDRA BUSINESS CONSULTING S.L., TELEFONICA S.A., DELOITTE S.L. y Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) que "remitan todos los correos, WhatsApp o cualquier otra comunicaciones escritas que pudieran existir desde el 16 de julio de 2018 hasta fecha actual, en el que figurara como emisora o destinataria, o simplemente en copia Cristina Álvarez".

Por su parte, solicita a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para que remita, "de forma íntegra y debidamente documentada y detallada, toda la información relativa a los viajes de Cristina Álvarez sufragados con fondos públicos, incluyendo órdenes de comisión de servicio, autorizaciones de desplazamiento, facturas, liquidaciones o justificantes de pago, así como la identificación de los destinos de todos los viajes, desplazamientos y misiones de servicio, así como el pago de dietas, gastos de representación y suplidos y anticipos (comidas, transportes, etc.) o uso de medios públicos (coche oficial, servicio de chófer, datos de posibles personas dependientes jerárquicamente de Álvarez); y todo ello entre el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018 hasta la fecha actual".

El juez solicita además a ambas los pasaportes "con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas" así como "todos los correos electrónicos y los soportes cruzados" entre ambas.

Por otro lado, Peinado solicita a Moncloa "todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del Presidente del Gobierno, con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea a cada cónyuge" así como los datos salariales de Cristina Álvarez y su vida laboral.

Más información en los próximos minutos